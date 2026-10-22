Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thanh Hóa: Tìm lại mạch thắng (V-League)

V-League | 19h15, 22/10 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Thanh Hóa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Thanh Hóa Thanh Hóa Điểm Nguyễn Filip Văn Toản Pendant Quang Vinh Adou Minh Văn Đô Putros Jirjis Mauk Stefan Thành Long Quang Hải Leo Artur Alan Điểm Thanh Diệp Thanh Nam Văn Lợi Tuấn Cảnh Đức Mạnh Abdurakhmanov Văn Tùng Thong Khamsavath Di Mateo Saliou Guindo Matheus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Thanh Hóa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Putros Jirjis, Mauk Stefan, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Alan Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus

Công an Hà Nội đã phải nhận thất bại đầu tiên ở V-League mùa này khi để thua CLB Hà Nội 1-2 ở vòng 4. Kết quả đó khiến đoàn quân của HLV Mano Polking tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Ninh Bình 1 điểm.

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng, Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn Thanh Hóa ở cả chiều sâu đội hình lẫn khả năng tạo đột biến. Đây là cơ hội để Đình Bắc và các đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ Công an Hà Nội đang là vấn đề. Đoàn quân của HLV Polking phải thi đấu liên tục ở 3 đấu trường là V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á. Đây là yếu tố Thanh Hóa có thể tận dụng nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức phòng ngự hợp lý.

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