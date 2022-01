Djokovic bị Roland Garros cấm cửa, đồng nghiệp ra điều kiện để dự Madrid Open

Novak Djokovic đã bị đuổi khỏi Australia và vẫn còn cả một năm 2022 đầy các giải đấu tennis mà anh phải đối mặt khả năng không được tham dự. Thậm chí trong 4 giải Grand Slam, Djokovic có thể chỉ được dự đúng 1 giải đấu là Wimbledon.

Djokovic có thể không được cho vào Pháp để bảo vệ chức vô địch Roland Garros

Trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rất tích cực ủng hộ các chính sách liên quan đến vaccine, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Roxana Maracineanu đã công bố các VĐV quốc tế tham dự Roland Garros vào tháng 5 tới sẽ phải tiêm vaccine để được cung cấp giấy phép thi đấu.

Đây chỉ là một phần trong hoạt động mà Hạ viện Pháp, thông qua các đạo luật yêu cầu người đến các nhà hàng, sân thể thao và trung tâm công cộng khác phải tiêm chủng đầy đủ.

Không chỉ Roland Garros, US Open cũng đã có những chính sách nhập cảnh yêu cầu phải tiêm vaccine. Djokovic nếu đến Mỹ bằng máy bay sẽ chỉ qua được hải quan nếu có chứng nhận tiêm chủng, và từ tháng 11/2021 Mỹ đã yêu cầu điều tương tự áp dụng cho cả giao thông đường biển. Riêng tại New York, nơi tổ chức US Open, thì từ lâu đã có quy định người không tiêm vaccine không được vào các sự kiện tổ chức trong nhà.

Như vậy chỉ còn Wimbledon là giải đấu Grand Slam duy nhất đến lúc này vẫn chưa áp dụng chế tài nghiêm ngặt về vaccine. Thực tế các giải đấu đều mong muốn Novak Djokovic có thể tham dự, anh là tên tuổi duy nhất của nhóm “Big Three” huyền thoại còn thi đấu ở phong độ cao nhất, nhưng 2022 không phải là năm anh có thể đi lại tự do mà không có sự bảo đảm về mặt y tế.

Feliciano Lopez nói các giải đấu tennis luôn chào đón Djokovic

Một trong những người bày tỏ sự hy vọng Djokovic sẽ tiêm vaccine là Feliciano Lopez, tay vợt 40 tuổi vừa dự Australian Open 2022 để đánh dấu 79 kỳ Grand Slam liên tiếp không bỏ sót (Feliciano Lopez đã bị loại ngay vòng 1).

Lopez sắp giải nghệ, hiện anh đã là giám đốc của giải Madrid Open, và Lopez đã lên tiếng cho biết anh rất hy vọng Djokovic sẽ góp mặt tại giải đấu này.

“Tất nhiên tôi rất mong anh ấy sẽ đến với giải đấu. Tôi và tất cả các cộng sự đều muốn Djokovic dự giải, và tôi tin các giải đấu tennis khác cũng đều sẽ đón chào Djokovic. Quyết định sẽ làm thế nào để được đến đây, cần những bước nào để được cho phép nhập cảnh vào các quốc gia, đó là lựa chọn của Novak”, Lopez nói.

