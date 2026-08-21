Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Atletico Madrid chấp nhận bán Alvarez cho Arsenal, "Pháo thủ" vẫn gặp trở ngại lớn

Sự kiện: La liga 2026-27 Atletico Madrid Barcelona

Atletico Madrid được cho là sẵn sàng bán Julian Alvarez cho Arsenal, nhưng tiền đạo người Argentina chỉ muốn gia nhập Barcelona.

  

Atletico chấp nhận để Alvarez ra đi

Tương lai của Julian Alvarez tại Atletico Madrid đang trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng Tây Ban Nha được cho là đã chấp nhận khả năng chia tay tiền đạo người Argentina trong mùa hè này.

Atletico chấp nhận để Alvarez ra đi

Atletico chấp nhận để Alvarez ra đi

Theo Mundo Deportivo, Atletico Madrid sẵn sàng chấp thuận thương vụ đưa Alvarez đến Arsenal. Động thái này cho thấy đội bóng thành Madrid dường như đã nhận ra tình hình của chân sút 26 tuổi trở nên "không thể duy trì".

Atletico vốn rất muốn giữ chân ngôi sao của mình, đồng thời hiểu rằng sẽ không dễ tìm được người thay thế xứng đáng nếu Alvarez ra đi khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang gặp trở ngại lớn bởi chính mong muốn của tiền đạo người Argentina.

Alvarez chỉ muốn đến Barcelona

Dù Arsenal được cho là rất quan tâm đến Alvarez, tiền đạo từng khoác áo Man City lại không có hứng thú chuyển đến Emirates. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Alvarez chỉ muốn gia nhập Barcelona nếu rời Atletico Madrid.

Thông số của Alvarez mùa giải trước ở La Liga

Thông số của Alvarez mùa giải trước ở La Liga

Điều này khiến Arsenal đứng trước bài toán khó trong nỗ lực tăng cường hàng công. Đội bóng thành London đang rất muốn có một bản hợp đồng tấn công chất lượng, nhưng ngay cả khi Atletico chấp nhận bán, họ vẫn cần thuyết phục Alvarez thay đổi lựa chọn.

Arsenal từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Vinicius  hồi đầu mùa hè, trước khi cầu thủ này quyết định ký hợp đồng mới với Real Madrid. Trong khi đó, Mikel Arteta cũng từng thừa nhận đội bóng cần nâng cấp đội hình.

Arsenal tính đưa Gyokeres vào thương vụ

Một phương án khác đang được nhắc đến là Arsenal có thể để Viktor Gyokeres chuyển tới Atletico Madrid như một phần trong kế hoạch liên quan đến Alvarez. Diego Simeone được cho là sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển.

Arsenal đã chào bán Gyokeres cho một số CLB trong mùa hè này, chỉ một năm sau khi anh gia nhập đội bóng với mức phí 63,5 triệu bảng. Barcelona cũng được cho là một trong những đội nhận được lời đề nghị dành cho chân sút này.

Gyokeres mới có 15 phút vào sân từ băng ghế dự bị trong trận tranh Siêu cúp Anh cuối tuần trước, nhưng anh đã ghi 14 bàn tại Premier League trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal.

Trong khi Arsenal tiếp tục tìm kiếm phương án tăng cường hàng công, Atletico cũng phải cân nhắc rất kỹ nếu Alvarez thực sự ra đi. Tiền đạo người Argentina không góp mặt khi Atletico đánh bại tân binh Malaga tại LaLiga vào tối thứ Tư.

Arsenal sẽ mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh mới bằng trận đấu trên sân nhà Emirates gặp Coventry, đội bóng cũ của Gyokeres. Còn với Alvarez, tương lai vẫn phụ thuộc nhiều vào việc Barcelona có thể đáp ứng mong muốn của anh hay không.

8

Việt Nam - Thái Lan 26.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Thái Lan
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 26/08
Thể lệ
Simeone loại Alvarez khỏi danh sách thi đấu, nói gì về tin đồn gia nhập Barca?
Simeone loại Alvarez khỏi danh sách thi đấu, nói gì về tin đồn gia nhập Barca?

Julian Alvarez bất ngờ vắng mặt trong trận mở màn La Liga của Atletico Madrid, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng anh chuyển sang...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2026 17:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN