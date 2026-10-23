MU lụn bại không phải vì Carrick, 8 đời HLV bị giới chủ báo hại

HLV Carrick đối mặt nguy cơ mất ghế

Ngay sau thất bại 1-4 trước Como, Michael Carrick tiến đến bắt tay Cesc Fabregas, rồi quay về phía những cổ động viên Manchester United còn nán lại dưới mưa và giơ hai tay như lời xin lỗi.

Số phận của HLV Carrick xem như được định đoạt sau khi MU thua thảm Como 1-4

Hình ảnh ấy gợi nhớ đến Ole Gunnar Solskjaer, người từng có hành động tương tự sau trận thua Watford với cùng tỷ số vào tháng 11/2021. Solskjaer sau này tiết lộ ông biết triều đại của mình đã kết thúc ngay từ giờ nghỉ giữa hai hiệp. Bởi vậy, không khó hiểu khi tương lai của Carrick lập tức bị đặt dấu hỏi.

Màn trình diễn thiếu sức sống tại Como khiến những lo ngại về chiếc ghế HLV trưởng chuyển thành khủng hoảng thực sự. Tình hình càng căng thẳng khi đội trưởng Bruno Fernandes gần như công khai chỉ trích lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện.

Điều đáng lo ngại là đây đã là tuần thứ hai liên tiếp một cầu thủ MU công khai thể hiện bất đồng với cấp trên. Trước đó, Lisandro Martinez chỉ trích công tác tuyển mộ cầu thủ trong mùa hè sau thất bại 0-2 tại Madrid, nhắm vào hoạt động dưới sự phụ trách của giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox.

Khủng hoảng bắt nguồn từ thượng tầng

Theo ký giả Laurie Whitwell trên tờ The Athletic, ngay cả khi MU thay HLV trưởng, những vấn đề cũ vẫn có thể tái diễn bởi nguyên nhân đã ăn sâu vào cấu trúc quản trị câu lạc bộ.

Gia đình Glazer điều hành MU suốt 21 năm qua, trong khi quyền sở hữu của họ khiến đội bóng phải gánh những khoản chi phí vượt 1 tỷ bảng. Sir Jim Ratcliffe, người đứng đầu INEOS, cũng chịu trách nhiệm đáng kể với cách quản lý và những quyết định nhân sự tại Old Trafford.

Trong nỗ lực học hỏi mô hình thành công của Manchester City, Ratcliffe đưa Omar Berrada về làm giám đốc điều hành. Berrada sau đó góp phần đưa Wilcox lên vị trí điều hành cao nhất về chuyên môn bóng đá. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Wilcox chủ yếu đến từ vai trò giám đốc học viện Man City và giám đốc thể thao Southampton.

Trường hợp Dan Ashworth cũng đặt ra dấu hỏi về tính nhất quán trong công tác quản trị. Được MU tuyển dụng với chi phí đáng kể để giữ chức giám đốc thể thao, ông bị Ratcliffe sa thải chỉ sau sáu tháng.

Kể từ khi INEOS đầu tư vào MU, thành tích đội bóng sa sút rõ rệt. Khoảng thời gian tích cực hiếm hoi xuất hiện khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền mùa trước và tạo ra cú hích mạnh mẽ.

Nếu Carrick ra đi, MU sẽ trải qua lần thứ ba thay HLV giữa mùa trong vòng ba năm, sau Erik Ten Hag và Ruben Amorim. Câu hỏi đặt ra là liệu triết lý bóng đá mà Ratcliffe từng tuyên bố sẽ định hướng câu lạc bộ đã được xác định rõ ràng hay chưa.

Ten Hag mới đây chia sẻ với The Athletic rằng ông từng phải đối mặt với một “văn hóa độc hại” tại MU và cho rằng ban lãnh đạo đã không giải quyết triệt để vấn đề. Carrick phủ nhận việc trải nghiệm môi trường tương tự kể từ khi trở lại, nhưng những dấu hiệu bất ổn đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU đã trải qua 8 đời HLV: David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick (6 tháng), Erik Ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick, chưa kể một số HLV tạm quyền như Ryan Giggs, Ruud Van Nistelrooy, Darren Fletcher… Nhưng cho đến nay, chưa một ai thực sự đem về thành công như mong đợi cho “Quỷ đỏ”.

Điều gì đang chờ đợi HLV tiếp theo của MU nếu Carrick bị sa thải?

Phòng thay đồ bất ổn, chấn thương bủa vây

Việc Fernandes công khai quy trách nhiệm cho HLV Carrick và các cộng sự là biểu hiện nghiêm trọng của sự bất đồng nội bộ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị thay ra ở phút 67, trong khi Matheus Cunha cũng phải rời sân ngay giờ nghỉ sau màn trình diễn mờ nhạt và cuộc trao đổi căng thẳng với HLV trưởng.

MU còn thiếu tới tám cầu thủ vì chấn thương hoặc bệnh tật. Tình trạng quá tải tại phòng điều trị từng xuất hiện vào cuối triều đại Amorim, giai đoạn cuối mùa giải 2023/24 của Ten Hag và thời gian Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến thành tích của Carrick sa sút nghiêm trọng. Sau khi giành 39 điểm trong 17 trận đầu tiên tại Premier League, ông chỉ giúp MU thắng hai trong 11 trận gần nhất. Những đối thủ bị đánh bại là Ipswich Town và FC Sabah của Azerbaijan.

Bài toán thể lực cũng khiến Carrick không thể né tránh trách nhiệm. Trước đây, ông từng phản đối những thống kê cho thấy MU tụt hậu về cường độ vận động, nhưng lần này chính ông thừa nhận các cầu thủ cần di chuyển nhiều hơn.

Nguyên nhân có thể đến từ chiến thuật, quá trình chuẩn bị trước mùa giải, chất lượng nhân sự hoặc sự suy giảm niềm tin trong đội bóng. Nhiều khả năng, MU đang phải đối mặt với tất cả những vấn đề ấy cùng lúc.

MU hoàn toàn thua thiệt trước Como

Nỗi đau của Carrick và bản sắc MU

Sự nhục nhã của MU càng lớn khi Fabregas tiết lộ ông thậm chí hối tiếc vì yêu cầu các học trò giảm cường độ vận động để giữ sức cho trận đấu tiếp theo. Quyết định ấy vẫn không ngăn Como giành chiến thắng dễ dàng.

Trong quá khứ, MU thống trị bóng đá châu Âu nhờ cường độ thi đấu và khả năng sáng tạo. Với Carrick, người từng là thành viên của một thế hệ thành công dưới thời Sir Alex Ferguson, lời nhận xét ấy hẳn đặc biệt đau đớn.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ còn thi đấu vì mình hay không, Carrick khẳng định: “Đây không phải chuyện họ thi đấu vì cá nhân tôi, mà là vì câu lạc bộ này. Tôi chịu trách nhiệm với đội bóng và người hâm mộ. Tôi luôn nỗ lực hết sức, bởi cả cuộc đời tôi gắn liền với nơi này”.

Carrick đang chịu áp lực rất lớn và nguy cơ mất ghế là có thật. Tuy nhiên, nếu MU tiếp tục xem việc thay HLV là giải pháp chủ yếu, những vấn đề về quản trị, nhân sự và bản sắc thi đấu khó có thể biến mất.

Carrick có thể phải ra đi, nhưng cuộc khủng hoảng của MU không bắt đầu từ ông và cũng khó kết thúc chỉ bằng một HLV mới.