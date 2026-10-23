Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League)

V-League | 19h15, 23/10 | Hàng Đẫy Thể Công Viettel - Bắc Ninh (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Bắc Ninh Bắc Ninh Điểm Văn Việt Viết Tú Chí Khải Lucas Tuấn Tài Hoàng Minh Paulinho Văn Tú Việt Hưng Văn Khang Ribamar Điểm Văn Công Xuân Quyết Trọng Kiệt Tiến Long Rafael Santos Thế Hưng Văn Đại Vitao Hồng Quân Fisher Brenner Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Bắc Ninh Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, Fisher, Brenner

Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên

Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng này đang rơi vào vòng xoáy đầy khó khăn mà chưa tìm được cách thoát ra.

Thật may cho họ khi vào thời điểm khó khăn, đội bóng này sẽ gặp Bắc Ninh. Hiện Bắc Ninh cũng không có phong độ tốt khi không thắng trong 2 trận liên tiếp.

2 đội từng gặp nhau ở Cúp Quốc gia vào tháng 3. Khi đó, Thể Công Viettel thắng 1-0 Bắc Ninh. "Cơn lốc đỏ" sẽ quyết tâm tái lập kỳ tích đó ở trận đấu tới.

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