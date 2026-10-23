Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League)
(19h15, 23/10, vòng 5 V-League) Thể Công Viettel quyết tâm khuất phục Bắc Ninh để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng đeo bám suốt thời gian qua.
V-League | 19h15, 23/10 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Chí Khải
Lucas
Tuấn Tài
Hoàng Minh
Paulinho
Văn Tú
Việt Hưng
Văn Khang
Ribamar
Điểm
Văn Công
Xuân Quyết
Trọng Kiệt
Tiến Long
Rafael Santos
Thế Hưng
Văn Đại
Vitao
Hồng Quân
Fisher
Brenner
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên
Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng này đang rơi vào vòng xoáy đầy khó khăn mà chưa tìm được cách thoát ra.
Thật may cho họ khi vào thời điểm khó khăn, đội bóng này sẽ gặp Bắc Ninh. Hiện Bắc Ninh cũng không có phong độ tốt khi không thắng trong 2 trận liên tiếp.
2 đội từng gặp nhau ở Cúp Quốc gia vào tháng 3. Khi đó, Thể Công Viettel thắng 1-0 Bắc Ninh. "Cơn lốc đỏ" sẽ quyết tâm tái lập kỳ tích đó ở trận đấu tới.
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