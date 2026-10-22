Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thanh Hóa: Tìm lại mạch thắng (V-League)
(19h15, 22/10, vòng 5) Đương kim vô địch Công an Hà Nội quyết tâm tìm lại mạch thắng sau trận thua CLB Hà Nội ở vòng 4 V-League.
V-League | 19h15, 22/10 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Toản
Pendant Quang Vinh
Adou Minh
Văn Đô
Putros Jirjis
Mauk Stefan
Thành Long
Quang Hải
Leo Artur
Alan
Điểm
Thanh Diệp
Thanh Nam
Văn Lợi
Tuấn Cảnh
Đức Mạnh
Abdurakhmanov
Văn Tùng
Thong Khamsavath
Di Mateo
Saliou Guindo
Matheus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Công an Hà Nội đã phải nhận thất bại đầu tiên ở V-League mùa này khi để thua CLB Hà Nội 1-2 ở vòng 4. Kết quả đó khiến đoàn quân của HLV Mano Polking tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Ninh Bình 1 điểm.
Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng, Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn Thanh Hóa ở cả chiều sâu đội hình lẫn khả năng tạo đột biến. Đây là cơ hội để Đình Bắc và các đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.
Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ Công an Hà Nội đang là vấn đề. Đoàn quân của HLV Polking phải thi đấu liên tục ở 3 đấu trường là V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á. Đây là yếu tố Thanh Hóa có thể tận dụng nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức phòng ngự hợp lý.
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