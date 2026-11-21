Trong làng điền kinh thế giới, việc các nữ vận động viên sở hữu vóc dáng săn chắc không phải là điều hiếm gặp. Thế nhưng, để sở hữu một gương mặt chuẩn sương mai, ngọt ngào tựa thiên thần nhưng lại mang dòng máu của một "chiến thần tốc độ" như Cadence Roy-Williams thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trang cá nhân của chân chạy 21 tuổi đang trở thành tâm điểm thu hút lượng tương tác, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ và đôi khi... quên mất cô là một V ĐV thực thụ trên đường chạy.

Nhan sắc thiên thần nhưng bước lên đường chạy, Cadence Roy-Williams lại hóa “chiến thần tốc độ”

Nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội

Bước ra từ đường chạy của đội điền kinh trường đại học Cal Poly (Mỹ), Cadence nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cộng đồng mạng nhờ một nhan sắc vô cùng đặc biệt. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng thông minh cùng nụ cười tỏa nắng đúng chất một "tiểu thư".

Đời thường, Cadence chuộng phong cách thời trang trẻ trung, quyến rũ với những bộ váy ngắn hay bikini khoe trọn vẹn đường cong không mỡ thừa. Nhìn những bức ảnh check-in sang chảnh tại các bãi biển ngập nắng hay những chuyến du lịch châu Âu tại Tây Ban Nha, London, nhiều người dễ lầm tưởng cô là một người mẫu ảnh hoặc một rich kid chính hiệu.

"Bông hồng" trên đường đua quốc gia

Đừng để diện mạo ngây thơ, dịu dàng ấy đánh lừa, bởi khi xỏ giày đinh và bước lên vạch xuất phát, Cadence sẽ biến hình thành một con người hoàn toàn khác. Cô không phải là một "búp bê trong tủ kính" mà là một quái kiệt tốc độ đầy bản lĩnh, từng tranh tài tại giải vô địch quốc gia Canada (Canadian Nationals) ở các nội dung đòi hỏi sự bùng nổ mạnh mẽ như nhảy xa và chạy tiếp sức.

Để có được những bước chạy xé gió và những cú bật nhảy uy lực, đằng sau gương mặt thiên thần ấy là những giờ phút đổ mồ hôi, chịu đựng áp lực tập luyện khắc nghiệt cùng các đồng đội. Sự đối lập đầy thú vị giữa một bên là visual ngọt ngào, mềm mại đời thường và một bên là những khối cơ bắp cuồn cuộn, tinh thần chiến đấu ngoan cường khi thi đấu chính là thứ "vũ khí tối thượng" giúp Cadence giữ chân người hâm mộ.

Không chỉ thu hút cánh mày râu bằng ngoại hình nóng bỏng, Cadence còn trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái trẻ nhờ lối sống năng động, tích cực và lành mạnh. Trang cá nhân của cô không chỉ có thảm đỏ hay trang phục lộng lẫy, nó tràn ngập năng lượng tích cực của những buổi tập, sự gắn kết với đồng đội và niềm đam mê bất tận dành cho thể thao.

Hiện tại, mỗi bài đăng của đóa hồng điền kinh này đều nhận về hàng ngàn lượt yêu thích cùng cơn mưa lời khen từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Những hình ảnh đẹp về chân chạy Canada