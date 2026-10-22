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Nico Paz khiến MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Đó là màn trình diễn đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, vốn đã được xem là “người kế thừa Messi” tại đội tuyển Argentina.
Màn trình diễn đẳng cấp thượng thừa
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omo đã đánh bại MU với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League. Trong một đêm mà các cầu thủ Como đều thi đấu xuất sắc, Nico Paz là cái tên nổi bật nhất. Anh mở tỷ số bằng một siêu phẩm cứa lòng, kiến tạo bàn nâng tỷ số lên 2-0 và hoàn tất cú đúp sau khi cướp bóng từ chân Carlos Baleba bên phần sân của MU. Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ 22 tuổi khép lại bằng những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả nhà khi anh rời sân ở phút 80.
Trận đấu mới diễn ra được 2 phút, Paz đã nhận đường chuyền của đồng đội Lucas Da Cunha bên cánh phải. Anh khống chế bóng bằng một nhịp chạm tinh tế, vượt qua sự đeo bám của Harry Maguire, căn chỉnh hướng sút rồi tung cú đá chân trái đưa bóng vào sát cột xa, ngoài tầm với của thủ môn Senne Lammens. Cú sút không thể cản phá gợi nhớ đến những bàn thắng mang dấu ấn của Lionel Messi hay Angel Di Maria, hai huyền thoại thuận chân trái của bóng đá Argentina.
Sang hiệp hai, Paz tiếp tục để lại dấu ấn. Từ đường chuyền của anh, pha kiến tạo thứ 5 trong mùa giải, Como nâng tỷ số lên 2-0 trước “Quỷ đỏ”. Người lập công là Douvikas, tiền đạo mang áo số 9 và giữ vai trò chủ lực trên hàng công của đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt. Nhận bóng ở vị trí “số 10”, Paz tung đường chọc khe tinh tế để đồng đội người Hy Lạp ghi bàn.
Và màn trình diễn của tiền vệ trẻ người Argentina chưa dừng lại ở đó. Phút 57, Paz cướp bóng từ chân Carlos Baleba trong tình huống MU triển khai bóng từ tuyến dưới. Anh lập tức dẫn bóng lên phía trước, đối mặt với thủ môn Lammens. Paz mở lòng chân trái, đưa bóng vào sát cột xa, ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa để giúp Como dẫn 3-0.
“Một trong những đêm đặc biệt nhất cuộc đời tôi”
Paz là nguồn cơn của mọi rắc rối đối với hàng thủ MU. Tiền vệ mang áo số 10 trở thành cầu thủ thứ tư in dấu giày vào ít nhất 3 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League trước MU, đồng thời là người trẻ nhất làm được điều này, khi mới 22 tuổi 43 ngày.
Điều thú vị khác, Paz cũng trở thành cầu thủ Nam Mỹ trẻ thứ hai ghi bàn vào lưới MU tại đấu trường này, sau chính Messi, người lập công vào lưới “Quỷ đỏ” trong trận chung kết năm 2009 khi 21 tuổi 337 ngày.
Chia sẻ với TNT Sports sau màn trình diễn chói sáng, Paz cho biết: “Đây là một trong những đêm đặc biệt nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Không chỉ với cá nhân tôi mà còn với CLB và người hâm mộ. Tôi nghĩ đây là một đêm lịch sử, bởi chúng tôi đã đối đầu với một trong những đội bóng vĩ đại nhất từ trước đến nay và làm được điều này ngay trên sân nhà. Chúng tôi rất vui với màn trình diễn của mình.
Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi thực sự tận hưởng trận đấu này. Tôi được sát cánh cùng những đồng đội giỏi nhất mà mình từng có, và họ thật tuyệt vời. Điều đó giúp tôi có thể chơi theo cách của mình. Tôi rất vui khi được thi đấu trong đội bóng này, đặc biệt là nhờ ban huấn luyện và HLV Fabregas, người luôn cho tôi sự tự tin để chơi bóng”.
Tiếp đà phát triển vượt bậc
Những thống kê của Paz ở mùa giải này tiếp nối phong độ mà anh đã thể hiện trong mùa trước: 13 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 40 trận. Tiền vệ trẻ người Argentina là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Como làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự Champions League.
Cuối tuần trước, Paz góp công vào chiến thắng của Como trước Fiorentina tại Serie A bằng một bàn thắng đánh đầu. Cựu cầu thủ Real Madrid ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước khi kiến tạo dẫn tới bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng của Fabregas. Kết quả này giúp Como vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A.
Ở tuổi 22, Paz đã thuyết phục Real Madrid cho phép mình ở lại Como thêm 1 năm, nơi dường như là nơi phù hợp nhất để phát huy tài năng của mình. Fabregas là một trong những người đầu tiên đặt niềm tin vào Paz và xây dựng đội bóng xoay quanh tiền vệ này. Một quyết định mang tầm nhìn xa.
Paz có khả năng thoát pressing bằng những pha rê bóng và tiếp tục là gương mặt đại diện cho một đội bóng đang trên đà vươn lên. Đừng gọi hành trình của Como là câu chuyện cổ tích. Thành công của đội bóng này có nền tảng rõ ràng, bắt nguồn từ tám năm trước, khi họ ăn mừng tấm vé thăng hạng Serie C. Sáu năm trước, Como tiếp tục lên chơi tại Serie B, trước khi bước ngoặt xuất hiện ở mùa giải 2023/24 với sự trở lại Serie A.
Xứng danh người kế vị Messi
Chỉ vài tháng sau khi Como thăng hạng lên Serie A, Fabregas chiêu mộ Paz từ học viện trẻ của Real Madrid với mức phí 6 triệu euro. Hai năm sau, viên ngọc quý ấy được định giá lên tới 60 triệu euro.
Como đã phải đầu tư số tiền tương đương để giữ chân Paz, trong khi Real Madrid nắm quyền mua lại cầu thủ này với mức phí 80 triệu euro. Xét trên những điều khoản đó, giá trị của tiền vệ người Argentina hiện nay vào khoảng mức này.
Tiền vệ trẻ người Argentina đã ghi 4 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Đó là những thống kê của một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng với Paz, chúng đang dần trở thành điều quen thuộc.
Ngay cả trong những đêm mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, Paz vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Đó chính là phẩm chất của những nhà vô địch.
Tại Argentina, một số người hâm mộ đã gọi Paz là “Messi mới”. Đó là danh xưng đầy sức nặng, nhưng cho đến nay, nó dường như chưa khiến cầu thủ trẻ này bị áp lực. Trong những trận giao hữu của Argentina gần đây, Paz đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với các bàn thắng vào lưới Bolivia (thắng 4-0), Burkina Faso (thắng 7-0) và Benin (thắng 3-0).
Tất nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho chặng đường phía trước. Dù chưa thể đạt đến đẳng cấp của Messi, những màn trình diễn chói sáng liên tiếp của Paz cho thấy anh hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách người kế thừa chiếc áo số 10 tại đội bóng xứ Tango.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nico-paz-nhan-chim-mu-xung-danh-truyen-nhan...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nico-paz-nhan-chim-mu-xung-danh-truyen-nhan-messi-post8591575227.html-22/10/2026 14:11 PM (GMT+7)