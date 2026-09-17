Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại trước ứng viên HCV (ASIAD)
(17h30, 17/9, bảng E bóng đá nữ ASIAD) ĐT nữ Việt Nam đối diện thử thách rất lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản, ứng viên hàng đầu cho tấm HCV ASIAD 20.
ASIAD | 17h30, 17/9 |
Điểm
Kim Thanh
Thu Thương
Nguyễn Thị Hoa
Thái Thị Thảo
Diễm My
Thu Xuân
Cù Thị Huỳnh Như
Bích Thùy
Thanh Nhã
Vạn Sự
Hải Yến
Điểm
Ohba
Mizuno
Senyo
Ito
Hamada
Funa
Ueno
Sakakibara
Narumiya
Nakashima
Kamiya
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Việt Nam phải gia cố hàng thủ
Việt Nam phải gia cố hàng thủ
Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa khiến ĐT nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng E, đồng thời bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại ở hàng phòng ngự. HLV Hoàng Văn Phúc cùng các cộng sự đang nỗ lực khắc phục những hạn chế trước trận đấu khó khăn hơn nhiều.
Bài học từ trận Thái Lan đối đầu Nhật Bản càng cho thấy Việt Nam phải đặc biệt thận trọng. Trước sức ép lớn của đối thủ, khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai lầm sẽ đóng vai trò quan trọng.
Nhật Bản quyết lấy 3 điểm
Với lợi thế chủ nhà ASIAD 20 cùng vị thế của một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới, Nhật Bản hướng tới HCV và đương nhiên đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.
Hàng công Nhật Bản đã phô diễn sức mạnh trước Thái Lan, nổi bật là Nakashima và Takarada khi mỗi người ghi 3 bàn. Tốc độ, khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội của bộ đôi này sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ Việt Nam.
Những thông tin cơ bản về các đối thủ của ĐT bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 (kỳ ASIAD lần thứ 20): ĐT nữ Nhật Bản dùng đội hình B trong khi ĐT nữ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 09:50 AM (GMT+7)