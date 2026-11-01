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Kết quả bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Thẻ đỏ bước ngoặt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Crystal Palace Tottenham

(Vòng 9 Ngoại hạng Anh) Tottenham tận dụng việc được chơi hơn người để khiến Crystal Palace nếm trái đắng.

   

Crystal Palace nhận bất lợi lớn ngay từ đầu trận. Phút 13, Mateta nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR và phát hiện ra anh có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Van De Ven. 

Tận dụng việc chơi hơn người, Tottenham đã có bàn mở điểm. Phút 25, Kudus đá phạt góc, Gray ở phía trong bật lên đánh đầu chính xác, làm tung lưới Crystal Palace.

Niềm vui sướng của Tottenham

Niềm vui sướng của Tottenham

Crystal Palace dành phần lớn thời gian trong hiệp một để co cụm phòng ngự. Chính vì vậy, họ gần như không thể tạo ra cơ hội. 

Sang hiệp hai, Tottenham duy trì thế trận áp đảo. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Spurs có được bàn nhân đôi cách biệt vào phút 73. Nhận đường tạt của đồng đội, Van Hecke đã bật cao đánh đầu vào xà ngang. Bóng nảy lại và Van Hecke dứt điểm bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Tottenham còn tạo ra thêm cơ hội nhưng không tận dụng được. Nhưng điều đó không quan trọng khi Spurs vẫn có 3 điểm với thắng lợi chung cuộc 2-0.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 2-0 Crystal Palace (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Tottenham: Gray 25 ' (Kudus), Van Hecke 73'

Thẻ đỏ: 

Crystal Palace: Mateta 13' 

Đội hình xuất phát: 

Tottenham: Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Tonali, Mateus Fernandes, Kudus, Marmoush, Tel, Solanke

Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Canvot, Mingueza, Wharton, Kamada, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Không có bàn thứ 3 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Không có bàn thứ 3 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 9) Tottenham bỏ lỡ cơ hội chọc thủng lưới Crystal Palace lần thứ 3.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-tottenham-crystal-palace-th...

-01/11/2026 01:27 AM (GMT+7)
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