Federer, Nadal, Djokovic và nghệ thuật “nhốt” đối thủ trên sân đấu

Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thống trị quần vợt bằng tài năng. Ba huyền thoại còn sở hữu khả năng kiểm soát thời gian, không gian và nhịp độ trận đấu, khiến đối thủ nhiều khi thất bại trước cả khi tìm ra phương án phản kháng.

Federer, Nadal và Djokovic, ba huyền thoại với ba cách kiểm soát trận đấu

Federer & nghệ thuật kiểm soát thời gian

Federer từng mê hoặc người hâm mộ bằng lối chơi thanh thoát, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là một thứ vũ khí chiến thuật đáng sợ đó là khả năng lấy đi thời gian của đối thủ.

“Tàu tốc hành” thường đứng rất gần vạch cuối sân baseline, chủ động đón bóng sớm và đánh ngay khi bóng vừa nảy. Thay vì cho đối thủ đủ thời gian chuẩn bị, Federer liên tục đưa bóng trở lại với tốc độ khiến họ phải phản ứng trong thế bị động.

Sân đấu không hề thu hẹp, nhưng đối thủ lại có cảm giác mọi khoảng trống đều biến mất.

Chỉ cần chậm một nhịp, họ đã phải chạy theo điểm số.

Nadal: Đẩy đối thủ về cuối sân

Nếu Federer thao túng thời gian, Rafael Nadal lại nổi tiếng với khả năng kiểm soát vị trí.

Cú thuận tay xoáy nặng trở thành thương hiệu của “Vua đất nện”. Bóng đi sâu, nảy cao và đặc biệt khó chịu, buộc đối thủ phải lùi xa khỏi baseline để có thêm thời gian xử lý.

Nhưng đó cũng chính là cái bẫy Nadal muốn tạo ra.

Khi đối thủ đứng quá sâu, khoảng trống phía trước mở rộng. Nadal chỉ cần thay đổi hướng bóng, kéo họ di chuyển ngang sân rồi tiếp tục duy trì áp lực.

Càng phòng ngự, đối thủ càng phải chạy nhiều. Càng lùi sâu, họ càng khó tấn công.

Nadal biến một sân đấu rộng thành cuộc đua thể lực mà anh gần như luôn chiếm ưu thế.

Djokovic: Bức tường triệt tiêu mọi phương án

Novak Djokovic lại xây dựng chiến thuật theo cách khác, kiểm soát độ sâu và phá vỡ góc đánh của đối thủ.

Khả năng trả giao bóng cùng những cú đánh sâu sát vạch cuối sân baseline giúp Nole liên tục đưa đối thủ vào vị trí khó xử. Khi bóng rơi sâu, họ không có nhiều thời gian để tạo góc đánh hiểm.

Đánh mạnh, Djokovic phòng thủ và trả lại. Đánh ra góc, anh có khả năng di chuyển để hóa giải. Chơi bóng bền, Nole sẵn sàng kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm.

Đó là cảm giác ngột ngạt mà không ít tay vợt từng trải qua khi đối đầu với huyền thoại Serbia: mọi phương án tấn công đều có vẻ khả thi, cho đến khi họ thực sự thực hiện.

"Big 3" tạo nên kỷ nguyên thống trị chưa từng có của quần vợt nam

Ba huyền thoại, ba cách thống trị

Federer kiểm soát thời gian, Nadal kiểm soát vị trí, còn Djokovic kiểm soát độ sâu và nhịp độ.

Ba phong cách khác nhau nhưng cùng dẫn đến một kết quả: đối thủ không còn được chơi theo cách họ muốn.

Đó chính là điểm khiến Big 3 trở nên đặc biệt. Họ không chỉ đánh bóng để ghi điểm và liên tục thay đổi điều kiện của cuộc chơi, đẩy đối phương vào những lựa chọn ngày càng khó khăn.

Và khi nhận ra mình đã mắc kẹt trong “chiếc lồng vô hình” ấy, trận đấu đôi khi đã được quyết định từ trước.

Federer và Nadal hiện đã giải nghệ. Còn Djokovic vẫn đang chính chiến nhưng không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Mới nhất Nole đã thất bại ngay vòng 2 giải Cincinnati Open. Có lẽ ngày Nole nối gót 2 kình địch 1 thời là Federer và Nadal rời xa sân đấu sắp đến rất gần.