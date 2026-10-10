Đua xe F1, Singapore GP: Verstappen có lợi thế lớn tại cuộc đua Sprint đầu tiên trong lịch sử Marina Bay

FP1: Russell dẫn đầu sau 60 phút đầu tiên tại Singapore

George Russell (Mercedes) đã thiết lập thời gian nhanh nhất trong buổi thử nghiệm duy nhất (FP1) tại đường đua phố Marina Bay, và xếp trên Charles Leclerc (Ferrari) cùng Lando Norris (McLaren) trước khi bước vào lượt phân hạng Sprint.

Điều kiện mặt đường khá bụi trong những phút đầu

Do Singapore GP áp dụng thể thức Sprint Weekend, các đội đua chỉ có vỏn vẹn 60 phút để làm quen mặt đường và tìm ra thiết lập (set-up) tối ưu. Dù điều kiện mặt đường ban đầu còn khá nhiều bụi và thiếu độ bám, 22 chiếc xe đã lập tức tràn ra đường đua ngay khi đèn xanh xuất hiện.

Giai đoạn đầu chứng kiến các tay đua liên tục thử thách giới hạn trên hợp chất lốp Hard. Lance Stroll (Aston Martin) và Lando Norris (McLaren) đều lao vào khu vực thoát hiểm ở cua 1 và cua 16. Bề mặt đường phố chật hẹp cũng khiến gầm xe liên tục chạm xuống đường, tạo ra những tia lửa rực rỡ dưới ánh đèn.

Chiếc Audi của Hulkenberg dừng lại ở cuối pit-lane

Mặt đường dần tích lũy độ bám và nhiệt độ môi trường giảm nhẹ giúp thành tích vòng chạy nhanh chóng được cải thiện. Norris và Kimi Antonelli (Mercedes) lần lượt thay nhau ngôi đầu, trước khi Charles Leclerc trở thành người đầu tiên vượt qua mốc 1 phút 34 giây.

Giữa buổi tập, sự cố kỹ thuật đầu tiên xuất hiện khi Nico Hulkenberg (Audi) phải dừng xe ngay trước lối thoát pit-lane do hỏng hộp số, kích hoạt tín hiệu xe an toàn ảo (VSC). Cùng lúc đó, George Russell nhận tin sẽ phải xuất phát cuộc đua chính (Grand Prix) chiều Chủ Nhật từ cuối đoàn do thay thế các thành phần power unit sau khi bị lỗi động cơ tại Malaysia.

Russell nhanh nhất FP1

Trong 15 phút cuối, các đội đua chuyển trọng tâm sang bài mô phỏng Phân hạng bằng lốp Soft. George Russell bứt phá mạnh mẽ, cán mốc 1 phút 32,274 giây để chiếm P1 bảng thời gian. Charles Leclerc nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ xếp thứ 2 với khoảng cách chậm hơn 0,198 giây. Lando Norris hoàn thiện top 3 cho McLaren khi kém ngôi đầu chưa đầy 0,3 giây.

Lewis Hamilton và Oscar Piastri lần lượt cán đích ở các vị trí P4 và P5. Max Verstappen (Red Bull) xếp thứ 6 nhưng là tay đua nhanh nhất đạt thành tích bằng hợp chất lốp Trung bình (Medium). Kimi Antonelli (Mercedes) đứng P7 (cũng dùng lốp Medium) sau một pha chạy quá sâu ở cua 16 với nỗ lực cuối cùng. Top 10 hoàn thiện với Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine) và Liam Lawson (Racing Bulls).

Phân hạng Sprint: Verstappen tiếp tục phong độ cao

SQ1: Cờ đỏ từ Perez và áp lực mật độ xe trên đường

Các đội đua bước vào SQ1 bắt buộc sử dụng hợp chất lốp Trung bình (Medium) trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm mặt đường hoàn toàn khác biệt so với FP1. Ngay ở những phút mở màn, Sergio Perez (Cadillac) mất lái đâm rào chắn tại cua 4, làm hư hỏng cánh gió trước và kéo lê mảnh vỡ ra khắp đường chạy. Sự cố buộc FIA phải phất cờ đỏ tạm dừng phiên chạy khi thời gian còn 6 phút.

Perez gây ra cờ đỏ đầu tiên tại Singapore năm nay

Khi phiên chạy trở lại, mật độ xe đông đúc cùng áp lực thời gian khiến phần lớn các tay đua chỉ kịp thực hiện một vòng tính giờ duy nhất. Max Verstappen chốt hạ thành tích nhanh nhất (1:33.477), nhưng bị điều tra vì nghi vấn vượt xe Ferrari dưới tín hiệu cờ vàng. Sau đó anh thoát được án phạt vì tình huống vượt đó là bất khả kháng bởi chênh lệch tốc độ của 2 chiếc xe.

Các tay đua phải dừng bước sớm gồm Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Perez và Carlos Sainz.

SQ2: Ferrari thăng hoa, Russell vượt khó dưới áp lực

Sang SQ2, các đội đua tiếp tục sử dụng lốp Medium. Bộ đôi Charles Leclerc và Lewis Hamilton giúp Ferrari chiếm trọn hai vị trí dẫn đầu bảng thời gian với phong độ vượt trội, trong đó Leclerc cán mốc 1:32.457.

Ferrari dẫn 1-2 tại SQ2

Ngược lại, George Russell rơi vào thế báo động khi bị khóa bánh xe và tụt xuống nhóm nguy hiểm. Dù buộc phải chạy lại trên bộ lốp đã suy giảm chất lượng, tay đua của Mercedes vẫn kiên cường để vọt lên P4 ở khoảnh khắc quyết định, đẩy Franco Colapinto (Alpine) xuống P11. Cùng bị loại ở SQ2 còn có Nico Hulkenberg, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso và Esteban Ocon.

SQ3: Cú bứt phá “xé gió” của Verstappen

Bước vào lượt ‘đấu súng’ quyết định bằng hợp chất lốp Mềm (Soft), Lando Norris và Oscar Piastri lập cột mốc tham chiếu sớm cho McLaren. Leclerc sau đó vọt lên dẫn đầu với khoảng cách nhỉnh hơn Norris vỏn vẹn 0,019 giây.

Verstappen xuất phát P1 trong cuộc đua Sprint ngày thứ 7

Tuy nhiên, Verstappen đã làm ‘câm nín’ mọi đối thủ khi tung ra phân đoạn đầu tiên (Sector 1) rất nhanh. Tay đua của Red Bull duy trì tốc độ đến vạch đích để đoạt Pole Sprint với thời gian 1 phút 31,156 giây. George Russell nỗ lực đánh chiếm vị trí thứ 2 (chậm hơn 0,120s), đẩy Leclerc xuống P3.

Bộ đôi McLaren, Piastri và Norris xếp thứ 4 và 5, tiếp đến là Hamilton và ứng viên vô địch Antonelli. Liam Lawson, Hadjar và Gasly là ba cái tên cuối cùng trong top 10.

Kết quả chi tiết vòng phân hàng Sprint chặng Singapore GP 2026: