Đua xe F1, Singapore GP: Cuối tuần hoàn hảo của Verstappen

Với bộ động cơ mới, Russell phải xuất phát từ phía sau đoàn đua. Hadjar cũng xuất phát từ đường pit, sau những sự cố đeo bám chiếc RB22 suốt ngày thứ 7. Hai tay đua Aston Martin cũng gia nhập tay đua Red Bull khi họ đã thay đổi thiết lập xe sau phiên phân hạng.

Hai bộ lốp C4 và C5 là lựa chọn chính cho cuộc đua. Trong đó, Hamilton từ top 3 xuất phát trên bộ lốp Medium, cùng với Gasly, Lindblad, Hulkenberg, Bortoleto, Colapinto, Albon, Bottas, Russell, và Hadjar. Một nửa còn lại xuất phát với bộ lốp Soft.

Verstappen bảo toàn vị trí dẫn đầu trước Leclerc tại góc cua đầu tiên

Leclerc có xuất phát tốt, nhưng không thể giành lấy vị trí dẫn đầu từ Verstappen tại góc cua đầu tiên. Sainz vươn lên vị trí thứ 10, trong khi Hulkenberg vượt lên tới vị trí thứ 8. Ở phía sau, cuộc cạnh tranh kịch tính cho vị trí thứ 11 giữa hai tay đua Haas, với Bearman giành được phần thắng. Vòng 5, Russell vươn lên tới vị trí thứ 15 sau khi vượt qua Albon.

Vòng 8, Bortoleto gặp sự cố và đã dừng xe lại ở lối ra đường pit. Hệ thống xe an toàn ảo được kích hoạt. Đường pit phải đóng lại khi mà chiếc Audi bốc cháy sau khi được di chuyển ra khỏi khu vực đua. Ngọn lửa nhạnh chóng được dập tắt, và khu vực đường pit hoạt động bình thường trở lại.

Trở lại trên đường đua, Leclerc vẫn tiếp tục bám theo Verstappen, trong khi Hamilton dần bị bỏ lại. Ngay phía sau là Antonelli cùng hai chiếc McLaren tìm kiếm cơ hội lọt vào top 3. Vòng 19, sau những cuộc trao đổi chiến thuật, Hamilton được đưa vào pit, và chuyển sang bộ lốp Soft, trở lại tại vị trí thứ 7 phía sau Lawson.

Russell leo ngược từ cuối đoàn và trở lại top 10

Vòng 21, Hamilton vượt qua tay đua Racing Bulls cho vị trí thứ 6, trong khi các đội khác vẫn chưa thể hiện bất kì động thái nào. Vòng 24, Antonelli vào pit, và trở lại vị trí thứ 6 với bộ lốp C4. Ferrari đưa Leclerc vào sau đó, và trở lại ngay trước mũi xe của Hamilton. Những tranh cãi đã xảy ra sau đó, nhưng đội đua Ý quyết định giữ nguyên vị trí hiện tại của họ.

Vòng 30, Gasly vào pit, trong khi Colapinto gặp sự cố và phải đưa chiếc xe rời khỏi đường đua tại góc cua thứ 8. Vòng 33, Verstappen chuyển sang bộ lốp Medium, và giữ nguyên vị trí dẫn đầu. Vòng 39, Stroll gặp sự cố và đã dừng xe tại góc cua thứ 15, khiến VSC thứ 2 được kích hoạt. Leclerc và Antonelli chuyển sang bộ lốp C5 mới hơn.

Russell cũng tận dụng cơ hội để thực hiện lượt thay lốp. Nhưng VSC đã kết thúc, và tay đua Mercedes trở lại đường đua tại vị trí thứ 10. Ở phía nửa còn lại tại Mercedes, Antonelli gặp khó khăn trong việc giữ chiếc xe nằm trong khu vực đua.

Hamilton mất nhiều thời gian kẹt lại phía sau đồng đội

Bước vào những vòng cuối cùng, cuộc đấu cho vị trí cuối cùng trên podium nóng lên khi Norris và Antonelli liên tục gây áp lực lên Hamilton. Vòng 54, tay đua Mercedes tận dụng cơ hội, vươt qua Norris tại góc cua thứ 3, và vươn lên vị trí thứ 3 sau khi vượt qua Hamilton tại góc cua thứ 16. Không lâu sau đó, Norris vươn lên vị trí thứ 4 khi mà tay đua Ferrari khó có thể cầm cự trên bộ lốp Soft cũ.

Verstappen kiểm soát hoàn toàn cuộc đua, và giành chiến thắng chung cuộc sau khi cán đích với khoảng cách hơn 7 giây so với Leclerc tại vị trí thứ 2. Antonelli tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch với vị trí thứ 3 chung cuộc. Bộ đôi McLaren vượt qua Hamilton và cán đích tại vị trí thứ 4 và thứ 5. Phía sau đó là Lawson và Hulkenberg tại vị trí thứ 7 và thứ 8. Russell và Hadjar lội ngược dòng từ cuối đoàn đua, và thành công ghi điểm tại vị trí thứ 9 và thứ 10.

Top 10 tại Singapore GP 2026

Lợi thế dẫn đầu đã được nâng lên 102 điểm. Antonelli có thể chính thức nhận danh hiệu vô địch ngay tại chặng đua tiếp theo tại COTA, Austin. Tuy nhiên, để có thể tổ chức bữa tiệc ăn mừng, tay đua người Ý cần đánh bại Verstappen cùng chiếc RB22 đang giữ phonng độ cao. Một tuần lễ nghỉ ngơi trước khi F1 trở lại với triple-header châu Mỹ, bắt đầu với Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 diễn ra vào rạng sáng các ngày 24, 25, 26 tháng 10 tới.