Dự đoán tennis chung kết US Open: Alcaraz - Sinner định đoạt ngôi số 1 thế giới

👑 Ngai vàng của Sinner rung chuyển

Vào khoảng 1h, 8/9 tại Arthur Ashe Stadium sẽ chứng kiến cuộc chạm trán được chờ đợi nhất năm, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, hai tay vợt đang thống trị làng banh nỉ sẽ đối đầu trong trận chung kết US Open 2025. Đây không chỉ là màn so tài cho chiếc cúp Grand Slam cuối cùng của mùa giải, mà còn là trận đấu quyết định ngôi số 1 thế giới.

Người thắng trận chung kết US Open 2025 sẽ giữ ngôi số 1 thế giới

Sinner, tay vợt người Italy 24 tuổi, đang giữ vị trí số 1 thế giới suốt 65 tuần liên tiếp kể từ tháng 6/2024, với thành tích ấn tượng trên mặt sân cứng vốn là bệ phóng sở trường. Trong khi đó, Alcaraz, 22 tuổi, với đẳng cấp được khẳng định qua 36 tuần dẫn đầu ATP và chiến tích vô địch US Open 2022 lịch sử khi trở thành tay vợt trẻ nhất chiếm vị trí số 1, là đối thủ cực kỳ đáng gờm khi chưa để thua set nào tại giải lần này và vừa hạ gục Djokovic đầy thuyết phục.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch trong trận đấu tới, Sinner cũng sẽ được ngôi số 1 bảng xếp hạng ATP, ngược lại, nếu để thua Alcaraz, tay vợt người Ý sẽ mất vị trí dẫn đầu vào tay Carlos Alcaraz.

⚔️ Duyên nợ khắc sâu giữa hai ngôi sao

Sinner và Alcaraz đang tạo nên một trong những cuộc rivalries (đối đầu) hấp dẫn nhất lịch sử tennis hiện đại. Họ đã gặp nhau ở cả ba trận chung kết Grand Slam liên tiếp trong năm nay gồm Roland Garros, Wimbledon và giờ là US Open.

Tỷ số đối đầu hiện tại đang nghiêng về Alcaraz (9-5), nhưng Sinner đang sẵn sàng rút ngắn khoảng cách ở US Open. Mỗi cuộc đụng độ của họ đều căng thẳng, đầy cảm xúc và thường kéo dài đến những pha bóng nghẹt thở.

Alcaraz (áo hồng) được dự đoán sẽ thắng Sinner (bên phải) ở trận đấu kéo dài 5 set

⚖️ Tương quan giữa hai tay vợt

Sinner bước vào trận đấu với chuỗi thành tích chói sáng trên mặt sân cứng, 27 trận thắng liên tiếp và 3 Grand Slam sân cứng gần nhất đều thuộc về anh. Lối đánh từ cuối sân chắc chắn, giao bóng uy lực và khả năng bẻ game cực tốt là vũ khí của tay vợt Ý. Tuy nhiên, dấu hiệu thể lực chưa thật sự ổn, như cơn đau bụng trong trận bán kết có thể là điểm yếu chí tử nếu trận chung kết kéo dài năm set căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Alcaraz có phong độ bùng nổ, lối đánh sáng tạo với cú forehand (thuận tay) xoáy nảy và kỹ năng lên lưới xuất sắc khiến Alcaraz luôn tạo áp lực nghẹt thở. Đặc biệt, đây là “mảnh đất lành”, năm 2022, chính tại New York, anh từng bước lên ngôi số 1 thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

🎯 Nhận định và dự đoán kết quả

Trận chung kết này hứa hẹn là cuộc đấu của chiến thuật, thể lực và tâm lý. Sinner cần duy trì phong độ ổn định trong từng loạt bóng dài, trong khi Alcaraz phải chứng minh anh đã đủ trưởng thành để không đánh mất thế trận ở những điểm số bản lề. Cả hai đều là bậc thầy trong việc xoay chuyển cục diện, và chỉ một thoáng dao động có thể thay đổi kết cục.

Khả năng cao đây sẽ lại là một trận “marathon” năm set kịch bản quá quen thuộc mỗi khi Sinner và Alcaraz gặp nhau. Với phong độ hiện tại và sự sung mãn thể lực, Alcaraz có đôi chút nhỉnh hơn, nhất là khi anh đã vượt qua Djokovic cực thuyết phục ở bán kết. Tuy nhiên, Sinner vẫn là ông vua sân cứng mùa này.

Dự đoán: Alcaraz thắng Sinner 3-2, giành chức vô địch US Open thứ hai và trở lại ngôi số 1 thế giới.