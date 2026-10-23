Đua xe F1, United States GP: Antonelli sẵn sàng phá vỡ kỉ lục mới

Sau màn “thử nghiệm” tại Singapore, với Antonelli cán đích tại vị trí thứ 3, trong khi Russell lội ngược dòng trở lại vị trí thứ 9, Mercedes tiến hành đưa bản nâng cấp mới lên cả hai chiếcxe cho chặng đua lần này.

Với lịch trình Sprint của mùa giải đã kết thúc, “mũi tên bạc” sẽ có 3 phiên chạy khai thác tối đa hiệu năng bản cập nhật mới này.Antonelli đứng trước cơ hội ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên. Tay đua người Ý hiện dẫntrước Russell 102 điểm, Hamilton 111 điểm, và Verstappen 119 điểm.

Để có thể đăng quangtại Austin, những con số trên sẽ phải vượt qua 125 điểm sau khi cuộc đua chính kết thúc.Nước Ý háo hức đón chờ nhà vô địch thứ 3 trong lịch sử, kể từ những ngày đầu tiên của kỉnguyên F1 hiện đại.

Antonelli có thể trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử F1.

Trong khi đó, Mercedes vẫn còn cách xa chức vô địch mùa giải. Hiện tại, họ dẫn trướcFerrari 134 điểm, McLaren và Red Bull ở xa hơn với 239 và 246 điểm.

Trong đó, Red Bull là đang là đội đua thành công nhất hiện tại. Gói nâng cấp cuối đã cho thấy sức mạnh của chiếc RB22 với màn rượt đuổi kịch tính tại Baku, và cùng với đó là 2 chiến thắng liên tiếp tại Sepang và Singapore.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Verstappen hiện chỉ còn cách vị trí thứ 2 vỏn vẹn 17 điểm. Tayđua người Hà Lan đã có màn lội ngược đầy ngoạn mục vào cuối mùa giải 2025. Những kết quả hiện tại cho thấy cái tên Verstappen sẽ sớm trở lại vị trí thứ 2.

Verstappen đã có chiến thắng áp đảo năm 2025

McLaren cũng đang giữ vị trí thứ 3 chung cuộc một cách mong manh. Dù Norris đã đem vềchiến thắng tại Hungary và Zandvoort, nhà đương kim vô địch chỉ có thể ghi được 33 điểm sau 3 chặng đua gần nhất. McLaren tin rằng chiếc MCL40 phù hợp với COTA hơn, và hi vọng chiếc xe sẽ tái sinh trong cuộc đấu bảo vệ vị trí thứ 3 này.Colton Herta chính thức ra mắt trước khán giả nhà trong chiếc xe của Cadillac tại FP1.

Austinchính là nơi tay đua người Mỹ giành được chiến thắng IndyCar đầu tiên vào năm 2019. Herta đang có 26 điểm trong mùa giải F2 hiện tại, và cánh cửa thăng tiến tới F1 hiện vẫn đang đóng lại.



Tân binh đầu tiên của mùa giải 2027

Trong khi đó, trước thềm chặng đua sân nhà, Haas chính thức công bố Rafael Camara sẽ ra nhập đội đua vào mùa giải 2027. Tay đua người Brazil hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng F2,với hai cuộc đua còn lại của mùa giải. Ocon đã chính thức xác nhận kết thúc sự hợp tác. Vìvậy, Bearman được dự đoán sẽ giữ chiếc ghế còn lại tại Haas.

Đón xem Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 diễn ra với lịch trình như sau:

FP1: 00g30 ngày 24/10

FP2: 04g00 ngày 24/10

FP3: 00g30 ngày 25/10

Phân hạng: 04g00 ngày 25/10

Cuộc đua chính: 03g00 ngày 26/10