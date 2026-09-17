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Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam Asiad 2026

(17h30, 17/9, bảng E bóng đá nữ ASIAD) ĐT nữ Việt Nam đối diện thử thách rất lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản, ứng viên hàng đầu cho tấm HCV ASIAD 20.

ASIAD | 17h30, 17/9 |

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD) - 1
ĐT nữ Nhật Bản
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD) - 1
Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD) - 1
Ohba, Mizuno, Senyo, Ito, Hamada, Funa, Ueno, Sakakibara, Narumiya, Nakashima, Kamiya

Việt Nam phải gia cố hàng thủ

Việt Nam phải gia cố hàng thủ

Việt Nam phải gia cố hàng thủ

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa khiến ĐT nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng E, đồng thời bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại ở hàng phòng ngự. HLV Hoàng Văn Phúc cùng các cộng sự đang nỗ lực khắc phục những hạn chế trước trận đấu khó khăn hơn nhiều.

Bài học từ trận Thái Lan đối đầu Nhật Bản càng cho thấy Việt Nam phải đặc biệt thận trọng. Trước sức ép lớn của đối thủ, khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai lầm sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nhật Bản quyết lấy 3 điểm

Với lợi thế chủ nhà ASIAD 20 cùng vị thế của một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới, Nhật Bản hướng tới HCV và đương nhiên đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

Hàng công Nhật Bản đã phô diễn sức mạnh trước Thái Lan, nổi bật là Nakashima và Takarada khi mỗi người ghi 3 bàn. Tốc độ, khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội của bộ đôi này sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ Việt Nam.

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Trước 21:15 ngày 20/09
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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2026 09:50 AM (GMT+7)
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