Đua xe F1, US GP: Khởi động chuỗi 3 chặng đua tại châu Mỹ, chào đón tân vương?

US GP 2026 cũng là chặng đua thứ hai trong số ba sự kiện được tổ chức tại Hoa Kỳ mùa giải này, trước khi chặng đua cuối cùng trên đất Mỹ diễn ra tại Las Vegas.

Đối với United States Grand Prix năm nay, Pirelli đã lựa chọn các hợp chất lốp: C2 lốp Cứng (Hard), C3 lốp Trung bình (Medium) và C4 lốp Mềm (Soft), quay trở lại lựa chọn hợp chất từng được sử dụng trong quá khứ sau thử nghiệm năm 2025 (lốp C1, C3 và C4).

US GP 2026 sẽ không bao gồm thể thức Sprint

Năm ngoái, trên thực tế hợp chất C1 (được chỉ định là lốp Hard) nhưng hoàn toàn không được sử dụng trong cuộc đua chính. Các đội đua ưa chuộng chiến thuật 1 lần dừng pit, phụ thuộc nhiều hơn vào hai hợp chất mềm hơn C3 và C4.

So với năm 2025, chặng đua quay lại với thể thức truyền thống và không có cuộc đua Sprint. Do đó, các đội đua sẽ có ba phiên thử nghiệm tự do (FP1, FP2, FP3) để thử nghiệm độ cân bằng của chiếc xe và tối ưu hóa các thiết lập (set-up) trên một đường đua không đòi hỏi quá lớn về mặt kỹ thuật.

Đường đua Austin có chiều dài 5,513 km, sở hữu sự kết hợp giữa các góc cua tốc độ cao, những pha đổi hướng nhanh và các đoạn cua chậm đòi hỏi khả năng bám đường mạnh mẽ. Để đạt tính cạnh tranh cao, các đội đua phải kết hợp tốc độ đường thẳng tốt cùng với lực ép xuống (aerodynamic load) hiệu quả ở các phân đoạn kỹ thuật — một yếu tố càng trở nên quan trọng hơn với thế hệ xe Formula 1 hiện tại.

COTA đòi hỏi không quá “khắt khe” từ các chiếc xe

Xét góc độ lốp xe, COTA đặt ra những yêu cầu khắt khe trên cả hai trục bánh:

Ở phân đoạn đầu tiên (Sector 1): Nổi bật với các góc cua tốc độ cao và những pha đổi hướng liên tục được lấy cảm hứng từ các đường đua huyền thoại của châu Âu hay sector 1 của Suzuka khi lốp trước sẽ chịu áp suất rất lớn.

Ở phân đoạn ba (Sector 3): Những khu vực tăng tốc liên tục khi thoát khỏi các góc cua chậm sẽ có xu hướng tạo ra sự suy giảm hiệu suất do nhiệt (thermal degradation) chủ yếu trên các lốp sau.

Bề mặt đường nhựa không quá ăn lốp. Đoạn đường nằm giữa cua 9 và 11 đã được thảm lại vào đầu năm nay. Tuy nhiên, hiện tượng ‘lão hóa’ ở phần còn lại của mặt đường vẫn rất đáng kể và tạo ra mức độ hao mòn cao. Độ hao mòn lốp, thay vì hiện tượng rỗ bề mặt, có thể là một trong những yếu tố then chốt trong suốt tuần thi đấu. Trong sự kiện năm ngoái, nhiều bộ lốp đã đạt đến mức độ hao mòn rất cao.

Độ bám mặt đường tương đối tốt, nhờ sự hỗ trợ từ các giải đua phụ, bao gồm Porsche Carrera Cup North America — giải đấu được cung cấp lốp bởi Pirelli kể từ đầu năm nay. Mặc khác, sự tiến triển của điều kiện mặt đường theo truyền thống không thuộc nhóm điển hình nhất trên lịch thi đấu.

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Dưới góc độ chiến thuật, sự xuất hiện của lốp C2 với vai trò là hợp chất lốp Hard có thể tạo điều kiện cho đợt chạy dài, mang đến cho các đội đua lựa chọn chắc chắn cho chiến thuật 1 lần dừng pit, dự đoán khả năng cao sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhiệt độ cao đặc trưng trong tuần thi đấu tại Texas cũng phải xét đến, vì chúng có thể làm gia tăng mức suy giảm hiệu suất lốp và mở ra cơ hội cho các chiến thuật thay thế.

Nhìn lại năm 2025

Chiến thuật lốp phổ biến nhất tại US GP năm ngoái là Medium-Soft, với 13 tay đua sử dụng. Trong số những người lên bục podium, Charles Leclerc là ngoại lệ khi giành P3 sau khi xuất phát bằng lốp Soft để có được lợi thế độ bám sớm. Chỉ có ba tay đua ở nhóm sau chọn xuất phát bằng lốp Hard.

Thống kê

13 lần tổ chức tại Austin: United States GP đã được tổ chức 13 lần tại Austin, nhưng sự kiện này có tổng chiều dài lịch sử lên tới 46 năm diễn ra trên 6 đường đua khác nhau.

Hamilton có duyên với COTA

Kỷ lục tay đua: Tay đua thành công nhất trong lịch sử chặng đua này là Lewis Hamilton với 6 chiến thắng, nhiều hơn 1 chiến thắng so với thành tích của Michael Schumacher.

Kỷ lục đội đua: Trong số các đội đua, Ferrari nắm giữ kỷ lục với 11 chiến thắng.

Giải đua xe Porsche Carrera Cup Bắc Mỹ

Mùa giải Porsche Carrera Cup Bắc Mỹ năm 2026 — lần đầu tiên được cung cấp lốp bởi Pirelli — sẽ khép lại tại trường đua COTA ở Austin trong tuần đua Formula 1. Sau khi nới rộng khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng lên 27 điểm tại Road Atlanta, Tyler Maxson bước vào chặng chung kết mùa giải với vị trí vững chắc trên đỉnh bảng xếp hạng phân hạng. Tuy nhiên, với hai cuộc đua cùng các điểm thưởng giá trị vẫn còn phía trước, Aaron Jeansonne vẫn duy trì hy vọng tranh chấp chức vô địch khi bước vào màn quyết đấu tại Texas.

Mũ bục podium phiên bản đặc biệt

US Grand Prix sở hữu một chiếc mũ podium phiên bản đặc biệt tiếp theo của nhà thiết kế Denis Dekovic cho Pirelli Design. Phần chóp mũ mang họa tiết lấy cảm hứng từ các ngôi sao trên lá quốc kỳ Mỹ, được làm phong phú thêm bởi hai biểu tượng đặc trưng của vùng sa mạc Texas: cây xương rồng và rắn chuông. Phần lưỡi trai mang chữ “Austin” trên nền đen.

Với cách biệt 102 điểm so với người bám đuổi gần nhất và 6 chặng đua còn lại trong năm 2026 (không còn thể thức Sprint), Kimi Antonelli có cơ hội đầu tiên lên ngôi vô địch F1 cuối tuần này. Liệu ai có thể cản bước tài năng trẻ người Italia chính thức đăng quang.

Hãy đón xem chặng đua US GP 2026 với lịch trình sau:

FP1: 0h30 thứ 7 ngày 24/10

FP2: 4h thứ 7 ngày 24/10

FP3: 0h30 Chủ nhật ngày 25/10

Vòng phân hạng: 4h Chủ nhật ngày 25/10

Cuộc đua chính: 3h thứ 2 ngày 26/10