Real & ký ức đau thương thua Barcelona 4 trận: Làm gì để "phục hận" mùa tới?

Mùa giải mới La Liga 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/8. Hãy cùng tìm hiểu những điều hấp dẫn nhất ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha qua loạt bài của chúng tôi bắt đầu từ 11/8!

Real Madrid đã thua liểng xiểng cả 4 trận El Clasico trong mùa giải 2024/25, từ 2 trận La Liga cho tới chung kết Siêu cúp TBN và chung kết Cúp nhà Vua. Trận chung kết Cúp nhà Vua là trận Real Madrid có cửa giành chiến thắng nhất, nhưng rốt cuộc vẫn thua trong hiệp phụ.

Thất bại là câu chuyện quen thuộc của Real Madrid ở các trân El Clasico mùa 2024/25

Một mùa giải trắng tay khiến Real Madrid chia tay với HLV Carlo Ancelotti và đưa Xabi Alonso về dẫn dắt. CLB ngoài ra cũng bổ sung Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono, và ở Club World Cup họ đã phát hiện được khả năng đá trung phong của Gonzalo Garcia. Real Madrid 2025/26 sẽ là một bộ mặt mới, sẵn sàng thách thức Barcelona.

Nhưng với sức mạnh của Barca, Real vẫn sẽ phải có kết quả tốt trong các trận đối đầu trực tiếp. Alonso và các học trò có thể làm gì để tránh lặp lại những thất bại El Clasico của mùa trước?

🛡️ Phòng ngự: Không ai rảnh rỗi

Lần này Xabi Alonso không phải như Luis Enrique, lấy Michael Jordan ra để thôi thúc Kylian Mbappe tham gia phòng ngự. Mbappe phải tự giác phòng ngự, đá với Barcelona đồng nghĩa ngay cả trung vệ của Barca cũng là mối đe dọa tấn công trong các pha bóng sống, và mọi cá nhân của Real Madrid trên sân phải bắt người.

Mbappe được cho hoạt động tự do là một sự sắp xếp khó được lặp lại ở các trận El Clasico sắp tới

Hansi Flick trong mùa 2024/25 đã luôn bảo đảm rằng các trung vệ của Barca có thể xử lý bóng một cách thoải mái để bóng được đẩy nhanh lên tuyến trên, thay vì làm bóng qua tuyến giữa và để cho đối phương có thời gian lui về phòng thủ số đông. Pau Cubarsi là người hay làm việc này và nếu Cubarsi bị bắt chặt, Flick sẽ kéo Frenkie De Jong về, hoặc có trường hợp ông thay Eric Garcia vào.

Mbappe hoạt động ở giữa và nếu anh không muốn để Jude Bellingham hay Arda Guler phờ phạc vì phải chạy thay mình, Mbappe phải pressing. Mbappe có thể đã ghi được 5 bàn trong 4 trận El Clasico mùa trước, nhưng đó là vì anh là người duy nhất không phải chạy nhiều bên phía Real, có thể bảo tồn thể lực chờ khi có bóng để tấn công. Nhưng nếu Real trận nào cũng thua thì kiểu cách thi đấu của Mbappe không thể được dung dưỡng.

Không chỉ Mbappe, Vinicius cũng không thể đá theo thói quen mùa trước. Vinicius có pressing, nhưng khi đối phương thoát pressing là anh không lui về. Điều này chỉ càng tạo cơ hội cho Lamine Yamal có cơ hội 1-chọi-1 với hậu vệ biên của Real. Những đội mạnh nhất châu Âu sẽ không dại dột để điều đó xảy ra, Inter Milan thắng được Barca ở Cúp C1 là bởi họ luôn kèm đôi với Yamal.

