Tiết lộ sớm 3 game sẽ góp mặt tại giải đấu Esports Nations Cup 2026, có Dota 2

Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố thời gian tổ chức và mô hình quỹ giải thưởng dành cho giải đấu Esports Nations Cup 2026 (ENC). Đây là đấu trường thể thao điện tử toàn cầu mới, được xây dựng với trọng tâm là các đội tuyển quốc gia, niềm tự hào dân tộc và những trận đấu kinh điển. Mùa giải đầu tiên của ENC sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út từ ngày 2 - 29/11/2026.

Các tựa game Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania và Dota 2 đã được xác nhận sẽ góp mặt tại ENC 2026. Những bộ môn khác sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Esports Nations Cup bổ sung nền tảng thi đấu cấp quốc gia vào lịch thi đấu eSports toàn cầu. Thay vì chỉ tập trung vào cấp câu lạc bộ như Esports World Cup, giải đấu này tạo cơ hội cho các tuyển thủ thi đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời giúp người hâm mộ kết nối trực tiếp với những màn tranh tài đỉnh cao thông qua bản sắc, niềm tự hào dân tộc và những trải nghiệm chung.

ENC 2026 được bảo trợ tài chính với ba cấu phần có tổng giá trị 45 triệu USD, bao gồm quỹ giải thưởng trị giá 20 triệu USD dành cho các tuyển thủ và ban huấn luyện trong 16 bộ môn thi đấu. Bên cạnh đó, EWCF sẽ phân bổ 5 triệu USD hỗ trợ các câu lạc bộ cho phép và tạo điều kiện để các tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia ENC, với mức thưởng dựa trên thành tích thi đấu của các tuyển thủ trong giải đấu.

EWCF tiếp tục đầu tư 20 triệu USD cho Quỹ Phát triển ENC đã được công bố trước đó, nhằm hỗ trợ các đối tác quốc gia chính thức trong hoạt động hậu cần, di chuyển, vận hành, tiếp thị đội tuyển quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển dài hạn cho lộ trình đào tạo đội tuyển.

ENC áp dụng cơ chế phân bổ tiền thưởng dựa trên thứ hạng, thống nhất cho tất cả bộ môn thi đấu. Mọi tuyển thủ đủ điều kiện đều nhận được tiền thưởng và được đảm bảo thi đấu tối thiểu ba trận. Theo nguyên tắc “cùng thứ hạng, cùng mức đãi ngộ”, các tuyển thủ đạt cùng vị trí sẽ nhận mức tiền thưởng như nhau trên tất cả các bộ môn; ban huấn luyện cũng được trao thưởng tương ứng.

Cụ thể, vị trí quán quân sẽ nhận về 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho mỗi tuyển thủ, bất kể là bộ môn cá nhân hay đồng đội. Vị trí á quân sẽ nhận về 30.000 USD (khoảng 777 triệu đồng) cho mỗi tuyển thủ và vị trí hạng ba nhận về 15.000 USD (khoảng 388 triệu đồng). Đối với các bộ môn đồng đội, tổng mức đãi ngộ sẽ dựa trên quy mô đội hình.

ENC sẽ được tổ chức tại Riyadh vào tháng 11 năm 2026 trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố, nhằm kết nối eSports cấp quốc gia với các thành phố lớn trên toàn cầu. Sự kiện này sẽ diễn ra hai năm một lần, khuyến khích đầu tư dài hạn dành cho các tuyển thủ, đối tác và chương trình đội tuyển quốc gia.