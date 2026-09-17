Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 17/9 | ĐT nữ Việt Nam 0 - 0 ĐT nữ Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản ĐT nữ Nhật Bản Điểm Kim Thanh Thu Thương Nguyễn Thị Hoa Thái Thị Thảo Diễm My Thu Xuân Cù Thị Huỳnh Như Bích Thùy Thanh Nhã Vạn Sự Hải Yến Điểm Ohba Mizuno Senyo Ito Hamada Funa Ueno Sakakibara Narumiya Nakashima Kamiya Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến Ohba, Mizuno, Senyo, Ito, Hamada, Funa, Ueno, Sakakibara, Narumiya, Nakashima, Kamiya

Việt Nam phải gia cố hàng thủ

Việt Nam phải gia cố hàng thủ

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa khiến ĐT nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng E, đồng thời bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại ở hàng phòng ngự. HLV Hoàng Văn Phúc cùng các cộng sự đang nỗ lực khắc phục những hạn chế trước trận đấu khó khăn hơn nhiều.

Bài học từ trận Thái Lan đối đầu Nhật Bản càng cho thấy Việt Nam phải đặc biệt thận trọng. Trước sức ép lớn của đối thủ, khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai lầm sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nhật Bản quyết lấy 3 điểm

Với lợi thế chủ nhà ASIAD 20 cùng vị thế của một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới, Nhật Bản hướng tới HCV và đương nhiên đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

Hàng công Nhật Bản đã phô diễn sức mạnh trước Thái Lan, nổi bật là Nakashima và Takarada khi mỗi người ghi 3 bàn. Tốc độ, khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội của bộ đôi này sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ Việt Nam.