⚔️ Tấn công: Cần một “máy ủi” và nhà kiến thiết từ xa

Real Madrid 2023/24 là đỉnh cao của sự cân bằng, họ có hàng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ và ở trên sở hữu 2 tiền đạo tốc độ để chơi chuyển trạng thái nhanh, Vinicius và Rodrygo. Khi phải chơi kiểm soát, Real có thể trông cậy vào Bellingham và Joselu để tạo ra đột biến. Nhưng mùa 2024/25 Real chỉ còn khả năng chuyển trạng thái nhanh, trong khi Joselu đã ra đi còn Bellingham ít khi dâng cao vì có Mbappe ở trên.

Gonzalo Garcia, một phát hiện mới có thể rất hữu ích cho Xabi Alonso

Real vẫn có thể chơi phản công nhanh trước hàng phòng ngự dâng cao của Barcelona, nhưng thường là nhờ một trong các tiền vệ của họ thoát được pressing để bứt lên và chuyền cho tiền đạo ở trên. Bóng dài thường khá vô ích, bởi các trung vệ Barca có thời gian để chọn vị trí cắt bóng, và nếu họ thua không chiến thì Flick sẽ đưa Ronald Araujo vào giải quyết.

Sự có mặt của một “máy ủi” như Gonzalo Garcia sẽ rất cần thiết. Dùng bóng dài và để Garcia làm tường cho Vinicius hay Mbappe sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều so với chuyền dài thẳng xuống cho 2 tiền đạo kia, bởi dù họ có thoát được xuống nhận bóng, thường vị trí của họ là ở biên và sẽ có cầu thủ Barca bám theo, trì hoãn để kéo đồng đội về tổ chức phòng ngự.

Real Madrid ngoài ra cũng cần những cầu thủ phát động từ xa tốt để chuyển trạng thái được. Sau khi Toni Kroos giải nghệ, mùa trước Real Madrid bộc lộ rõ sự kém sáng tạo ở tuyến giữa. Mùa này vẫn chưa rõ ai sẽ đảm nhiệm điều đó, lúc này phần lớn các tiền vệ của Real thiên về chơi thể lực, Arda Guler là người có tầm quan sát và chuyền tốt nhất nhưng Guler không đá lùi.

🧠 Sự thay đổi tư duy

2024/25 là mùa giải mà sự sắp xếp đội hình của Real Madrid quá nặng tính vá víu, phục vụ cho thế mạnh của một số ít cầu thủ trong khi khiến cấu trúc đội hình lệch lạc. Mặc dù Barcelona là một đội đá có kỷ luật, nhưng lối chơi của Hansi Flick có độ rủi ro rất cao và sẽ bị đánh bại nếu gặp phải một tập thể có tính chặt chẽ về tổ chức, nhưng Real Madrid mùa trước không phải tập thể đó.

Xabi Alonso (phải), với sự đề cao cấu trúc đội hình, sẽ là người đổi vận cho Real Madrid trước Barca của Flick?

Nay với Alonso cầm quân, Real Madrid hứa hẹn đá có tổ chức hơn, ngoài ra họ đã có những bài học từ 4 trận thua El Clasico liên tiếp để rút ra kinh nghiệm khắc phục. Nhưng phải chờ xem Alonso sẽ bố trí thế nào, và cũng không kém quan trọng, đó là sự tận tâm của những cầu thủ ngôi sao, đặc biệt là Mbappe và Vinicius.

Tổng thông số 4 trận El Clasico mùa 2024/25 Real Madrid Thông số Barcelona 7 Bàn thắng 16 52(22) Dứt điểm (trúng đích) 64(33) 60,5% Kiểm soát bóng 39,5% 55 Phạm lỗi 70 13 Thẻ vàng 17 3 Thẻ đỏ 1 24 Phạt góc 30 25 Việt vị 5

Lịch thi đấu El Clasico tại La Liga 2025/26 26/10/2025: Real Madrid - Barcelona 20/5/2026: Barcelona - Real Madrid

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo, về cuộc đua giữa những số 10 mới của Barca, Real hay Atletico, vào sáng 13/8!