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MU tiến sát nhóm "cầm đèn đỏ", Man City lung lay ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Manchester City

MU và Man City phải trả giá đắt sau khi nhận những kết quả đáng quên ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

   

Thành Manchester đã trải qua ngày thi đấu vô cùng buồn bã khi cả MU và Man City đều nếm mùi thất bại. Trong khi MU thua 0-2 trước Chelsea trên sân khách, thì Man City nhận về kết quả tệ hại không kém khi thất thủ 0-1 trước Brighton ngay ở thánh địa Etihad. 

Fernandes buồn rười rượi

Fernandes buồn rười rượi

MU ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi trải qua 8 trận liên tiếp không thắng ở giải đấu này. Họ chỉ đang nắm trong tay 7 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 18 Crystal Palace nhưng xếp trên do có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (-5 so với -10).

Với Chelsea, thắng lợi trước MU giúp họ leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 16 điểm trong tay. "The Blues" tạm qua mặt Liverpool khi "The Kop" chưa thi đấu vòng 9. 

Trong khi đó, Man City không mất ngôi đầu dù để thua Brighton. Tuy nhiên, họ đã bị Brighton rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm. Đoàn quân HLV Maresca đang đứng trước nguy cơ cao bị Arsenal soán ngôi đầu, bởi "Pháo thủ" chưa thi đấu. 

Brighton bay cao ngay tại Etihad

Brighton bay cao ngay tại Etihad

Arsenal làm khách trên sân của Liverpool (23h30, 1/11). Chỉ cần không thua, đoàn quân HLV Arteta sẽ chiếm lấy ngôi đầu bởi hiện họ có cùng 21 điểm với Man City, nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng - bàn thua (+8 so với +10).

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Video bóng đá Chelsea - MU: Tan nát hiệp hai, "tội đồ" Lisandro Martinez (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Chelsea - MU: Tan nát hiệp hai, "tội đồ" Lisandro Martinez (Ngoại hạng Anh)

"Tội đồ" Lisandro Martinez khiến MU không thể lật mình trong hiệp hai của trận đấu.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-tien-sat-nhom-cam-den-do-man-city-lung-l...

-01/11/2026 00:52 AM (GMT+7)
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