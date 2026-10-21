Lý do ông Kim Jong Un chấm dứt tình bạn với huyền thoại thể thao Mỹ

Mối quan hệ bằng hữu đặc biệt giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và huyền thoại bóng rổ NBA Dennis Rodman từng tốn không ít giấy mực của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, các nguồn tin phương Tây mới đây cho biết tình bạn này đã âm thầm chấm dứt sau một sự cố cá nhân tại Bình Nhưỡng.

Dennis Rodman từng nhiều lần tới Bình Nhưỡng và tự nhận là bạn thân của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un

"Ngoại giao bóng rổ" gây bất ngờ cho thế giới

Mối nhân duyên giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Dennis Rodman, cựu siêu sao của đội Chicago Bulls, người nổi tiếng với lối sống phóng túng và từng tuyên bố đã qua lại với 2.000 người phụ nữ, bắt đầu vào tháng 2/2013. Nhân chuyến du đấu của đội bóng rổ biểu diễn Harlem Globetrotters tới Bình Nhưỡng, hai bên đã có cuộc gặp gỡ chính thức.

Là một người hâm mộ cuồng nhiệt môn bóng rổ từ khi còn đi học, Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dành sự tiếp đón nồng hậu cho Dennis Rodman. Cựu danh thủ người Mỹ sau đó liên tục thực hiện thêm nhiều chuyến thăm tới Bình Nhưỡng dưới danh nghĩa "ngoại giao bóng rổ", bất chấp những tranh cãi từ chính giới và dư luận Mỹ. Dennis Rodman thậm chí từng khẳng định trước truyền thông rằng ông và Chủ tịch Kim Jong Un là "những người bạn tri kỷ suốt đời".

Nguyên nhân rạn nứt được hé lộ

Mặc dù vậy, mối quan hệ này được cho là đã đột ngột nguội lạnh sau chuyến thăm vào năm 2014. Theo các báo cáo mới được truyền thông quốc tế nhắc lại, nguyên nhân khiến phía Triều Tiên chủ động giữ khoảng cách xuất phát từ hành vi thiếu kiềm chế của Dennis Rodman dưới tác động của rượu bia.

Cụ thể, nguồn tin dẫn lại từ các trang ghi chép ngoại giao cho biết, trong thời gian lưu trú tại khách sạn Koryo (Bình Nhưỡng), cựu ngôi sao NBA đã say xỉn nghiêm trọng và có những hành động gây mất mỹ quan, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ứng xử tại quốc gia này. Ngay sau khi trở về Mỹ từ chuyến đi đầy tai tiếng đó, Rodman đã phải lập tức vào trại cai nghiện để điều trị tâm lý và chứng nghiện rượu nặng.

Cho đến nay, các cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên chưa bao giờ đưa ra bất kỳ phát ngôn hay xác nhận nào về sự cố cá nhân của Rodman tại Bình Nhưỡng. Việc hủy bỏ các hoạt động giao lưu sau đó được nhìn nhận là biện pháp bảo vệ hình ảnh ngoại giao và các nghi thức tiếp đón chính thức của quốc gia này.

Thông tin về sự rạn nứt này bất ngờ nóng trở lại trong bối cảnh các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về khả năng Rodman có thể tiếp tục được cân nhắc làm cầu nối không chính thức giữa Washington và Bình Nhưỡng trong tương lai. Tuy nhiên, với những rào cản từ quá khứ, cơ hội để cựu ngôi sao này tái ngộ Nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn còn là một dấu hỏi lớn.