Đua xe F1, Singapore GP: Verstappen bỏ túi chiến thắng Sprint cùng vị trí pole tại Marina Bay

Ngay trước giờ lăn bánh, một trận mưa lớn đổ bộ xuống Marina Bay. Sau 30 phút chờ đợi, điều kiện đường đua được cải thiện, và người hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến những chiếc xe lăn bánh. Toàn bộ đoàn đua đều sử dụng bộ lốp Intermediate.

Russell bứt tốc vươn lên giành lấy vị trí dẫn đầu ngay khi có tín hiệu xuất phát. Hamilton cũng xuất sắc vượt qua bộ đôi McLaren cùng Leclerc và lên tới vị trí thứ 3. Ngay cuối vòng đầu tiên, Russell mất kiểm soát tại góc cua cuối cùng, và đâm vào rào chắn. Ở phía sau, Perez và Stroll có va chạm tại góc cua thứ 16. Safety Car được điều động để kiểm soát cuộc đua.

Russell bỏ lỡ chiến thắng Sprint sau sự cố vòng 1

Russell bỏ lỡ chiến thắng Sprint sau sự cố vòng 1 Colapinto và Hadjar rời khỏi cuộc đua không lâu sau đó. Lindblad mất lái phía sau Safety Car, và rơi xuống cuối đoàn đua tại vị trí thứ 17. Vòng 7, Verstappen trở lại dẫn đầu trước Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli. Bearman vượt qua Gasly cho vị trí thứ 8.

Đường đua trở nên khô dần, nhưng chưa đủ để có thể mạo hiểm với bộ lốp trơn. Những vòng cuối cùng, Leclerc chịu áp lực từ hai chiếc McLaren phía sau. Áp lực đó sớm được giải tỏa, khi Norris vạ chạm với Piastri tại góc cua thứ 5.

Nhờ vậy, Verstappen, Hamilton, Leclerc lần lượt cán đích trong top 3. Antonelli vươn lên vị trí thứ 4, Lawson, Bearman, Hulkenberg ghi điểm, và cuối cùng là Norris tại vị trí thứ 8. Không có án phạt nào được đưa ra sau vụ va chạm giữa 2 chiếc McLaren.

Top 8 tại Singapore Sprint

Đường đua đã khô ráo trước thêm phiên phân hạng. Sau khi rời khỏi Sprint, sự cố kĩ thuật tiếp tục đeo bám Hadjar, và tay đua Red Bull lại chậm rãi trở về đường pit. Norris dẫn đầu sau lượt chạy đầu với thành tích 1 phút 33,047 giây, vượt qua đồng đội với cách biệt chỉ 0,029 giây.

Hulkenberg và Bearman vươn lên top 6, vượt qua hai tay đua Mercedes. Hamilton trở lại với bộ lốp mới, vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 32,429 giây, dẫn trước Leclerc và Norris. Ở phía sau, Alonso, Albon, Stroll, Perez, Bottas, và Hadjar đều bị loại tại Q1.

Aston Martin một lần nữa bị loại tại Q1

Hamilton một lần nữa chiếm lấy vị trí dẫn đầu tại Q2 với thời gian 1 phút 31,766 giây, dẫn trước Antonelli và Verstappen. Gasly, Ocon, Bearman, Sainz, Colpainto, Bortoleto nằm ngoài top 10 sau lượt chạy đầu tiên.

Hamilton tiếp tục cải thiện với thời gian 1 phút 31,529 giây. Gasly vươn lên vị trí thứ 10 phía sau hai chiếc Racing Bulls, và đẩy Hulkenberg xuống bị loại tại Q2 cùng với Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto, và Colapinto.

Tưởng chừng vị trí pole đã nắm chắc trong tay, Hamilton chỉ có thành tích nhanh thứ 2 sau lượt chạy đầu, khi mà Verstappen giành lấy vị trí dẫn đầu với thời gian 1 phút 31,373 giây. Ở lượt chạy cuối, Leclerc cải thiện, nhưng không đủ để đoạt lấy vị trí pole từ Verstappen. Hamilton rơi xuống vị trí thứ 3 phía sau đồng đội. Phía sau đó là Antonelli tại vị trí thứ 4, dẫn trước Norris, Russell, Piastri, Gasly, Lawson, và Lindblad.

Thứ tự xuất phát tại Singapore GP 2026

Với đối thủ lớn nhất kẹt lại ở phía sau đoàn đua, liệu Antonelli có thể bứt phá trong cuộc đua vô địch? Và liệu Verstappen có thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại Singapore? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 19h ngày 11 tháng 10.