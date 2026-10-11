Đua xe F1, Singapore GP: Verstappen thắng chặng thứ hai liên tiếp

Verstappen vượt qua sức ép từ Charles Leclerc của Ferrari để cán đích với khoảng cách áp đảo 7,335 giây so với đối thủ. Kimi Antonelli, người dẫn đầu cuộc đua vô địch cá nhân, tiếp tục gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng và vượt qua Lewis Hamilton ở những vòng đua cuối để giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Verstappen lần đầu vô địch Singapore GP

Trước đó, Verstappen chưa từng giành chiến thắng hay thậm chí giành vị trí xuất phát đầu tiên (pole) sau 9 lần tham dự Singapore GP. Chuỗi thành tích này bắt đầu từ lần đầu anh thi đấu cho Toro Rosso vào năm 2015.

Tay đua người Hà Lan chia sẻ: “Đã mất khá nhiều thời gian, nhưng tôi nghĩ cuộc đua này diễn ra rất tốt. Chúng tôi có tốc độ khi cần thiết với cả lốp mềm lẫn lốp trung bình. Vì vậy, tôi thực sự rất vui khi giành chiến thắng tại đây”.

Verstappen khép lại cuối tuần thi đấu hoàn hảo khi về nhất ở chặng đua sprint và giành pole ở cả hai cuộc đua tại Singapore GP. Tay đua người Hà Lan có chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp sau khi đăng quang tại Malaysia cách đây 7 ngày, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2026.

Hai tay đua của McLaren là Lando Norris và Oscar Piastri lần lượt cán đích ở vị trí thứ tư và thứ năm, xếp trên Hamilton. Tay đua người Anh xuất phát thứ ba nhưng chỉ về thứ sáu sau khi cùng đội Ferrari tính toán sai chiến thuật sử dụng lốp.

Liam Lawson của RB đứng thứ bảy, Nico Hulkenberg cán đích thứ tám trong màu áo Audi, còn George Russell về thứ chín cùng Mercedes. Russell phải xuất phát từ cuối đoàn đua do chịu án phạt liên quan đến động cơ.

Isack Hadjar, tay đua còn lại của Red Bull, xuất phát từ đường pit và về đích thứ 10, qua đó giành điểm cuối cùng của chặng đua.

Kết quả chặng đua Singapore GP: