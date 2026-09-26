Game thủ 11 tuổi thắng "hủy diệt" đàn anh, là VĐV trẻ nhất lịch sử giành HCV ASIAD

Một cơn địa chấn thực sự đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Aichi. Tuyển thủ nhí Yuki Kurihara người thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã đè bẹp các đối thủ lớn hơn mình gấp nhiều lần để bước lên đỉnh châu Á ở bộ môn eSports.

Yuki Kurihara, giành HCV ASIAD khi chưa tốt nghiệp tiểu học

Màn "hủy diệt" nghẹt thở trên sa bàn xếp hình

Bước vào trận chung kết nội dung game giải đố tốc độ Puyo Puyo Champions vào chiều ngày 26/9, đối thủ của Yuki Kurihara là Kang Dong Shin, một game thủ kỳ cựu 24 tuổi đến từ Hàn Quốc. Mặc dù bị đàn anh dẫn trước 1-0 ở game đấu đầu tiên, thần đồng 11 tuổi người Nhật Bản không hề nao núng.

Với đôi kính cận, vóc dáng nhỏ bé và một gương mặt hoàn toàn không chớp mắt, Kurihara bắt đầu thực hiện những chuỗi combo liên hoàn (chain) với độ chính xác tuyệt đối như lập trình bằng AI. Cậu bé tạo nên một thế trận áp đảo không tưởng, ghi liền một mạch để kết thúc trận chung kết với tỷ số "hủy diệt" 10-2, mang về tấm HCV danh giá cho nước chủ nhà. Trước đó ở bán kết, Kurihara cũng đã nhẹ nhàng vượt qua đối thủ 28 tuổi người Thái Lan với tỷ số 10-1.

Chính bại tướng Kang Dong Shin cũng phải ngả mũ thán phục sau trận đấu: "Rõ ràng đối thủ của tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Kỹ thuật và độ chính xác của cậu ấy thật đáng kinh ngạc".

"Ăn lươn lấy sức" và lịch trình tập luyện khắc nghiệt

Đằng sau vinh quang lịch sử của nhà vô địch nhỏ tuổi nhất Á vận hội là một ý chí đáng nể. Kurihara bắt đầu làm quen với Puyo Puyo từ khi còn học mẫu giáo. Nhận ra thiên tài của cậu bé, đội tuyển Tokyo Verdy e-Sports đã chiêu mộ và giúp cậu nhận chứng chỉ thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 4/2026, chỉ 2 tháng trước sinh nhật lần thứ 11.

Truyền thông Nhật Bản tiết lộ, Kurihara dành tới 8 tiếng mỗi ngày để luyện tập. Dù vậy, cậu vẫn hoàn thành xuất sắc việc học ở trường tiểu học và trường luyện thi. Một chi tiết thú vị được cậu bé chia sẻ là em cực kỳ thích ăn lươn (món ăn truyền thống bổ dưỡng của Nhật) trước mỗi giải đấu lớn để nạp năng lượng.

Sự hồn nhiên của cậu bé 11 tuổi

Dù thể hiện phong thái lạnh lùng, "đáng sợ" trên sàn đấu, Kurihara nhanh chóng trở lại là một cậu bé học sinh lớp 5 ngây thơ ngay khi bước vào phòng phỏng vấn. Khi được hỏi về lý do không ăn mừng hay biểu lộ cảm xúc lúc giành chiến thắng, cậu bé gãi đầu thú nhận: "Thực ra lúc đó cháu thấy hơi xấu hổ nên không dám đổi nét mặt, chứ trong lòng cháu vui lắm".

Nâng trên tay tấm huy chương, Kurihara hào hứng: "Cháu thực sự rất hạnh phúc. Tấm huy chương vàng này rất đẹp, sáng bóng và nặng nữa. Cháu cũng cực kỳ thích chú gấu bông linh vật được tặng kèm, nó rất dễ thương và còn có màu vàng giống huy chương của cháu".

Chiến thắng của Yuki Kurihara đã phá vỡ kỷ lục vận động viên trẻ nhất giành huy chương của Á vận hội (vốn thuộc về VĐV trượt ván Bunga Nyimas 12 tuổi người Indonesia thiết lập năm 2018), và mở ra một chương mới cho sự phát triển mạnh mẽ và không giới hạn độ tuổi của thể thao điện tử tại châu Á.