Fan Trung Quốc muốn Lý Huynh đấu Thiên Nhất, "Kỳ vương" đang ngồi tù vì bán độ

Chiều 27/9 tại Thượng Hải, kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh đã làm nên lịch sử khi đánh bại chủ nhà Doãn Thăng trong trận chung kết, trở thành kỳ thủ đầu tiên ngoài Trung Quốc vô địch thế giới môn cờ tướng. Khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên tại lễ trao huy chương đã chấm dứt 35 năm độc tôn của cờ tướng Trung Quốc, vốn chưa từng để rơi một danh hiệu nào kể từ khi giải thế giới ra đời năm 1989.

Lại Lý Huynh (áo vàng) ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao cờ tướng thế giới 2025

Ở tuổi 35, kỳ thủ đến từ Cà Mau, người từng 6 lần vô địch quốc gia đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Thành tích này được đánh giá xứng đáng, khi anh trải qua 8 vòng đấu khốc liệt, vượt qua nhiều đối thủ trẻ, rất mạnh của chủ nhà trước khi hạ Doãn Thăng ở chung kết.

😡 CĐV Trung Quốc thất vọng, dùng nhiều từ nặng lời

Kết quả này gây chấn động trong cộng đồng cờ tướng Trung Quốc. Trên mạng xã hội Zhihu, nhiều CĐV cay đắng thừa nhận: “Chúng ta đã thua Việt Nam ở bóng đá, giờ lại thua cả cờ tướng. Nếu tiếp tục thế này, chẳng còn gì để thua nữa”.

Không ít người liên hệ với những thất bại bóng đá gần đây, từ trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cho đến thất bại 2-7 ở futsal châu Á 2026. Giờ đến lượt cờ tướng cũng thất thủ, khiến cảm giác bị tổn thương càng sâu sắc.

Một bộ phận fan còn đòi Vương Thiên Nhất, kỳ thủ số một Trung Quốc đang thụ án gần ba năm vì dính scandal bán độ, ra tù để phân tài cao thấp với Lý Huynh. Họ tin rằng nếu không vì bê bối, những tên tuổi như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm hay Hồng Trí vẫn đủ sức giữ cúp ở lại Trung Quốc.

⚖️ Khủng hoảng từ bê bối mua bán độ

Theo truyền thông Trung Quốc, thất bại này không chỉ đến từ tài năng của Lý Huynh mà còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu rộng của làng cờ Trung Quốc.

Trong vòng một năm qua, 43 cao thủ bị kỷ luật vì bán độ, trong đó nhiều kỳ vương lĩnh án tù gồm Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Từ Siêu… Thậm chí, một số giải đấu trong nước bị giảm mạnh tiền thưởng vì uy tín suy giảm.

Một cây bút trên Hoàn Cầu Trung Văn thẳng thắn: “Kỳ thủ trẻ Doãn Thăng thua không đáng trách. Thật sự khó chấp nhận là cả hệ thống cờ tướng Trung Quốc đã mục ruỗng vì tham lam và gian dối”.

Một số ý kiến mỉa mai: “Giải thế giới nên chia làm hai bảng, bảng trong tù và ngoài tù. Người thắng bảng trong tù đấu với Lý Huynh mới thật sự công bằng”. Có lẽ fan Trung Quốc đang muốn tạo ra trận đấu giữa Lại Lý Huynh và Vương Thiên Nhất, nhưng điều đó khó xảy ra bởi "Kỳ vương" Trung Quốc đang bị giam giữ.

🌍 Lại Lý Huynh vô địch là cơ hội quảng bá cờ tướng

Bên cạnh sự bi quan, cũng có luồng ý kiến cho rằng chiến thắng của Lý Huynh tốt cho sự phát triển cờ tướng toàn cầu. “Trên thế giới, chỉ có Trung Quốc và Việt Nam phát triển cờ tướng theo quy mô lớn. Giờ một kỳ thủ Việt Nam vô địch, đó là dấu hiệu rằng cờ tướng có thể vươn ra ngoài biên giới Trung Quốc”, một HLV Trung Quốc đưa ra ý kiến.

Thực tế, phong trào cờ tướng ở Việt Nam rất mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, nơi có thể lập đội tuyển đông đảo không thua kém một số tỉnh của Trung Quốc. Chính nền tảng vững chắc này đã giúp Lý Huynh kiên trì luyện tập để vươn lên đẳng cấp thế giới.

Vương Thiên Nhất phải chờ 3 năm để trở lại

👑 Vương Thiên Nhất: “Kỳ vương số một” Trung Quốc

Vương Thiên Nhất (sinh năm 1994, Liêu Ninh, Trung Quốc) được mệnh danh là “Kỳ vương số một” và là ngôi sao sáng nhất của làng cờ tướng Trung Quốc suốt thập niên qua. Anh nổi bật với thế trận luôn luôn tấn công, giàu tính sáng tạo và từng nhiều năm giữ vị trí số 1 thế giới.

Trong sự nghiệp, Vương Thiên Nhất đã giành hàng loạt danh hiệu lớn, nổi bật là 3 chức vô địch thế giới, nhiều lần vô địch quốc gia, và là gương mặt quen thuộc trong các giải đồng đội Giáp Cấp Liên Tái. Anh được coi là biểu tượng mới kế thừa các bậc đàn anh như Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên.

Tuy nhiên, năm 2025, sự nghiệp của Vương Thiên Nhất rẽ sang hướng tối tăm khi anh bị kết án gần 3 năm tù vì liên quan đến bê bối mua bán độ và dàn xếp tỷ số, vụ việc được xem là “cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử cờ tướng Trung Quốc”.

🏆 Nhà vô địch lịch sử của Việt Nam

Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, lớn lên ở Cà Mau, Lại Lý Huynh đã gắn bó với cờ tướng từ nhỏ và khẳng định tên tuổi bằng nhiều chức vô địch quốc gia. Với 6 lần đăng quang trong nước, anh chỉ đứng sau huyền thoại Trềnh A Sáng (7 lần).

Chiến thắng ở Thượng Hải giúp Lý Huynh bước vào ngôi đền huyền thoại của cờ tướng thế giới, không chỉ mang về vinh quang cho bản thân mà còn ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt mở ra kỷ nguyên cạnh tranh mới, thay vì độc tôn một chiều như suốt 35 năm qua.