Trực tiếp tennis Medvedev - Alcaraz: "Tiểu Nadal" gặp khó (Vienna Open)

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Medvedev trở lại mạnh mẽ, chính thức giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev đã tham gia cuộc đua giành vé đến Turin trong vài tháng qua, nhưng không để bản thân bị cuốn vào áp lực cạnh tranh với các đối thủ. Thay vào đó, tay vợt người Nga tập trung phát huy thế mạnh trên mặt sân cứng, sở trường của anh trong suốt sự nghiệp.

Kể từ khi bước vào chuỗi giải đấu tại châu Á, Medvedev duy trì phong độ xuất sắc. Anh lần lượt đăng quang tại Hangzhou và Almaty, đồng thời lọt vào bán kết ở Bắc Kinh và Shanghai Masters. Thành tích tương tự tại Vienna giúp tay vợt 30 tuổi chính thức giành quyền tham dự ATP Finals 2026.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Medvedev, nhất là khi anh từng có 6 năm liên tiếp góp mặt tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải (2019-2024), trước khi lỡ hẹn vào năm ngoái.

Alcaraz cải thiện phong độ nhưng vẫn chưa thực sự ổn định

Carlos Alcaraz lần lượt vượt qua Karen Khachanov (6-4, 7-6) và Nikoloz Basilashvili (6-1, 7-6) trong những trận đấu trước đó tại Vienna. Đến tứ kết, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Tommy Paul với tỷ số 6-4, 7-6.

Đây là màn trình diễn có nhiều tín hiệu tích cực hơn của Alcaraz, đặc biệt khi anh không để mất game giao bóng nào. Đây mới là lần thứ hai kể từ khi trở lại sau chấn thương tại US Open, tay vợt số 1 thế giới giành chiến thắng mà không bị đối thủ bẻ game giao bóng.

Trước đó, Alcaraz từng làm được điều tương tự khi đánh bại Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 6-3, 6-3 ở vòng hai Shanghai Masters. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại để thua Zizou Bergs.

Alcaraz tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở mùa giải sân cứng trong nhà

Trong khi phần lớn các tay vợt tham dự Vienna và Basel vẫn phải nỗ lực tích lũy điểm số để cạnh tranh suất dự ATP Finals, Alcaraz đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đến Turin.

Dẫu vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn còn động lực thi đấu. Anh đang hướng đến danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tại chuỗi giải sân cứng trong nhà ở châu Âu.

Đây vốn là giai đoạn không mấy thuận lợi với Alcaraz. Điều kiện thi đấu có tốc độ bóng nhanh thường khiến những hạn chế trong lối chơi của anh bộc lộ rõ hơn.

Nếu giành chiến thắng vào thứ Bảy, Alcaraz sẽ có thành tích tốt nhất trong những lần tham dự Vienna. Ở lần duy nhất góp mặt trước đây, năm 2021, anh dừng bước tại bán kết sau thất bại chóng vánh trước Alexander Zverev.

Medvedev có cơ hội thu hẹp khoảng cách đối đầu

Trong lịch sử đối đầu, Carlos Alcaraz đang chiếm ưu thế với 6 chiến thắng sau 9 lần chạm trán Daniil Medvedev.

Tuy nhiên, tay vợt người Nga từng đánh bại đối thủ ở lần gặp đầu tiên tại Wimbledon 2021 và cũng là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu gần nhất tại Indian Wells hồi đầu năm nay.

Đáng chú ý, hai tay vợt mới chỉ một lần chạm trán trên mặt sân cứng trong nhà. Đó là tại ATP Finals 2023, nơi Alcaraz thể hiện sự áp đảo để giành chiến thắng.

Với phong độ thăng hoa hiện tại, Medvedev có cơ sở để tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Alcaraz cần chứng minh những tín hiệu khởi sắc tại Vienna đủ để giúp anh vượt qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định.