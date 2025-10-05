Kết quả đua xe F1, Singapore GP: Russell tận dụng sai lầm của Verstappen

George Russell đã dẫn đầu cuộc đua giành pole và anh có khởi đầu tốt trong ngày Chủ nhật, nhanh chóng dẫn đầu trong khi Max Verstappen bám sát. Nhưng đáng chú ý nhất là Lando Norris, người đã va chạm xe với đuôi sau của Verstappen trước khi lốp xe của Norris va chạm với lốp của đồng đội Oscar Piastri.

Norris va chạm lốp với đồng đội Piastri trước khi quệt xe vào tường

Norris và Piastri có màn tranh cãi trên tần sóng radio của đội McLaren, và ở vòng 15 Norris lại có một pha quệt qua tường trong một khúc cua. Ở thời điểm này Norris đã rút ngắn cách biệt với Verstappen, người đang gặp vấn đề trong khâu trả số khiến anh cứ sau mỗi vòng lại dần bị Russell nới rộng khoảng cách.

Russell đã tạo ra cách biệt lên tới 8 giây so với Verstappen sau hơn 20 vòng đua, trước khi vào pit lần đầu ở vòng 25 và vẫn hơn Verstappen 4 giây khi trở lại đường đua, trong khi Verstappen hơn Norris cũng 4 giây. Verstappen đã dần thu hẹp cách biệt với Russell qua từng vòng, nhưng đến vòng 37 bước ngoặt xuất hiện.

Tay đua người Hà Lan xử lý lỗi ở góc cua số 14 khiến anh bị Russell nới rộng 2 giây cách biệt, trong khi Norris cũng rút ngắn cách biệt với Verstappen. Bước vào 15 vòng cuối, Norris bắt đầu áp sát Verstappen và có lúc chỉ cách 1,2 giây, trong khi Russell duy trì cự ly hơn 4 giây so với Verstappen.

Diễn biến của top 3 rốt cuộc chỉ còn là việc ai sẽ về nhì sau Russell, và Verstappen cuối cùng cũng về thứ 2 với chỉ nhanh hơn 0,6 giây so với Norris. Russell về nhất với hơn 5 giây so với Verstappen, trong khi Piastri chậm hơn Norris 2 giây và về thứ 4.

George Russel ăn mừng chiến thắng thuyết phục tại Marina Bay

Với kết quả này, Norris đã rút ngắn cách biệt điểm xuống còn 22 điểm so với đồng đội Piastri ở vị trí nhất bảng xếp hạng tổng, nhưng đáng lẽ có thể còn thu ngắn cách biệt hơn nữa nếu về nhì. Piastri hiện có 336 điểm trong khi Norris có 314 điểm, và Verstappen xếp thứ 3 với 273 điểm.