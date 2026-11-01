Video bóng đá Bayern Munich - Dortmund: Rượt đuổi 4 bàn mãn nhãn (Bundesliga)

Bayern Munich và Dortmund tạo ra thế trận khá cân bằng trong hiệp một. Đôi bên chơi ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Dẫu vậy, chỉ có "Hùm xám" xứ Bavaria tận dụng được cơ hội để mở tỷ số.

Phút 38, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Laimer thoải mái bứt xuống và dứt điểm. Anh không thắng được thủ môn phía Dortmund, nhưng bóng bật ra và Laimer kịp đá bồi tung lưới đối phương.

Bayern Munich ăn mừng bàn mở điểm

Sang hiệp hai, Bayern Munich bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt vào phút 56 khi Kane đá hỏng phạt đền. 4 phút sau, Bayern phải trả giá đắt khi Guirassy gỡ hòa 1-1 cho Dortmund.

Phút 66, Bayern lại vượt lên dẫn trước 2-1. Lần này Kane chuộc lỗi bằng việc kiến tạo cho Upamecano lập công.

Nhưng Dortmund thực sự quá lì lợm. Họ cố gắng tìm bàn gỡ hòa và được đền đáp ở phút 89. Fabio Silva là người điền tên lên bảng điện tử, ấn định trận hòa 2-2.

Dortmund giật điểm số nghẹt thở

Việc 2 đội chia điểm khiến cuộc đua tranh ngôi đầu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Đôi bên đều đang có 18 điểm, nhưng Bayern Munich xếp trên Dortmund bởi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+19 so với +8).

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 2-2 Dortmund (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Bayern Munich: Laimer 38', Upamecano 66' (Kane)

Dortmund: Guirassy 60' (Chukwuemeka), Silva 89' (Karetsas)

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Gnabry, Kane

Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Veerman, Bellingham, Svensson, Chukwuemeka, Nmecha, Guirassy