Đoàn Việt Nam vượt Thái Lan ở bảng xếp hạng PARA Games, đội cử tạ lập nhiều kỷ lục

Đại hội thể thao người khuyết tật (TTNKT) Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN PARA Games 12) diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) từ 3-9/6/2023 với 12 môn thể thao có 2692 thành viên thuộc 11 quốc gia tham dự. Đoàn TTNKT Việt Nam dự Đại hội năm nay với 164 thành viên, tranh tài ở 8/12 môn, gồm: điền kinh, bơi, cờ vua, judo khiếm thị, cầu lông, bóng bàn, cử tạ và boccia.

Lực sĩ Lê Văn Công lập cú đúp HCV

Trong ngày ra quân 4/6, đoàn TTNKT Việt Nam ghi nhận sự thành công vang dội khi các VĐV nước nhà gặt hái tổng cộng 18 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, phá 3 kỷ lục, trong đó ấn tượng nhất là ở các môn Olympic như bơi lội, cử tạ và điền kinh.

Ở bộ môn bơi, sau khi kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa “mở hàng” bằng tấm HCV nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S8, nữ VĐV Vi Thị Hằng xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục nội dung 400m tự do nữ S7 với thời gian 6 phút 57 giây 95, vượt qua đến gần 2 phút so với kỷ lục cũ là 9 phút 34 giây 94. Vi Thị Hằng còn giành thêm tấm HCV nội dung 100m tự do nữ.

Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa “mở hàng” HCV cho đoàn TTNKT Việt Nam

Tiếp đến, kình ngư Nguyễn Thành Trung tiếp tục mang về thêm một kỷ lục ở hạng thương tật S4 khi về nhất với thời gian 45 giây 59. Đặc biệt ở nội dung này, các VĐV Việt Nam giành đủ bộ huy chương khi lần lượt Nguyễn Mạnh Phú giành HCB và Danh Hòa đoạt HCĐ.

Ấn tượng không kém, ở bộ môn cử tạ, 3 cái tên nổi tiếng của TTNKT Việt Nam là Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Đặng Thị Linh Phượng thể hiện sự “vô đối” khi đều lập cú đúp HCV kèm phá 1 kỷ lục Đại hội. Theo quy định của ban tổ chức ở môn cử tạ, thành tích sẽ được xét ở hai hình thức: mức tổng cử (cộng 3 lần đẩy) và lần cử (cử giật và cử đẩy) thành công cao nhất.

Nữ kình ngư Vi Thị Hằng phá sâu kỷ lục Đại hội

Tranh tài ở hạng cân 49 kg từng giúp mình giành HCV Paralympic 2016 tại Brazil, lực sĩ Lê Văn Công lần lượt nâng thành công các mức tạ 162 kg, 166 kg và 168 kg. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của anh là Hadi (Indonesia) chỉ thành công ở các mức tạ 160 kg, 163 kg và 166 kg. Kết quả này giúp Văn Công lập cú đúp HCV cử đẩy (168 kg) và tổng cử (496 kg) khi hơn VĐV Indonesia đến 7 kg.

Cũng giống như Văn Công, Nguyễn Bình An tỏ ra áp đảo ở hạng cân 54 kg với các mức tạ cử đẩy 145 kg và tổng cử 430 kg để giành cú đúp HCV. Cũng mang về 2 tấm HCV ở hạng cân 50 kg nữ, lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng còn xuất sắc phá kỷ lục cử đẩy với thành tích 102 kg. Thậm chí với mức tổng cử 279 kg, Linh Phượng còn hơn người giành HCB là Kraratpet đến 104 kg khi thành tích tổng cử của VĐV người Thái Lan chỉ là 175 kg.

Đoàn TTNKT Việt Nam tạm xếp thứ 2 trên BXH tổng sắp huy chương với 18 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ

Sau ngày thi đấu 4/6, hiện tại đoàn TTNKT Việt Nam giành tổng cộng 18 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên BXH tổng sắp huy chương của Đại hội, xếp trên đoàn Thái Lan (15 HCV, 17 HCB và 11 HCĐ). Dẫn đầu bảng là đoàn Indonesia với 31 HCV, 27 HCB và 17 HCĐ.

Đây là điều có phần bất ngờ khi đoàn Thái Lan tham dự Đại hội với số lượng VĐV đông kỷ lục, lên đến 629 thành viên, vượt qua cả đoàn chủ nhà Campuchia (343 người).

Kết quả thi đấu ngày 4/6/2023: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam đã giành được tổng cộng 52 huy chương, cụ thể: - Bơi giành được 7 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ - Cử tạ được 6 HCV, 2 HCB - Điền kinh giành được 2 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ - Cờ vua giành được 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ - Judo giành được 1 HCĐ Bảng tổng sắp huy chương: Tính đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2023, Đoàn Thể thao NKT Việt Nam giành được 18 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ. Tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/doan-viet-nam-vuot-thai-lan-o-bang-xep-hang-para-games-doi-cu-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/doan-viet-nam-vuot-thai-lan-o-bang-xep-hang-para-games-doi-cu-ta-lap-nhieu-ky-luc-c28a54415.html