Đua xe F1, Singapore GP: Chặng Sprint cuối cùng khép lại triple header Á-Âu

Gói nâng cấp cho chiếc W17 đã không thể mang lại bước tiến lớn như kỳ vọng. Trái lại, theo Mercedes, chiếc xe còn chậm tới 0,5 giây mỗi vòng. Lần này, chỉ trong một phiên tập duy nhất, Mercedes quyết định sử dụng cả 2 phiên bản, để có thể khắc phục những vấn đề, và chọn thiết lập phù hợp cho 2 cuộc đua cuối tuần này.

Do sự cố vào phút chót khiến Russell phải trắng tay rời khỏi Sepang, tay đua người Anh sẽ tiếp tục phải nhận án phạt khi anh thay sang bộ động cơ thứ 4. Mercedes vẫn dự kiến trình làng gói nâng cấp động cơ, và Russell có thể sẽ phải xuất phát từ phía cuối đoàn đua tại một chặng đua nào đó.

Khoảng cách hiện tại lên tới 84 điểm, con đường đến với danh hiệu vô địch của GR63 ngày một mong manh hơn. Tuy nhiên, chiến thắng tại Singapore 1 năm về trước sẽ tiếp thêm năng lượng giúp Russell lội ngược dòng trở lại top 10, và thậm chí là đặt chân lên podium.

Sự cố kĩ thuật kết thúc cuộc đua của Russell tại Sepang

Verstappen đã phá chuỗi và trở thành tay đua giành pole mà không sử dụng động cơ của Mercedes, và đồng thời đem về chiến thắng đầu tiên của mùa giải, cũng như là chiến thắng đầu tiên của Red Bull Ford Powertrains. Lần này, một cú lội ngược dòng có lẽ là một giấc mộng viển vông, tuy nhiên tiềm năng chiếc RB22 đã thể hiện tại Baku và Sepang, chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm với của Verstappen.

Nhắc tới màn lội ngược dòng, Ferrari đã có sự trở lại khó tin sau sai lầm của họ ở những vòng đầu tiên, và cán đích tại vị trí thứ 3 và thứ 4 chung cuộc. Nhờ vậy, Hamilton Chiếc SF-26 được dự đoán thích nghi tốt trên Marina Bay hơn. Đội đua Ý hiện cách vị trí dẫn đầu 151 điểm. Liệu khoảng cách đó có thể được rút ngắn trong cuối tuần này?

Hamilton đoạt podium thứ 6 sau màn lội ngược dòng ngoạn mục

Dù không mang theo bất kỳ nâng cấp nào tới Sepang, Alonso vẫn xuất sắc cán đích thứ 8 chung cuộc, lần thứ 3 ghi điểm trong mùa giải. Sau những phiên bản cải tiến tại Hungaroring và Zandvoort, Aston Martin đang từng bước trở lại đúng lộ trình, và chỉ còn cách Williams 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Singapore đón chào thể thức Sprint đầu tiên. Tương tự như tại Qatar, Sprint sẽ diễn ra vào 17g00 giờ địa phương, trong khi cuộc đua chính sẽ diễn ra vào 20g00. FIA cũng đã phát cảnh báo Heat Hazard, khi nhiệt độ có thể đạt mốc 33 độ trong cuối tuần này. Với hai cuộc đua diễn ra trong viễn cảnh khác nhau, cùng với đó là dự báo khả năng mưa xuất hiện trong cả 2 cuộc đua, chắc chắn các đội đua cần cân nhắc chiến thuật của họ trong cuối tuần này.

Đón xem Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 diễn ra với lịch trình như sau:

FP1: 16g30 ngày 09/10

Phân hạng Sprint: 19g30 ngày 09/10

Sprint: 16g00 ngày 10/10

Phân hạng: 20g00 ngày 10/10

Cuộc đua chính: 19g00 ngày 11/10