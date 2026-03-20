FPT Play và Team Flash tiếp tục hợp tác năm thứ 3, cùng đẩy mạnh chiến lược eSports

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa FPT Play và Team Flash diễn ra đầy long trọng

Sự kiện ký kết diễn ra vào ngày 20/3 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên, mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược dài hạn của FPT Play nhằm xây dựng hệ sinh thái eSports toàn diện tại Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Tuấn đại diện FPT Play cùng Ông Trần Trung Hiếu đại diện Team Flash cùng hợp đồng ký kết 2026

Trong bối cảnh hành vi người dùng ngày càng thay đổi, Tập đoàn FPT xác định chiến lược “trẻ hóa” khách hàng là trọng tâm, hướng đến các thế hệ khán giả mới như Gen Z và Alpha. Đây là nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm tương tác, tốc độ cao và nội dung mang tính cá nhân hóa. Trong chiến lược này, eSports được định vị là một trụ cột nội dung quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng hệ sinh thái giải trí số.

Để hiện thực hóa định hướng đó, FPT Play triển khai chiến lược eSports dựa trên ba trụ cột chính: sở hữu bản quyền và mang các giải đấu quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam; đầu tư vào hạ tầng công nghệ chuyên biệt phục vụ eSports; và chú trọng vào việc phát triển tài năng thể thao điện tử.

Trong chiến lược phát triển eSports của FPT Play nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung, việc đồng hành cùng Team Flash là một định hướng đầu tư dài hạn nhằm chuyên nghiệp hóa đội tuyển và tuyển thủ eSports tại Việt Nam.

Team Flash, với vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu, đại diện cho mô hình tổ chức eSports chuyên nghiệp, nơi các tuyển thủ được đào tạo toàn diện từ kỹ năng thi đấu đến hình ảnh cá nhân và tư duy nghề nghiệp. Sự đồng hành của FPT Play mang đến nguồn lực về công nghệ, truyền thông và tài chính, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành của đội tuyển theo hướng tiệm cận quốc tế.

Chiếc áo đấu mùa giải mới với chữ ký của các thành viên Team Flash

Bước sang năm thứ 3, hợp tác giữa hai bên tiếp tục được mở rộng, không chỉ dừng ở cấp độ đội tuyển mà hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái eSports với sự tham gia của cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung.

Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng cộng đồng eSports trên nền tảng FanGTV – nơi kết nối người hâm mộ eSports nói chung và cộng đồng Team Flash nói riêng. Đây không chỉ là nền tảng theo dõi các trận đấu mà còn là không gian tương tác, chia sẻ và gắn kết giữa người hâm mộ với đội tuyển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy phát triển tài năng livestream thông qua các giải đấu grassroots được tổ chức trên FanGTV. Những sân chơi này mở ra cơ hội cho các streamer trẻ và cộng đồng yêu thích eSports tham gia vào hệ sinh thái nội dung, từ đó hình thành nguồn nhân lực mới không chỉ giới hạn ở tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Thông qua các hoạt động này, FPT Play và Team Flash đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái khép kín, nơi người hâm mộ, nhà sáng tạo và tuyển thủ cùng tương tác và phát triển.

FPT Play đang từng bước trở thành điểm giao thoa giữa các giá trị quốc tế và nội địa, nơi khán giả có thể theo dõi các sự kiện eSports đẳng cấp thế giới, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của các đội tuyển trong nước. Nhờ nền tảng công nghệ, trải nghiệm của người dùng không còn dừng lại ở việc “xem”, mà được nâng lên thành “sống cùng” eSports.

Việc tiếp tục hợp tác cùng Team Flash trong năm thứ 3 là minh chứng rõ nét cho cam kết dài hạn của FPT Play đối với eSports Việt Nam. Trong thời gian tới, nền tảng này sẽ tiếp tục đầu tư vào nội dung, công nghệ và con người nhằm xây dựng một hệ sinh thái eSports toàn diện, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là nền tảng phát sóng, FPT Play đang từng bước khẳng định vị thế là đơn vị kiến tạo giá trị cho ngành eSports, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng động và phát triển trong khu vực.