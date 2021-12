Dàn hot girl BTL Thông tin lập siêu kỷ lục, nhận thưởng "khủng" nhất bóng chuyền

Những tưởng trận đấu chung kết sẽ là màn giằng co cực kỳ quyết liệt khi Hóa Chất Đức Giang Hà Nội chơi rất tốt trong hiệp 2, thắng 25-22 để cân bằng tỉ số 1-1. Tuy nhiên ở 2 set tiếp theo, dàn hot girl của BTL Thông tin FLC đã có màn trình diễn siêu hạng, thắng áp đảo 25-15 và 25-13 để thắng chung cuộc 3-1 sau set đấu.

Dàn "chân dài" BTL Thông tin có năm thứ 3 liên tiếp thống trị bóng chuyền nữ Việt Nam

Kết quả này không chỉ giúp BTL Thông tin FLC bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia mà còn giúp đội bóng chuyền nữ này nâng số danh hiệu VĐQG của mình lên con số 12, một siêu kỷ lục trong làng bóng chuyền Việt Nam. Nhìn xa hơn, BTL Thông tin thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi có đến 17 lần vào chung kết sau 18 mùa giải quốc gia.

Đặc biết cùng với chiến tích vang dội này, thầy trò HLV Phạm Minh Dũng đã nhận được số tiền thưởng lớn chưa từng có. Cụ thể, bên cạnh 500 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch, các cô gái Thông tin nhận thêm 300 triệu tiền thưởng được ông Nguyễn Đức Hưởng (Nguyên Chủ tịch HĐQT LienViet PostBank) treo thưởng cho đội vô địch.

Đặc biệt, đội bóng này nhận được 2 tỷ đồng do Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch tập đoàn FLC) trao tặng cho chiến tích 12 lần vô địch quốc gia. Trước đó, BTL Thông tin cũng đã nhận thưởng nóng 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Đức Hưởng sau khi đánh bại kịch tính và thuyết phục trước Ninh Bình Doveco ở bán kết.

Các hot girl của đội bóng ĐKVĐ nhận tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, các cô gái Thông tin đã nhận được 2,9 tỷ tiền thưởng cho chức vô địch, một con số kỷ lục trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì thầy trò HLV Minh Dũng đã thể hiện khi xuất sắc toàn thắng cả 7 trận vòng bảng với số điểm tuyệt đối.

BTL Thông tin sở hữu một tập thể mạnh với sự tỏa sáng rực rỡ của từng cá nhân. Có thể kể đến như phụ công Nguyệt Anh có một giải đấu chói sáng khi ghi rất nhiều điểm số quan trọng, trong đó có không ít điểm ghi được từ vạch 3m. Chuyền hai Lâm Oanh thi đấu biến ảo, kỹ thuật không kém đàn chị Linh Chi vừa trở lại sau chấn thương.

Bên cạnh đó, các chủ lực xinh đẹp như các chủ công Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Ngà, đối chuyền Kiều Trinh, libero Âu Hồng Nhung,…, đều chơi xuất sắc tạo nên chân dung đội bóng vô địch với lối chơi tấn công mãn nhãn, đa dạng, hàng chắn kiên cố, kỹ thuật và đẳng cấp.

Chính điều này khiến sự lóe sáng của phụ công Bích Thủy và libero Thanh Liên không đủ để giúp Hóa Chất Đức Giang Hà Nội lật đổ nhà đương kim vô địch. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng duy nhất có đủ sức so kè với BTL Thông tin hiện tại là VTV Bình Điền Long An, đáng tiếc đội bóng này đã không thể tham dự vòng chung kết giải VĐQG năm nay do có nhiều thành viên bị nhiễm Covid-19.

