Atletico Madrid chấp nhận bán Alvarez cho Arsenal, "Pháo thủ" vẫn gặp trở ngại lớn

Atletico chấp nhận để Alvarez ra đi

Tương lai của Julian Alvarez tại Atletico Madrid đang trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng Tây Ban Nha được cho là đã chấp nhận khả năng chia tay tiền đạo người Argentina trong mùa hè này.

Atletico chấp nhận để Alvarez ra đi

Theo Mundo Deportivo, Atletico Madrid sẵn sàng chấp thuận thương vụ đưa Alvarez đến Arsenal. Động thái này cho thấy đội bóng thành Madrid dường như đã nhận ra tình hình của chân sút 26 tuổi trở nên "không thể duy trì".

Atletico vốn rất muốn giữ chân ngôi sao của mình, đồng thời hiểu rằng sẽ không dễ tìm được người thay thế xứng đáng nếu Alvarez ra đi khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang gặp trở ngại lớn bởi chính mong muốn của tiền đạo người Argentina.

Alvarez chỉ muốn đến Barcelona

Dù Arsenal được cho là rất quan tâm đến Alvarez, tiền đạo từng khoác áo Man City lại không có hứng thú chuyển đến Emirates. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Alvarez chỉ muốn gia nhập Barcelona nếu rời Atletico Madrid.

Thông số của Alvarez mùa giải trước ở La Liga

Điều này khiến Arsenal đứng trước bài toán khó trong nỗ lực tăng cường hàng công. Đội bóng thành London đang rất muốn có một bản hợp đồng tấn công chất lượng, nhưng ngay cả khi Atletico chấp nhận bán, họ vẫn cần thuyết phục Alvarez thay đổi lựa chọn.

Arsenal từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Vinicius hồi đầu mùa hè, trước khi cầu thủ này quyết định ký hợp đồng mới với Real Madrid. Trong khi đó, Mikel Arteta cũng từng thừa nhận đội bóng cần nâng cấp đội hình.

Arsenal tính đưa Gyokeres vào thương vụ

Một phương án khác đang được nhắc đến là Arsenal có thể để Viktor Gyokeres chuyển tới Atletico Madrid như một phần trong kế hoạch liên quan đến Alvarez. Diego Simeone được cho là sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển.

Arsenal đã chào bán Gyokeres cho một số CLB trong mùa hè này, chỉ một năm sau khi anh gia nhập đội bóng với mức phí 63,5 triệu bảng. Barcelona cũng được cho là một trong những đội nhận được lời đề nghị dành cho chân sút này.

Gyokeres mới có 15 phút vào sân từ băng ghế dự bị trong trận tranh Siêu cúp Anh cuối tuần trước, nhưng anh đã ghi 14 bàn tại Premier League trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal.

Trong khi Arsenal tiếp tục tìm kiếm phương án tăng cường hàng công, Atletico cũng phải cân nhắc rất kỹ nếu Alvarez thực sự ra đi. Tiền đạo người Argentina không góp mặt khi Atletico đánh bại tân binh Malaga tại LaLiga vào tối thứ Tư.

Arsenal sẽ mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh mới bằng trận đấu trên sân nhà Emirates gặp Coventry, đội bóng cũ của Gyokeres. Còn với Alvarez, tương lai vẫn phụ thuộc nhiều vào việc Barcelona có thể đáp ứng mong muốn của anh hay không.