Nữ vận động viên thể dục dụng cụ Olympic người Mỹ, Sunisa "Suni" Lee, tiếp tục trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt hình ảnh về chuyến du lịch cá nhân cùng bạn bè.

Người đẹp 23 tuổi là một trong những tên tuổi nổi bật của thể thao Mỹ với bộ sưu tập 6 huy chương Olympic, bao gồm huy chương vàng toàn năng tại Olympic Tokyo. Bên cạnh những thành công trên sàn đấu, cô đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và xây dựng hình ảnh cá nhân mạnh mẽ đối với công chúng.

Suni Lee gây chú ý với áo ren xuyên thấu màu đen trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân

Phong cách thời trang gây sốt mạng xã hội

Trong bài đăng mới nhất trên trang Instagram cá nhân với chú thích ngắn gọn "girls trip" (chuyến du lịch của hội con gái), nữ vận động viên 23 tuổi đã chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn bên những người bạn thân thiết. Đáng chú ý, trang phục được Suni Lee lựa chọn là thiết kế áo ren xuyên thấu màu đen, kết hợp nội y đồng màu đầy táo bạo.

Chỉ trong vài giờ sau khi đăng tải, loạt hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ) và nhận về hàng trăm ngàn lượt xem. Bài đăng của nhà vô địch Olympic cũng thu hút sự tương tác từ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và thể thao. Nữ rapper Ice Spice, ngôi sao quần vợt Coco Gauff, cùng người mẫu Avery Woods đã để lại những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài hiện đại và tự tin của cô.

Hành trình định hình hình ảnh cá nhân

Đây không phải là lần đầu tiên cô gái xinh đẹp người Mỹ gốc H'Mông của Lào tạo được hiệu ứng truyền thông lớn bằng phong cách thời trang đời thường. Kể từ sau khi ra mắt trên ấn phẩm áo tắm của một tạp chí danh tiếng và tham gia trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, cô luôn duy trì được sức hút ổn định đối với người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, Suni Lee từng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực mà các vận động viên thể dục dụng cụ phải đối mặt liên quan đến ngoại hình do đặc thù trang phục thi đấu bó sát. Việc tích cực tham gia vào các hoạt động thời trang và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường là cách cô thể hiện sự tự tin, vượt qua những đánh giá tiêu cực trực tuyến để khẳng định giá trị bản thân bên ngoài sàn đấu chuyên nghiệp.

Những hình ảnh mới nhất về cô gái H'Mong