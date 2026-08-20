Đua xe F1, Dutch GP: Khởi động giai đoạn 2 với thể thức Sprint nhiều "biến số"

Đối với chặng đua tại Hà Lan, các hợp chất lốp được Pirelli lựa chọn là C2, C3 và C4 — tương tự như mùa giải năm ngoái. Việc lựa chọn bộ ba lốp mềm hơn đã tạo nên một cuộc đua năm 2025 với hai lần dừng pit, và toàn bộ các hợp chất lốp đều được sử dụng.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Dutch GP 2026

Trường đua nằm cách Amsterdam chỉ 40 km, sở hữu độ bám bề mặt khá thấp. Điều này xuất phát từ bản chất của mặt đường nhựa (vốn đã được trải lại ở nhiều đoạn qua các năm) cũng như lượng cát từ các bãi biển lân cận bị gió thổi trực tiếp vào đường đua. Hiện tượng này có thể làm giảm độ bám không chỉ qua từng ngày, mà đôi khi ngay giữa các phiên chạy trong cùng ngày.

Zandvoort đòi hỏi khắt khe về mức năng lượng tác động lên lốp do chiều dài vòng chạy ngắn cùng nhiều góc cua, trong đó có nhiều cua được chinh phục ở tốc độ cao. Hai góc cua nghiêng, với độ dốc lần lượt là 19 và 18 độ, tạo ra lực ép dọc và lực ly tâm ngang cực lớn lên các bộ lốp.

Do đó, các đội đua cần cẩn thận trong việc thiết lập xe (setup) và tổng thể sự cân bằng giữa xe với lốp. Mức độ tải khí động học yêu cầu tại Zandvoort là rất cao, tương tự như cấu hình từng sử dụng tại Budapest — chặng đua ngay trước kỳ nghỉ hè.

Zandvoort được ví như 1 phiên bản Budapest 2.0

Chặng đua tại Hà Lan năm nay được đôn lên sớm hơn một tuần so với năm 2025. Theo lý thuyết, sự xuống cấp lốp do nhiệt sẽ đóng vai trò quan trọng vào giữa tháng 8, nhưng nhiệt độ tại Zandvoort hiếm khi vượt quá 20°C và mưa là một hiện tượng rất thường xuyên. Ngoài ra, vị trí sát biển khiến những cơn gió giật mạnh xuất hiện phổ biến, có thể ảnh hưởng lớn đến cảm giác lái của các tay đua, đặc biệt là dưới bộ quy chuẩn khí động học mới.

Với việc thể thức Sprint lần đầu tiên xuất hiện tại Zandvoort, các đội đua sẽ chỉ có duy nhất một giờ chạy tự do (FP1) để hoàn thiện thiết lập xe. Trong khi lốp Hard (C2) nhiều khả năng sẽ là hợp chất tham chiếu cho ngày đua chính Chủ Nhật, hai lựa chọn lốp mềm hơn (C3 và C4) đều có thể chứng minh tính hiệu quả cho cuộc đua Sprint vào Thứ Bảy. Việc khó vượt mặt (do trường đua chỉ có duy nhất một đoạn thẳng và chiều rộng mặt đường hẹp) cũng sẽ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chiến thuật cuộc đua chính.

Nhìn lại năm 2025

Piastri chiến thắng cuộc đua năm 2025

Tất cả ba hợp chất lốp đều đã được sử dụng ngay trên vạch xuất phát cuộc đua chính. 14 tay đua chọn xuất phát bằng lốp Medium, 4 người dùng lốp Soft và 2 người dùng lốp Hard. Lốp C2 là loại được sử dụng nhiều nhất trong suốt cuộc đua, chủ yếu ở giai đoạn giữa. Hầu hết các tay đua đều thực hiện lần dừng pit thứ hai khi tận dụng xe an toàn ở sau vòng 50, với phần lớn đoàn đua hoàn thành cuộc đua trên bộ lốp Soft.

Thống kê

Số lần tổ chức: Chặng Dutch GP luôn được tổ chức tại trường đua Zandvoort. Năm nay đánh dấu lần thứ 36, kể từ chặng đua đầu tiên diễn ra vào năm 1952.

Tay đua thành công nhất: Jim Clark là tay đua có nhiều chiến thắng nhất tại đường đua này với 4 lần đăng quang. Trong khi đó, Ferrari nắm giữ kỷ lục đội đua thành công nhất với 8 chiến thắng.

Tay đua chủ nhà: Max Verstappen đến nay đã giành được 3 chiến thắng tại Zandvoort, bằng với kỷ lục của hai huyền thoại Jackie Stewart và Niki Lauda.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hà Lan

Lauda và Prost đã cống hiến màn trình diễn mãn nhãn tại chặng đua năm 1985

Kể từ lần đầu tiên đăng cai một chặng đua F1 vào năm 1952, Zandvoort đã ghi dấu những cột mốc không thể nào quên:

Năm 1975: Cuộc đọ sức nghẹt thở giữa James Hunt và Niki Lauda. Những pha xử lý táo bạo đã giúp Hunt suýt soát cản phá các đợt tấn công của Lauda để giành chiến thắng Grand Prix đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 1979: Gilles Villeneuve làm nức lòng khán giả với màn trình diễn "hết ga hết số" chỉ với... 3 bánh xe! Sau khi vươn lên dẫn đầu bằng pha vượt mặt Alan Jones ở phía ngoài, một vết thủng lốp chậm đã khiến chiếc Ferrari của anh bị xoay vòng. Dù vậy, anh vẫn kiên cường điều khiển chiếc xe “thương binh” về pit, nhận được những tràng pháo tay thán phục từ các kỹ sư như thể anh vừa giành chiến thắng.

Năm 1985: Niki Lauda biến vị trí xuất phát P10 thành một “bài học” kinh điển về kỹ năng lái xe. Sau khi tiếp quản vị trí dẫn đầu từ đồng đội Alain Prost, ông đã xuất sắc cản phá đợt tấn công dồn dập ở cuối cuộc đua, làm chủ chiếc MP4/2B hoàn hảo để giành chiến thắng với khoảng cách chỉ 0,232 giây, chính thức cân bằng kỷ lục 25 chiến thắng của Jim Clark khi đó.

Năm 2021: Sau hơn ba thập kỷ vắng bóng, Zandvoort trở lại lịch thi đấu với một kịch bản bùng nổ. Vòng chạy đầu tiên đầy hỗn loạn dưới trời mưa đã xáo trộn toàn bộ đoàn đua, nhưng Max Verstappen đã xuất sắc mang về chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà trong tiếng reo hò vang dội của người hâm mộ ‘phủ’ cam các khán đài tại đường đua.