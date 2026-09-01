'Thánh Muay' Buakaw thượng đài ở tuổi 44, tái đấu nhà vô địch Trung Quốc

Trận tái đấu giữa Buakaw Banchamek và Meng Gaofeng vừa được ban tổ chức công bố mới đây. Hai võ sĩ sẽ thượng đài tại Nhà thi đấu MAX Muay Thai ở Pattaya, Thái Lan vào ngày 3/10. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 Buakaw chạm trán Meng Gaofeng, sau cuộc đối đầu hồi tháng 4.

Ở trận đấu diễn ra ngày 24/4 tại sự kiện T Fight All Star ở Kuala Lumpur, Malaysia, Buakaw giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận sau 3 hiệp. Võ sĩ người Thái Lan tận dụng kinh nghiệm để hóa giải tốc độ và sức trẻ của đối thủ Trung Quốc, qua đó có màn trở lại ấn tượng ở tuổi 44.

Buakaw hiện sở hữu thành tích 245 thắng, 25 thua và 14 hòa, trong đó có 74 chiến thắng bằng knock-out (KO) cùng 2 trận không tính kết quả. Anh cao 1,74 m.

Buakaw Banchamek tái tấi Meng Meng Gaofeng

Buakaw từng trải qua giai đoạn thi đấu ấn tượng sau thất bại trước Jonay Risco vào tháng 3/2018. Đến tháng 3/2024, anh có chuỗi 10 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận không tính kết quả. Trong giai đoạn này, Buakaw hòa Rukiya Anpo, cựu vô địch K-1 hạng siêu nhẹ, vào tháng 5/2023.

Anh cũng có hai trận không tính kết quả trước Yasuhiro Kido và võ sĩ Trung Quốc Wang Yanlong. Tháng 12/2023, Buakaw đánh bại Nayanesh Ayman bằng tính điểm. Đến tháng 3/2024, anh gây ấn tượng khi hạ knock-out ở hiệp 2 cựu vô địch K-1 WGP hạng siêu bán trung (70 kg) Kimura Minoru, còn được biết đến với biệt danh “Philips”.

Chuỗi thành tích này chấm dứt vào tháng 7/2024, khi Buakaw thua Stoyan Koprivlenski bằng tính điểm. Sau đó, anh đánh bại võ sĩ Trung Quốc Han Wenbao bằng điểm số vào tháng 12/2024 trước khi vượt qua Meng Gaofeng trong lần chạm trán hồi tháng 4/2026.

Trong khi đó, Meng Gaofeng hiện 29 tuổi, cao 1,77 m và có thành tích 35 thắng, 13 thua, trong đó có 10 chiến thắng bằng KO. Võ sĩ Trung Quốc này từng giành chức vô địch WLF Wulin Feng hạng 65 kg năm 2022 và bảo vệ thành công danh hiệu bằng chiến thắng trước Serhiy Adamchuk vào năm 2023.

Buakaw đánh bại Meng Gao Feng hồi tháng 4 năm nay

Sau thất bại trước Tomas Aguirre tại một sự kiện K-1 vào tháng 9/2024, Meng Gaofeng có chuỗi 5 chiến thắng kể từ năm 2025. Trong số đó có hai chiến thắng liên tiếp bằng tính điểm trước Andre Martins và màn hạ TKO Liu Zhengyu ngay hiệp 1 tại giải đấu 4 người thuộc sự kiện Red Fist hồi tháng 2/2026.

Sau khi thua Buakaw bằng tính điểm hồi tháng 4, Meng Gaofeng nhanh chóng trở lại. Tháng 6 năm nay, anh giành chiến thắng TKO ở hiệp 3 trước Abos Bozorboyev tại một sự kiện Wulin Feng.

Vì vậy, cuộc tái đấu ngày 3/10 được chờ đợi sẽ là cơ hội để Meng Gaofeng chứng minh rằng thất bại trước Buakaw hồi tháng 4 chỉ là một cú sảy chân. Trong khi đó, Buakaw sẽ hướng tới việc tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Muay Thái thế giới, dù đã bước sang tuổi 44.