Singapore gây sốc: Loại Soh Rui Yong và không cử đội U-22 dự SEA Games 33

Thể thao Singapore đang trải qua một trong những thời điểm gây tranh cãi nhất, khi Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) công bố danh sách sơ bộ các vận động viên tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan mà không có tên đội tuyển bóng đá nam U-22, lần đầu tiên kể từ khi quốc gia này tham dự đại hội vào năm 1977.

Không chỉ vậy, vận động viên điền kinh nổi tiếng Soh Rui Yong, người từng mang về nhiều thành tích ấn tượng cho thể thao đảo quốc, cũng bị loại khỏi danh sách, bất chấp phong độ xuất sắc và những đóng góp gần đây của anh trên đấu trường quốc tế.

Nỗi thất vọng kép

Thông tin vừa được SNOC công bố nhanh chóng khiến cộng đồng thể thao Singapore xôn xao. Trong danh sách 762 vận động viên thuộc 42 môn thể thao được chọn tạm thời, con số kỷ lục trong lịch sử thể thao nước này, hai cái tên gây chú ý nhất lại không xuất hiện: đội tuyển bóng đá nam U-22 và vận động viên chạy cự ly dài Soh Rui Yong.

Ngôi sao Soh Rui Yong không có tên trong danh sách sơ bộ của thể thao Singapore tham dự SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Việc đội tuyển U-22 bị loại đánh dấu lần đầu tiên trong gần 50 năm, Singapore sẽ không góp mặt ở nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 do thành tích yếu kém các mùa trước, là một cú sốc với người hâm mộ và giới chuyên môn. Đội tuyển U-22 Singapore đã từng là niềm tự hào của quốc gia, dù thành tích gần đây không mấy khả quan. Trong khi đó, Soh Rui Yong từng giành huy chương bạc 10.000m tại SEA Games 2023 và phá kỷ lục quốc gia cũng không được SNOC phê duyệt dù được Liên đoàn điền kinh Singapore (SA) đề cử hồi tháng 6.

SNOC cho biết: “Đề cử của Soh chưa được ủng hộ tại thời điểm này. Tuy nhiên, nếu SA nộp lại đề cử, chúng tôi sẵn sàng xem xét thông qua Ủy ban Phúc thẩm”.

Sự vắng mặt của Soh không còn là điều bất ngờ, nhưng vẫn khiến nhiều người thất vọng bởi mâu thuẫn kéo dài giữa anh và SNOC suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể hóa giải. Căng thẳng bắt đầu từ năm 2017, khi Soh lần đầu bị loại khỏi SEA Games do các vấn đề “liên quan đến hành vi và giá trị đại diện quốc gia”.

Đội tuyển trẻ nam Singapore bị loại khỏi SEA Games 33 do thành tích yếu kém ở các mùa trước. Ảnh: CCT.

Năm 2019, vận động viên này công khai chỉ trích cựu Chủ tịch SNOC Tan Chuan-Jin trên Facebook, cáo buộc ông “chơi trò chính trị tiểu học” và chặn Soh trên mạng xã hội, cản trở giao tiếp giữa vận động viên và ban tổ chức. Mâu thuẫn này tiếp tục leo thang khi Soh bị loại khỏi đội hình SEA Games 2023, nhưng sau đó được đưa trở lại nhờ kháng cáo thành công.

Dù thi đấu xuất sắc ở Phnom Penh và lập kỷ lục quốc gia, Soh vẫn không được chọn vào đội hình dự Đại hội thể thao châu Á 2023 tại Hàng Châu, và đơn kháng cáo của anh khi đó cũng thất bại.

SNOC từng chỉ trích Soh không thực hiện đầy đủ các cam kết, bao gồm các điều khoản đạo đức sau khi được triệu tập lại vào năm 2023. Cơ quan này thậm chí cung cấp tài liệu 30 trang về hành vi được cho là không phù hợp của Soh, trích dẫn các bài đăng mạng xã hội và nội dung một buổi podcast mà anh tham gia cùng cựu cầu thủ bóng đá Shasi Kumar.

Soh vừa phá 2 kỷ lục quốc gia. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Singapore Athletics vẫn kiên định ủng hộ Soh, một minh chứng cho sự tin tưởng vào tài năng và quyết tâm của vận động viên 34 tuổi này.

Cánh cửa chưa khép hẳn

Trả lời phỏng vấn CNA đúng vào ngày sinh nhật, Soh chia sẻ: “Tôi đang tận hưởng ngày đặc biệt của mình và không lo lắng gì cả. Tôi để SA xử lý mọi việc cần thiết”. Thông điệp của Soh thể hiện sự điềm tĩnh sau nhiều năm đối mặt với tranh cãi. Năm 2024, anh tiếp tục khẳng định phong độ khi phá hai kỷ lục quốc gia tại Anh. Tuy nhiên, thành tích chuyên môn dường như vẫn chưa đủ để làm dịu đi căng thẳng giữa anh và SNOC.

Theo quy định, các vận động viên không có tên trong danh sách sơ bộ tham dự SEA Games 33 vẫn có quyền nộp đơn khiếu nại trước ngày 15-8-2025. Như từng thành công vào năm 2023, khả năng Soh trở lại vẫn còn, nếu SA tiếp tục đứng về phía anh.

Liên đoàn bóng đá Singapore cho biết sẽ khiếu nại quyết định của SNOC. Ảnh: CCT.

Tương tự, tương lai của đội tuyển U-22 nam Singapore cũng chưa hoàn toàn đóng lại ở SEA Games 33. SNOC lưu ý rằng các hiệp hội thể thao quốc gia (NSA) vẫn có thể hoàn thiện đề cử nếu có vận động viên hoặc đội tuyển đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9-12 đến ngày 20-12-2025, với số lượng môn thi đấu phong phú chưa từng có. Việc Singapore cử hơn 760 vận động viên cho thấy tham vọng mạnh mẽ của quốc gia này trên đấu trường khu vực. Tuy nhiên, việc loại bỏ một biểu tượng như Soh Rui Yong và không cử đội bóng đá nam U-22, môn thể thao vua, chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về định hướng, giá trị và tiêu chí lựa chọn của SNOC trong thời kỳ mới.