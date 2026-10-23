Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs Bắc Ninh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Brest vs Nice
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Ipswich Town vs Nottingham Forest
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27

(19h15, 23/10, vòng 5 V-League) Thể Công Viettel quyết tâm khuất phục Bắc Ninh để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng đeo bám suốt thời gian qua.

   

V-League | 19h15, 23/10 | Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League) - 1
Bắc Ninh
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League) - 1
Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League) - 1
Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, Fisher, Brenner

Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên

Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng này đang rơi vào vòng xoáy đầy khó khăn mà chưa tìm được cách thoát ra.

Thật may cho họ khi vào thời điểm khó khăn, đội bóng này sẽ gặp Bắc Ninh. Hiện Bắc Ninh cũng không có phong độ tốt khi không thắng trong 2 trận liên tiếp. 

2 đội từng gặp nhau ở Cúp Quốc gia vào tháng 3. Khi đó, Thể Công Viettel thắng 1-0 Bắc Ninh. "Cơn lốc đỏ" sẽ quyết tâm tái lập kỳ tích đó ở trận đấu tới. 

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Bắc Ninh: Chấm dứt chuỗi ngày đáng quên (V-League) - 1

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Video bóng đá Bắc Ninh - Đồng Nai: Công Phượng, Xuân Trường nỗ lực bất thành (V-League)
Video bóng đá Bắc Ninh - Đồng Nai: Công Phượng, Xuân Trường nỗ lực bất thành (V-League)

(Vòng 4) Dàn hảo thủ của Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Bắc Ninh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-the-cong-viettel-bac-ninh...

-23/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN