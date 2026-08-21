Thầy Kim muốn Xuân Son lập hat-trick, HLV Thái Lan cười tươi đáp lời

HLV Anthony Hudson cười tươi khi nghe mục tiêu hat-trick của Xuân Son

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam, HLV trưởng Anthony Hudson nhận được câu hỏi về phát biểu của HLV Kim Sang Sik rằng ông muốn Xuân Son lập hat-trick vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân vận động Rajamanagla vào 20h ngày 22/8.

HLV Anthony Hudson cười tươi khi nghe mục tiêu hat-trick của Xuân Son

Ngay khi nghe câu hỏi, Anthony Hudson cười khá tươi. Nhà cầm quân người Anh cho biết ông chưa nghe về phát biểu của HLV Kim Sang Sik, trước khi đưa ra quan điểm về sức mạnh và vị thế của hai đội.

“Tôi chưa nghe về chuyện đó. Việc HLV nói cầu thủ của mình sẽ lập hat-trick ư? Chà, tôi nghĩ thế này: hầu hết những gì tôi phát biểu trên báo chí thường bị chỉ trích hoặc bóp méo nhiều lần. Thật sự khá thú vị”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Theo HLV Anthony Hudson, Việt Nam bước vào giải với lợi thế lớn khi sở hữu đội hình mạnh nhất và có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: “Tôi nghĩ chúng ta đều biết rằng khi bước vào giải đấu, Việt Nam đã có trong tay đội hình mạnh nhất. Họ đã tập trung và tập luyện chuẩn bị trong vài tháng, tôi nhớ là có khoảng 3 trận giao hữu. Vì vậy, có thể nói trên lý thuyết thì Việt Nam đang là đội được đánh giá cao hơn”.

HLV Anthony Hudson tôn trọng Xuân Son và tuyển Việt Nam

Cũng trong cuộc họp báo diễn ra đầu giờ chiều ngày 21/8, HLV Anthony Hudson được hỏi về nhận định của Phó Chủ tịch FAT rằng nòng cốt của ĐT Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa các cầu thủ Việt Nam và Brazil. Nhà cầm quân Thái Lan không xem đây là vấn đề, thậm chí dành nhiều lời khen cho cách Việt Nam xây dựng đội tuyển.

HLV Anthony Hudson tôn trọng Xuân Son và tuyển Việt Nam

“Không, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất đáng ghi nhận. Họ đang làm rất tốt công việc của mình. Có thể thấy tại giải đấu này, họ là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản. Họ sở hữu những cá nhân thực sự xuất sắc”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

HLV Thái Lan đánh giá cao việc Việt Nam quy tụ được đội hình mạnh nhất tại giải đấu, đồng thời có định hướng phát triển cầu thủ trẻ trong nước: “May mắn thay, tại giải đấu này, họ đã quy tụ được đội hình mạnh nhất, và đó là lợi thế rất lớn đối với họ. Họ cũng đã vạch ra lộ trình phát triển các cầu thủ trẻ trong nước.

Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của Việt Nam. Tôi cho rằng họ đang làm rất tốt, HLV cũng đang làm rất tốt công việc của mình. Đó là một đội bóng mạnh và tôi dành sự tôn trọng cho họ”. HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận ông khá thích xem Việt Nam thi đấu và đánh giá cao chất lượng của đội bóng.

“Tôi khá thích xem họ thi đấu. Họ thực sự là một đội bóng giỏi, một đội bóng chơi thứ bóng đá chất lượng. Vì vậy, tôi không thấy có vấn đề gì cả”, HLV trưởng đội chủ nhà nhấn mạnh.Dù thừa nhận Việt Nam được đánh giá cao hơn, HLV Anthony Hudson khẳng định đội chủ nhà không e ngại trước đối thủ và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất của họ tại giải.

“Đây không phải là chiêu trò tâm lý chiến đâu; họ thực sự tin rằng mình sẽ thắng trận này. Tuy nhiên, chúng tôi rất hào hứng đón nhận thử thách này. Ngày mai sẽ là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi tại giải đấu. Chúng tôi buộc phải làm được. Trận đấu này nhất định phải là như vậy”, HLV Anthony Hudson khẳng định.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân của Thái Lan. Hai đội sẽ tái đấu tại Mỹ Đình ở trận lượt về để quyết định nhà vô địch.