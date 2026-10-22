Paz là nguồn cơn của mọi rắc rối đối với hàng thủ MU. Tiền vệ mang áo số 10 trở thành cầu thủ thứ tư in dấu giày vào ít nhất 3 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League trước MU, đồng thời là người trẻ nhất làm được điều này, khi mới 22 tuổi 43 ngày.

Điều thú vị khác, Paz cũng trở thành cầu thủ Nam Mỹ trẻ thứ hai ghi bàn vào lưới MU tại đấu trường này, sau chính Messi, người lập công vào lưới “Quỷ đỏ” trong trận chung kết năm 2009 khi 21 tuổi 337 ngày.

Chia sẻ với TNT Sports sau màn trình diễn chói sáng, Paz cho biết: “Đây là một trong những đêm đặc biệt nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Không chỉ với cá nhân tôi mà còn với CLB và người hâm mộ. Tôi nghĩ đây là một đêm lịch sử, bởi chúng tôi đã đối đầu với một trong những đội bóng vĩ đại nhất từ trước đến nay và làm được điều này ngay trên sân nhà. Chúng tôi rất vui với màn trình diễn của mình.

Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi thực sự tận hưởng trận đấu này. Tôi được sát cánh cùng những đồng đội giỏi nhất mà mình từng có, và họ thật tuyệt vời. Điều đó giúp tôi có thể chơi theo cách của mình. Tôi rất vui khi được thi đấu trong đội bóng này, đặc biệt là nhờ ban huấn luyện và HLV Fabregas, người luôn cho tôi sự tự tin để chơi bóng”.