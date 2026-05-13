HLV Nam Định tự tin đánh bại đội bóng Malaysia ở bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á

“Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết”-ông Vũ Hồng Việt cho biết.

Thép Xanh Nam Định lỡ nhiều cơ hội ở trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á 2026 trước Selangor

Ở trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định thua 1-2 trên sân khách. Thất bại một phần do khâu dứt điểm của đội bóng thành Nam không tốt. Trước trận lượt về diễn ra ngày 13/5 tại Thiên Trường, HLV Vũ Hồng Việt cho biết đội sẽ phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Ông Vũ Hồng Việt nói:

“Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn".

Cũng theo ông Vũ Hồng Việt, Selangor sở hữu một số cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công rất tốt gồm đội trưởng số 7, 2 cầu thủ số 11 và 91. Nam Định vì vậy sẽ phải đặc biệt chú tâm tới những cầu thủ này.

Chia sẻ về trận đấu, tiền đạo Nguyễn Xuân Son thể hiện sự hứng khởi khi cho biết Nam Định đã chơi nhiều trận ở AFC Champions League cũng như cúp C1 Đông Nam Á. Việc tham dự những trận đấu lớn luôn là tạo nên động lực cao đối với anh và các đồng đội.

Theo Nguyễn Xuân Son, thời tiết mưa nhiều và mặt sân không tốt ảnh hưởng tới Nam Định ở trận lượt đi. Trở về sân nhà Thiên Trường, anh và các đồng đội đã sẵn sàng để đánh bại đối thủ.

Trận bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường lúc 17h30 ngày 13/5.

