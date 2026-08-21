Tổng quan Ngoại hạng Anh 2026/27: "Ông lớn" đại chiến, đội nào thắng thế?

Mùa hè năm nay tiếp tục chứng kiến những thay đổi đáng kể tại giải đấu, cả trên sân cỏ lẫn trên băng ghế huấn luyện. Có tới 9 CLB bước vào mùa giải mới với HLV trưởng mới. Tuy nhiên, giải đấu vẫn quy tụ không ít gương mặt quen thuộc, trong đó Oliver Glasner và Andoni Iraola là những trường hợp chuyển sang dẫn dắt CLB khác thay vì gia nhập Premier League từ bên ngoài.

Trong khi đó, ba đội bóng mới lên hạng gồm Hull City, Ipswich Town và Coventry City sẽ đặt mục tiêu tránh viễn cảnh phải lập tức trở lại Championship chỉ sau một mùa giải.