Lời tạm biệt của Nguyễn Thị Oanh sau ba kỳ Asiad

Nguyễn Thị Oanh chia tay đường chạy Asiad.

“Ước mơ một lần được đặt chân đến Nhật Bản xinh đẹp cũng đã thành hiện thực”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi khép lại phần thi tại Asiad 20. Cô cho biết bản thân có tinh thần quyết tâm, sức khỏe ổn định, nhưng chiến thuật chưa hợp lý và cuộc đua không diễn ra thuận lợi.

Ở chung kết 10.000m nữ ngày 24/9, Oanh về đích thứ sáu với thành tích 33 phút 44 giây 92. Cô chủ động tăng tốc từ đầu, có thời điểm vươn lên dẫn nhóm đầu, nhưng dần tụt lại sau vòng chạy thứ 20. Đây là lần đầu tiên Oanh tranh tài cự ly 10.000m tại Asiad.

“Mục tiêu ấp ủ bao lâu nay vẫn đang còn dang dở. Vậy là kỳ Asiad thứ ba của Oanh đã khép lại và lần này chắc là kỳ Asiad cuối cùng thật rồi”, Oanh bày tỏ.

Asiad 18 tại Indonesia năm 2018 là kỳ đại hội đầu tiên và thành công nhất của Oanh ở sân chơi châu lục. Khi mới 23 tuổi, cô giành HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43 giây 83, đồng thời lập kỷ lục quốc gia.

Năm năm sau, tại Asiad 19 ở Hàng Châu, Oanh trở lại trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Cô xếp thứ bảy ở nội dung 1.500m với thành tích 4 phút 24 giây 19, rồi về thứ sáu ở 3.000m vượt chướng ngại vật, đạt 9 phút 57 giây 13.

Tại Aichi – Nagoya, Oanh chọn thử thách mới ở cự ly 10.000m. Cô không có thêm huy chương, nhưng cuộc đua cho thấy nỗ lực làm mới mình ở kỳ Á vận hội thứ ba. Sau gần tám năm, hành trình của chân chạy từng mang về tấm HCĐ lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại Asiad khép lại với lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, những người đã yêu quý, cổ vũ mình.