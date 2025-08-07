SEA Games 33, chuyển địa điểm lễ khai mạc vì lý do an ninh

Campuchia quả quyết đoàn thể thao của họ vẫn sẽ tham dự SEA Games 33, điều này khiến chủ nhà Thái Lan phải thay đổi địa điểm diễn ra lễ khai mạc vì lý do an ninh.

SEA Games 33 theo kế hoạch ban đầu với lễ tổng khai mạc diễn ra tại quảng trường Sanam Luang gần sát khu hoàng cung Vua Thái Lan. Tuy nhiên bây giờ vì lý do an ninh nên Ban tổ chức SEA Games 33 quyết định đưa ra thông báo chính thức dời về sân vận động quốc gia Rajamangala.

Lễ khai mạc SEA Games 33 theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Sanam Luang sát hoàng cung nhưng nay vì lý do an ninh BTC chuyển về sân Rajamangala. Ảnh: B.P

Theo Ban tổ chức SEA Games 33, việc dời về sân Rajamangala là để an toàn cho tất cả các VĐV và nhiều thành phần tham gia ở lễ khai mạc.

Buổi họp đưa ra quyết định này gồm những quan chức cấp cao như Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan Sorawong Thianthong, Quan chức cao cấp điều hành-Tiến sĩ Gongsak Yodmani, Thống đốc Ủy ban thể thao Thái Lan và các thành viên trong Ban tổ chức SEA Games 33.

Sân quốc gia Rajamangala cũng được chọn là nơi diễn ra lễ bế mạc vào ngày 20-12-2025.

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Sorawong Thianthong lo ngại SEA Games 33 nhiều vấn đề xảy ra. Ảnh:B.P

Quảng trường Sanam Luang vẫn còn một “chức năng” khác khi sẽ là nơi duy trì đài lửa Olympic suốt đại hội SEA Games 33.

Riêng Para Games 13 sẽ có lễ khai mạc và bế mạc tại sân vận động Kỷ niệm 700 năm nhà Vua Thái Lan ở Korat, thủ phủ tỉnh Nakhon Ratchasima. Sân này cũng từng diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 2007. Trong khi đó quảng trường Ya mo sẽ là nơi đốt sáng ngọn đuốc Olympic trong suốt thời gian diễn ra Para Games 13.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng thận trọng từng bước về việc đoàn Campuchia quyết định tham dự SEA Games 33. Thái Lan cũng chấp nhận đoàn Myanmar lúc đầu đăng ký 850 VĐV tham dự SEA Games 33 nay còn 450 VĐV.

SEA Games 33 có 50 môn thể thao có 574 nội dung. SEA Games 33 là lần thứ 7 Thái Lan làm chủ nhà.

Đoàn thể thao của Indonesia cũng đã lên tiếng quan ngại căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có thể dẫn đến VĐV các nước tham dự đối mặt nguy hiểm nên Indonesia cho biết sẽ quan sát tình hình có tham dự SEA Games 33 hay không.