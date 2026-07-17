Mỹ nhân Colombia mặc áo o ép "vòng 1", được ví như "nữ thần World Cup 2026"

Sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ không chỉ đến từ những pha tranh chấp nảy lửa dưới sân cỏ, mà còn bị hâm nóng với nhan sắc quyến rũ của các cổ động viên trên khán đài. Mới đây, cô nàng Evely Cardenas đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau màn xuất hiện cực kỳ nóng bỏng.

Evely Cardenas đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện nóng bỏng trên khán đài

Màn o ép "vòng 1" táo bạo làm điên đảo khán đài

Theo ghi nhận từ tờ Daily Star, sự chú ý của hàng vạn khán giả tại sân vận động Estadio Azteca (Mexico) đã bị đánh cắp bởi sự xuất hiện của Evely Cardenas. Đến sân để cổ vũ cho đội tuyển quê nhà Colombia ở trận mở màn, ngôi sao mạng xã hội này đã biến khán đài thành sàn diễn thời trang của riêng mình.

Trang phục khiến người hâm mộ bóng đá đứng ngồi không yên của cô nàng bao gồm chiếc áo thun trắng siêu bó và cắt xẻ sâu. Thiết kế táo bạo này bó chặt lấy cơ thể, phô diễn trọn vẹn thềm ngực căng đầy và được mô tả là hiểm hóc đến mức có thể hớ hênh bất cứ lúc nào. Cô kết hợp chiếc áo với quần jeans ôm sát tôn dáng và một chiếc túi xách màu hồng thời thượng, không quên khoác trên vai lá cờ Colombia đầy kiêu hãnh.

ĐT Colombia ở giải đấu năm nay đã chơi tương đối thành công khi có mặt trong vòng 16 đội. Đáng tiếc họ đã để thua Thụy Sĩ ở vòng này sau loạt luân lưu nghiệt ngã.

Những hình ảnh về người đẹp Colombia