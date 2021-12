Đội bóng của HLV Kim Huệ đua đến cùng vẫn thua đáng tiếc (giải bóng chuyền VĐQG)

Ngân Hàng Công Thương (NHCT) để thua Thanh Hóa

Do 2 đội bóng của Long An không thể tham dự vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2021 nên sẽ không có đội bóng nào (cả giải nam và nữ) phải xuống chơi ở hạng A mùa giải năm nay. Không phải chịu áp lực xuống hạng, do đó trận đấu giữa EDU Capital Thanh Hóa và Ngân hàng Công Thương (hai đội bóng xếp cuối hai bảng nữ) được giảm tải áp lực.

Thu Hoài (số 20) và các đồng đội thua ở 2 set đầu tiên

Cần phải nhấn mạnh rằng, nếu như CLB nữ VTV Bình Điền Long An góp mặt ở vòng 2 và sẽ có 1 suất xuống hạng thì trận đấu giữa Thanh Hóa và NHCT chiều nay 23/12 chẳng khác nào "chung kết ngược". Đội bóng để thua trận đấu này phải xuống chơi trận xác định đội đứng hạng 8 và 9.

Bỏ qua áp lực phải xuống hạng, hai đội bóng bước vào thi đấu với tâm lý khá thoải mái. Sự già dơ của Trà Giang và các cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Thanh Hóa chiếm lợi thế trong 2 set đầu tiên, CLB tới từ xứ Thanh vươn lên dẫn trước 25-15, 28-15.

Ngân hàng Công Thương "lột xác" ở set 3, 4 đưa tỉ số về thế cân bằng 2-2

Nhưng hai set tiếp theo là chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của các học trò cựu "Hoa khôi" Kim Huệ. HLV sinh năm 1982 như giúp Thu Hoài, Lê Thanh Thúy và các cầu thủ trẻ của Ngân hàng Công Thương "lột xác" trong set 3. Chiến thắng sát nút 26-24 trong set 3 đã giúp các cô gái ngành Ngân hàng có tinh thần tốt hơn.

Ở set 4, đội bóng của Kim Huệ liên tục dẫn trước nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở các điểm quyết định. Khi tỷ số 24-24, Thanh Thúy và Phương Anh liên tiếp mang về 2 điểm giúp NHCT thắng 26-24, qua đó đưa trận đấu vào set 5.

Kinh nghiệm giúp Thanh Hóa giành chiến thắng, đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng xứ Thanh kể từ đầu mùa

Hừng hực khi thế bước vào set cuối, nhưng các cô gái Ngân hàng Công thương liên tục để đối thủ vươn lên dẫn trước. Sự thiếu kinh nghiệm ở những điểm số then chốt khiến Thu Hoài và các đồng đội không thể san bằng khoảng cách. Kết quả 15-12 nghiêng về Thanh Hóa phản ánh đúng những gì hai đội thể hiện trong set này.

Thắng kịch tính 3-2, đội bóng Thanh Hóa giành quyền chơi trận tranh hạng 6 với đội thắng cặp Kinh Bắc Bắc Ninh và Đắk Lắk. Ngân Hàng Công Thương sẽ tham dự trận tranh hạng 8 vào ngày 25/12.

Thể Công trở lại chung kết giải bóng chuyền nam VĐQG sau 2 năm Trận bán kết thứ nhất bóng chuyền nam giải VĐQG năm nay là cuộc đối đầu giữa Thể Công và Hà Tĩnh. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và thay nhau ghi điểm. Bằng bản lĩnh hơn hẳn, CLB Thể Công đã vượt qua hiện tượng của giải đấu năm nay là Hà Tĩnh với tỷ số 3-0 (25-22, 25-21, 25-22). Chiến thắng này giúp Thể Công có sự trở lại ấn tượng sau 2 mùa giải thất bại để có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền VĐQG 2021. Đối thủ của Thể Công trong trận chung kết sẽ là đội chiến thắng ở cặp đấu giữa Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình diễn ra vào 20h00 ngày hôm nay. Ở trận đấu giữa 2 đội nữ Bắc Ninh và Đăk Lăk, các cô gái Bắc Ninh đã để thua 1-3 trước đối thủ. Tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-20, 20-25, 18-25 nghiêng về Đắk Lắk.

