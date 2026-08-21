Nóng nhất thể thao sáng 21/8: Djokovic tiết lộ mặt trái của bản thân, Sinner báo tin vui

Djokovic tiết lộ mặt trái của bản thân

Với 24 Grand Slam, Novak Djokovic hoàn toàn có quyền sở hữu sự tự tin gần như vô hạn. Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu mới trên Amazon Prime, biểu tượng quần vợt người Serbia đã tiết lộ mặt trái của hành trình chinh phục đỉnh cao.

Djokovic thừa nhận anh không hài lòng với những gì đã đạt được

Djokovic nói: “Tôi không thể nói rằng mình cảm thấy mãn nguyện với những gì đang có và con người mình hiện tại. Tôi luôn muốn nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Nhiều khi tôi cảm thấy mình đang tự giam cầm bản thân. Tôi là người nghi ngờ bản thân nhiều nhất. Tôi cố gắng chứng minh bản thân sai nhiều hơn bất kỳ ai khác”.

Sinner chạy đua dự US Open

chấn thương đầu gối khiến Jannik Sinner không thể thi đấu tại Cincinnati, đồng thời khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu tay vợt số 1 thế giới có thể bỏ lỡ Grand Slam cuối cùng trong năm tại US Open hay không. Tuy nhiên, đã xuất hiện thông tin tích cực về quá trình tập luyện của Sinner trước khả năng góp mặt tại giải đấu trên đất Mỹ vào cuối tháng 8.

Luigi Ansaloni, nhà báo của Gazzetta, đã cập nhật tình hình tập luyện của Sinner trước khả năng anh tham dự US Open. Nhà báo người Italia cho biết: “Sinner đã tập luyện tốt trong 2 ngày qua tại CLB ở Monte Carlo. Theo lịch trình, cậu ấy cũng sẽ tập luyện vào sáng nay (20/8).

Khi được hỏi thêm về các buổi tập của Sinner, Ansaloni nói: “Cậu ấy tập vào buổi chiều, sau khi đặt sân trong 2 giờ tại CLB”.

Việc Sinner dành nhiều giờ trên sân tập quần vợt trước khi lên đường tới US Open là một tín hiệu rất tích cực, đồng thời cơ hội tham dự giải đấu của anh chắc chắn đang trở nên sáng sủa hơn.

Em trai Fury cảnh báo Joshua

Anthony Joshua vừa nhận lời cảnh báo nghiêm khắc trước cuộc đối đầu toàn Anh được chờ đợi với đối thủ lâu năm Tyson Fury. Hai võ sĩ được kỳ vọng sẽ chạm trán vào cuối năm nay. Sau khi theo dõi Joshua trong thời gian gần đây, Shane Fury, em trai của Tyson Fury, cho rằng khả năng chịu đòn của “AJ” đã xuống cấp và phong cách thi đấu của anh phù hợp với sở trường của anh trai mình.

Verstappen từng “nghĩ đến giải nghệ”

Trong một thông báo tương đối bất ngờ ngay trước thềm chặng đua GP Hà Lan, cũng là chặng đầu tiên sau kỳ nghỉ hè của F1, Red Bull xác nhận Max Verstappen đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, kéo dài đến năm 2030.

Khi được hỏi trong cuộc họp báo về việc liệu anh có từng nghiêm túc cân nhắc tương lai bên ngoài Red Bull hay không, cũng như liệu có cơ hội chuyển sang một đội đua đối thủ, Verstappen trả lời: “Tôi nghĩ mình đã tiến gần đến việc giải nghệ hơn là chuyển đội! Nhưng không, mọi thứ đều ổn”.