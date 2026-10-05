Đua xe F1 Bahrain GP: Verstappen đoạt chiến thắng đầu tiên của mùa giải tại Sepang

Sự cố ập tới trong trận "thủy chiến"

Sau khi Verstappen xuất sắc đoạt vị trí pole trong khi bộ đôi Mercedes hoàn toàn bị bỏ xa, những chiến lược gia đều dự đoán về cuộc đấu trí về chiến lược giữa các đội trong cuộc đua chính. Và trường hợp xấu nhất đã xảy ra, với cơn mưa nặng hạt nhấn chìm Sepang trước giờ lăn bánh.

Sau 40 phút chờ đợi, cơn mưa đã ngớt dần, và đoàn xe lăn bánh phía sau Safety Car. Tuy nhiên, sự cố ập tới toàn đoàn, khởi đầu với chiếc xe của Verstappen và Hamilton. Những chiếc xe dừng lại bên đường, thứ tự hoàn bị đảo lộn, và quy trình xuất phát một lần nữa phải hoãn lại.

Cho tới 16g33 giờ địa phương, những chiếc xe mới có thể trở lại đường đua. Những bộ lốp trơn đã xuất hiện, với Hamilton, Leclerc, Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Bottas, và Perez đều chuyển sang bộ lốp C4. Norris, Piastri, Alonso, và Stroll đều lắp bộ lốp Medium.

Trải qua 2 vòng khởi động cầm cự trên mặt đường trơn trượt, Piastri, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg, và Perez quyết định đổi lốp phút chót, trong khi những tay đua còn lại sẵn sàng cho màn xuất phát.

Mưa lớn kéo dài khiến thời điểm xuất phát bị hoãn

Ngay khi có tín hiệu, Antonelli và Russell bứt phá và vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Lawson vươn lên cạnh tranh với Verstappen cho vị trí thứ 4. Piastri đưa ra quyết định đúng đắn, và nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 10 sau khi chuyển về bộ lốp Intermediate. Leclerc chuyển hướng vào đường pit, trong khi Ferrari quyết định giữ ‘canh bạc’ của họ với Hamilton, mặc dù tay đua người Anh đã rơi xuống vị trí thứ 16 sau vòng đầu tiên.

Vòng 6, Verstappen vượt qua Russel tại góc cua thứ 4, vươn lên vị trí thứ 2. Hadjar cũng vươn lên vị trí thứ 4 sau khi vượt qua Lawson tại góc cua cuối cùng. Vòng 9, trong khi cuộc đấu cho vị trí dẫn đầu diễn ra đầy căng thẳng, Bottas đã văng ra bãi sỏi tại góc cua thứ 13. Safety Car trở lại đường đua một lần nữa. Các tay đua với bộ lốp Intermediate đều tận dụng cơ hội này và chuyển sang lốp trơn.

Hamilton lội ngược dòng trở lại top 3

Mercedes thành công giữ lợi thế của họ trước bộ đôi Red Bull. Lawson, Ocon, Lindblad, Sainz, Bortoleto, Piastri trụ lại trong top 10. Vòng 13, Verstappen bám theo Antonelli ngay khi cờ xanh vẫy trở lại, và vươn lên vị trí dẫn đầu sau cú vượt tài tình tại những góc cua đầu tiên. Không lâu sau đó, Russell tiếp tục đánh bại đồng đội và giành lấy vị trí thứ 2.

Sự phẫn nộ bộc lộ rõ phía trong bộ đàm của Mercedes. Vòng 21, Antonelli đuổi kịp, và giành lại vị trí thứ 2 tại góc cua thứ 4. Trong khi đó, Verstappen đã bỏ xa với khoảng cách lên tới hơn 5 giây. Hamilton tìm được đường trở lại vị trí thứ 5 sau khi vượt qua Lindblad, Ocon, và Lawson. Piastri vẫn kẹt tại vị trí thứ 9, dẫn trước Leclerc và Norris.

Antonelli mắc lỗi, Verstappen tiếp tục bỏ xa, và Russell rút ngắn khoảng cách lại. Vòng 33, Russell vào pit, và kéo theo Verstappen cùng Antonelli ngay trong vòng kế tiếp. Vòng 38, Hulkenberg vươn lên vị trí thứ 11 sau khi vượt qua đồng thời Ocon và Stroll qua góc cua thứ 4. Trong khi đó, đồng đội của anh lại phải nhận án phạt, do Bortoleto đã có va chạm với Sainz trước đó.

Russell rời cuộc đua với DNF thứ 3 trong mùa giải

Vòng 43, Albon dừng xe lại, và khiến xe an toàn ảo được kích hoạt. Verstappen lui xuống vị trí thứ 2 sau khi chuyển sang bộ lốp Soft khác. Mercedes đưa hai tay đua của họ vào ở vòng kế tiếp, trước khi Safety Car buộc phải lăn bánh một lần nữa.

Vòng 50, Russell dừng lại bên đường, và kết thúc cuộc đua một cách đầy thất vọng. Norris tránh va chạm với chiếc xe của Piastri đang giảm tốc tại góc cua đầu tiên, và tiến thẳng ra bãi sỏi. Nhà đương kim vô địch trở lại tại vị trí thứ 11 phía sau Lindblad. Vòng 52, Verstappen bảo toàn lợi thế khi cờ xanh được vẫy trở lại. Norris trở lại top 10 sau khi vượt qua Lindblad. Hai tay đua Ferrari lần lượt vượt qua Hadjar, vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4.

Verstappen có chiến thắng đầu tiên

Ở phía trước, không gì có thể cản bước Verstappen đến với chiến thắng Bahrain GP tại Malaysia, chiến thắng đầu tiên của mùa giải giành cho tay đua Red Bull. Antonelli cán đich thứ 2 chung cuộc, đưa lợi thể dẫn đầu lên 84 điểm. Hamilton và Leclerc lội ngược dòng sau vòng đầu tiên đầy sai lầm, và cán đích tại vị trí thứ 3 và thứ 4.

Hadjar dẫn trước Piastri, Lawson, với Alonso xuất sắc ghi điểm tại vị trí thứ 8, và cuối cùng lại Lindblad, Norris chiếm những điểm số cuối cùng.

Top 10 tại Bahrain GP 2026

Triple-header khép lại với Sprint cuối cùng của mùa giải tại Singapore. Liệu Mercedes có thể tìm ra vấn đề với gói nâng cấp, khi mà họ chỉ có 1 phiên chạy để kiểm chứng điều đó? Đón xem Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 09 tới ngày 11 tháng 10.