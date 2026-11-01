Carrick tiếc vì MU không có bàn thắng, xác nhận tương lai ngay sau khi thua Chelsea

MU vừa để thua Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh theo cách khá dễ dàng. Họ thủng liền 2 bàn ở đầu hiệp hai và Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu. Bởi vậy, "Quỷ đỏ" không có cơ hội lật mình sau khi phung phí cơ hội trong hiệp một. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Carrick thẳng thắn nhìn vào vấn đề.

HLV Michael Carrick

“Mấu chốt là chúng tôi đã không thể duy trì được thế trận trong hiệp hai. Đáng lẽ chúng tôi phải dẫn trước ngay trong hiệp một. Mọi thứ đều diễn ra tích cực hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp một.

Nhưng sang hiệp hai, đội bóng lại tự đánh mất thế trận. Bàn thua đầu tiên thật tệ, rồi sau đó là quả phạt đền khiến chúng tôi rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Cục diện trận đấu đã đảo chiều hoàn toàn”.

Khi được hỏi về việc các cầu thủ MU liệu có mất tinh thần sau khi nhận bàn thua đầu tiên hay không, Carrick đánh giá. “Tôi không nghĩ các cầu thủ đã mất tinh thần. Trong hiệp một, các chàng trai đều có trạng thái rất tốt. Bạn có thể thấy điều đó qua màn trình diễn của chúng tôi trong 45 phút đầu tiên.

Điều đó đã tiếp thêm sự hưng phấn cho họ. Chúng tôi đã không có khởi đầu tốt trong hiệp hai. Đối thủ là đội tung ra đòn đánh đầu tiên và điều đó tạo nên sự khác biệt. Mọi chuyện đều đang chống lại chúng tôi, thậm chí là theo cách rất nghiệt ngã. Thế trận đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc này, cảm xúc của chúng tôi đang rất phức tạp.

Chúng tôi phải tiến về phía trước và giữ lại những điều đã làm tốt trong trận đấu hôm nay. Có rất nhiều điểm tích cực, đặc biệt là trong hiệp một, và chúng tôi cần phát huy những điều đó trong thời gian tới”.

Ông thầy người Anh cũng xác nhận tình huống Lisandro Martinez phải nhận thẻ vàng thứ hai không khiến ông buồn lòng nhưng đó là bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Một thông tin quan trọng khác là Carrick xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt MU trong trận đấu với AS Roma.