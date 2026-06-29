Trực tiếp tennis Sinner - Kecmanovic: Khó tạo địa chấn (Wimbledon)

Sinner quyết tâm trở lại sau cú sốc Roland Garros

Jannik Sinner trở lại Wimbledon với áp lực còn lớn hơn so với một năm trước. Nếu mùa giải trước anh tìm kiếm sự cứu chuộc sau thất bại đau đớn trước Carlos Alcaraz ở chung kết Roland Garros, thì lần này tay vợt người Italia mang theo nỗi thất vọng còn lớn hơn sau cú sốc bị Juan Manuel Cerundolo loại ngay từ vòng hai Roland Garros sau năm set.

Đây là một mùa giải hiếm hoi mà tay vợt số một thế giới chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Anh vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm. Trước Roland Garros thì ở Australian Open, Sinner dừng bước ở bán kết.

Áp lực bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon

Việc Alcaraz phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đã mở ra cơ hội lớn để Sinner thống trị ATP Tour trong những tháng gần đây. Tay vợt người Italia phần nào đáp ứng kỳ vọng khi liên tiếp đăng quang tại Monte Carlo, Madrid và Rome, khẳng định vị thế số một thế giới trên mặt sân đất nện.

Tuy nhiên tại Roland Garros, giải đấu quan trọng nhất lại trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất. Thất bại bất ngờ khiến Sinner bỏ lỡ cơ hội hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam, đồng thời tạo thêm áp lực trước chiến dịch bảo vệ danh hiệu Wimbledon.

Điều đáng chú ý là Sinner bước vào Grand Slam sân cỏ năm nay mà không tham dự bất kỳ giải khởi động chính thức nào trên mặt sân cỏ trong tháng này.

Kecmanovic có phong độ tốt hơn nhưng gặp thử thách quá lớn

Ở chiều ngược lại, Miomir Kecmanovic cũng trải qua mùa giải đầy biến động. Tay vợt Serbia đến Australian Open với chuỗi hai trận thua liên tiếp, sau đó bước vào Roland Garros khi đã thất bại bốn trong năm trận gần nhất trên sân đất nện, khiến anh đều phải dừng bước sớm ở hai Grand Slam đầu năm.

Dẫu vậy, Kecmanovic có sự chuẩn bị tích cực hơn trước Wimbledon khi lọt vào tứ kết giải Mallorca. Dù phong độ đã cải thiện đáng kể, lá thăm may rủi lại không đứng về phía anh khi phải chạm trán ngay đương kim vô địch, hạt giống số một và cũng là tay vợt số một thế giới Jannik Sinner ở vòng đầu tiên.

Với đẳng cấp vượt trội cùng quyết tâm xóa nhòa nỗi thất vọng tại Roland Garros, Sinner được đánh giá sở hữu quá nhiều hỏa lực để vượt qua Kecmanovic và nhiều khả năng sẽ có màn khởi đầu suôn sẻ trên hành trình bảo vệ chức vô địch Wimbledon.