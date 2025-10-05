Người đẹp Loan Barbie nóng bỏng trên đường chạy, Vy Phan “đốt mắt” với bikini

🏃‍♀️ Y tá Loan Barbie nóng bỏng trên đường chạy

Mới đây, nữ y tá xinh đẹp Nguyễn Thị Ngọc Loan (biệt danh Loan Barbie) đã làm bạn bè và người hâm mộ trầm trồ trước những hình ảnh đầy khỏe khoắn, nóng bỏng trên đường chạy.

Hình ảnh thi đấu nóng bỏng của Loan Barbie

Được biết, bộ ảnh này được thực hiện khi Loan Barbie tham gia giải Half Marathon diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua ở Hải Phòng. Dưới bài đăng, người đẹp nhận được rất nhiều lời khen, trong đó các fan khẳng định với vẻ đẹp và sự nóng bỏng của mình, Loan Barbie xứng đáng với ví von là “nữ thần làng chạy”.

“Đây là giải đấu diễn ra ngay tại quê hương nên tôi rất háo hức và đã sắp xếp mọi công việc để có thể tham dự sau khi nhận lời mời từ ban tổ chức. Cung đường chạy của giải rất đẹp, mọi thứ được chuẩn bị rất chỉn chu. Tôi cũng hoàn thành tốt phần thi của mình và có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, người đẹp chia sẻ.

Loan Barbie cho biết trong giai đoạn cuối năm 2025, cô sẽ thử thách bản thân ở rất nhiều giải đấu lớn ở phía Bắc: “Tôi hy vọng ở mỗi giải đấu, tôi sẽ chinh phục được một cột mốc thành tích mới cho mình. Bên cạnh đó là tích lũy kỷ niệm và lan tỏa tình yêu chạy bộ đến mọi người nhiều hơn”.

👙 Vy Phan “đốt mắt” với bikini, chuẩn bị cho loạt giải lớn

Chân chạy phong trào nổi tiếng Vy Phan đã có màn “đốt mắt” khi khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini trên trang cá nhân. Người đẹp có công việc chính là cô giáo dạy nhảy này cho biết bản thân đang dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc trước khi tham dự một loạt giải đấu lớn.

Cô giáo Vy Phan chuẩn bị tranh tài ở một loạt giải đấu lớn

Cụ thể vào giữa tháng 10 tới đây, Vy Phan sẽ tranh tài ở cự ly 42km tại giải marathon diễn ra ở Đồng Tháp. Sau đó, cô sẽ có khoảng 6 giải đấu nữa trong năm 2025 bao gồm cả cự ky 42km road và 55km trail.

🏊‍♀️ “Người sắt” Uyên Namy thi 2 môn phối hợp bơi và chạy bộ

Gymer xinh đẹp và tài năng Uyên Namy gây trầm trồ với hình ảnh mạnh mẽ, giàu năng lượng khi tham dự giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua tại Quảng Ninh. Đây là cuộc thi thu hút khoảng 2000 VĐV tranh tài, kết hợp giữa 2 môn bơi và chạy bộ đòi hỏi rất nhiều về sức bền và thể lực.

Uyên Namy tranh tài 2 môn bơi và chạy bộ

“Giải vừa rồi tôi thi bơi 3km và chạy bộ 15km. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng tôi đã quyết tâm và hoàn thành toàn bộ phần thi của mình. Phần thi bơi 3km biển của tôi rất nhiều thử thách khi sóng lớn liên tục đập vào người và có những thời điểm phải vượt qua gió ngược. Điều này khiến cho rất nhiều thí sinh, trong đó có cả tôi dù hoàn thành phần thi bơi nhưng quá thời gian quy định của ban tổ chức. Tôi cũng như mọi người không hề cảm thấy buồn mà coi đó như một kỷ niệm đáng nhớ”, Uyên Namy kể.

Được biết sắp tới đây, nữ VĐV có biệt danh “người sắt” sẽ tham dự cự ly 42km tại một giải marathon danh tiếng ở Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 11 năm nay.