Đua xe F1, Dutch GP: Liệu có sự lật đổ nào diễn ra?

Kẻ thách thức đầu tiên chính là nhà ĐKVĐ McLaren. Họ khởi đầu mùa với nhiều khó khăn, tụt lại phía sau hai đối thủ Mercedes và Ferrari. Nhưng đến Hungarian GP mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo.

McLaren kỳ vọng những nâng cấp giúp họ trở lại vị thế dẫn đầu.

Chiến thắng ở Hungary ngay trước giai đoạn nghỉ giữa mùa rất quan trong với đội Đu đủ. Giờ đây, họ bước vào chặng đua này với nhiều gói nâng cấp về sàn xe và khí động học. Các gói nâng cấp cho chiếc MCL40 lần này tiếp tục phát huy những lợi thế của lần cập nhật trước tại Hungaroring. Và với hai đường đua khá tương đồng về yêu cầu cần downforce cao, đội đua tin rằng họ sẽ có cơ hội tiếp tục duy trì sức mạnh của mình cuối tuần này.

Niềm tin của họ càng có cơ hội trở thành hiện thực, bởi mùa trước họ chính là đội đua có kết quả phân hạng tốt nhất, cũng như chiến thắng chặng đua. Cuối tuần này, McLaren thực sự có cơ hội đoạt chiến thắng, bởi họ luôn có thể tận dụng khá tốt những sự cố bất lợi hoặc sai lầm của các đối thủ!

Mercedes đang bị các đối thủ bám sát phía sau.

Nếu có ai đó có thể ngăn cản đối thủ chiến thắng, thì đó chính là Mercedes. Đội đua này khởi đầu mùa giải với sức mạnh tuyệt đối và chiến thắng liên tiếp. Nhưng sau đó các vấn đề về độ tin cậy đã tạo cơ hội cho Ferrari và các đối thủ thu hẹp khoảng cách. Ngoài ra, các đối thủ bám đuổi hiện đang phát triển chiếc xe của họ với tốc độ rất cao, nó khiến cho lợi thế ban đầu của Mercedes không còn áp đảo như trước. Dù vậy họ vẫn đang vững chắc ở ngôi đầu bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội.

Zandvoort là dạng đường đua có nhiều đặc điểm hợp với chiếc W17 của Mercedes với downforce lớn, khả năng kiểm soát năng lượng tốt và hiệu suất mạnh, vận hành ổn định qua các đoạn cua liên tiếp.

Nếu kết quả Sprint Qualifying thuận lợi, Mercedes sẽ có cơ hội chiến thắng ở Sprint race do đây là cuộc đua ngắn, khó có những sai lầm lớn ảnh hưởng đến cuộc đua. Với cuộc đua chính, sẽ tiềm ẩn những yếu tố khác tác động, thì khả năng chiến thắng của họ, kể cả các đối thủ của họ mạnh đến cỡ nào, nếu bản thân đội đua Đức không tự mắc sai lầm – thì chiến thắng gần như sẽ thuộc về họ.

Nhân tố có thể thách thức hai đội đua trên chính là Ferrari và Red Bull.

Với đội đua Ý, họ là đội sở hữu chiếc xe thực sự có tốc độ và hiệu suất đủ để đánh bại đối thủ với chiếc SF26 đủ khả năng đoạt pole. Nhưng các vấn đề kỹ chiến thuật, vận hành trong chặng đua của họ thực sự thiếu sự ổn định – chính điều này đã cản trở họ duy trì được sức manh trong các chặng đua liên tiếp.

Với đội đua Áo, nếu xếp họ “chung mâm” với 3 đội đua nêu trên thì cũng khá khiên cưỡng, bởi thực lực sức mạnh của họ không thể so được với đối thủ, Nhưng họ lại sở hữu một tay lái tài năng Max Verstappen – người có thể biến một chiếc xe thực lực chỉ nằm ngoại tốp 5, vượt ngưỡng giới hạn, đến bục podium, hay cao hơn … là một chiến thắng chặng.

Sự khích lệ tiếp theo, trước chặng đua tại Zandvoort, Tay lái này đã cam kết sẽ đua cho Red Bull đến 2030. Là tay đua có gốc Hà lan, đoạt thắng chặng 3 trong 5 chặng đua gần nhất. Anh chính là người có thể biến sự bình thường của Red Bull trở nên phi thường tại Dutch GP.

Với các yếu tố trên, Ferrari và Red Bull hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh và chiến thắng. Nếu các vấn đề về độ tin cậy của đối thủ, về quản lý lốp, thời tiết hoặc Safety Car …khi đó một trong hai tay lái của đội đua Đỏ, hay Max Verstappen hoàn toàn có thể thắng chặng.

Ai sẽ là người tỏa sáng trong nhóm Midfield

Với các đội đua ở phía sau, các chuyên gia nhận định đây sẽ là nhóm cạnh tranh khốc liệt nhất. Ở đó Williams là đội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng tối ưu vòng chạy phân hạng, với điều kiện tại đường đua Zandvoort khi vị trí xuất phát ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng. Williams có cơ hội lớn chen chân vào Q3 khi họ nhận định việc qualifying, quản lý lốp và thời tiết sẽ là những nhân tố quyết định đến cơ hội cạnh tranh top 10 ở cả Sprint lẫn Main Race.

Cuộc đua hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Sự cạnh tranh cũng sẽ đến từ cả các đội đua như Haas và Alpine, họ đều có khả năng cạnh tranh điểm số nếu setup được chiếc xe tối ưu nhất, có gói nâng cấp phù hợp và duy trì hiệu suất lốp tối ưu. Khoảng cách ở tốp giữa khá sít sao, nên chỉ cần một cải tiến, nâng cấp nhỏ về hiệu suất cũng có thể giúp hai đội đua này hiện diện tại vòng phân hạng thứ 3 - nơi họ có thể có nhiều cơ hội bảo vệ vị trí trong top 10 khá hiệu quả.

Ở một cấp thấp hơn Aston Martin và Audi cũng đang có xu hướng cải thiện kết quả. Bản thân các đội đua này đã có những dấu hiệu tích cực ở cuộc đua gần nhất. Nhưng việc chỉ có duy nhất một phiên chạy thử cuối tuần này sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thiết lập xe.

Chặng đua trở lại sau kỳ nghỉ giữa mùa, liệu Mercedes có quay trở lại vị thế của kẻ thống trị, hay là sự lột xác của McLaren và Ferrari để cùng biến nửa sau mùa giải 2026 thành cuộc chiến đích thực. Và trên hết, đó làm màn tạm chia tay Zandvoort sau hơn nửa thập kỷ gắn bó với Thể thức 1. Đón xem Dutch GP 2026 với cuộc đua Sprint lúc 17h thứ 7 ngày 22/8 và cuộc đua chính lúc 20h chủ nhật, 23/8/2026.