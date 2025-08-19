Bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin dự giải thế giới

Tuyển nữ Việt Nam từng lọt vào tốp 4 Giải Vô địch châu Á 2023, là 1 trong 4 đội nữ mạnh nhất ASIAD 19 và 3 năm liên tiếp đăng quang AVC Challenge Cup/AVC Nations Cup. Năm nay, lần đầu tiên góp mặt tại Giải Vô địch bóng chuyền thế giới, diễn ra từ ngày 22-8 đến 7-9 ở Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được xếp chung bảng G với các đối thủ cực mạnh, gồm: Ba Lan, Đức và Kenya.

Nếu đội bóng nữ Ba Lan đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thì Đức xếp hạng 11. Trong khi đó, Kenya đứng ngay sau tuyển Việt Nam một bậc, ở vị trí 23 thế giới.

Tuyển Việt Nam có sự tiến bộ đáng kể trong 2 năm trở lại đây nhưng xem ra vẫn không thể sánh bằng các đối thủ. Với việc sở hữu các mũi tấn công xuất sắc hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay (Magdalena Stysiak, Aleksandra Gryka, Karolina Drukowska…), Ba Lan được đánh giá mạnh nhất bảng, thậm chí còn là ứng viên vô địch nặng ký. Tuyển Đức có lực lượng ổn định và đồng đều, gần đây đã đánh bại tuyển Thái Lan 3-0 tại Volleyball Nations League 2025.

Tuyển Việt Nam tự tin tranh tài ở đấu trường thế giới. (Ảnh: SAVA)

Kenya cũng chẳng xa lạ với tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng châu Phi này từng giành chiến thắng ở trận giao hữu cách đây 2 năm, khi tuyển Việt Nam sang Pháp tham dự FIVB Challenge Cup. Ngoài ra, Kenya cũng sẽ có trận giao hữu với tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 19-8 trước khi cả hai bay sang Thái Lan dự giải thế giới.

Không ít người hâm mộ băn khoăn khi chủ nhà Thái Lan đề xuất FIVB kiểm tra giới tính tại giải này - mục tiêu có vẻ nhắm vào Nguyễn Thị Bích Tuyền, tuyển thủ khiến cổ động viên Thái Lan hết lời đe dọa thời gian qua. Ban huấn luyện đội tuyển và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tỏ ra rất tự tin về lực lượng đội bóng, đăng ký đầy đủ 14 thành viên từng góp mặt qua các giải đấu lớn từ đầu năm như AVC Nations Cup 2025, VTV Cup và SEA V.League 2025. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, đây cũng sẽ là thành phần chính thức của tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm, cũng được tổ chức ở Thái Lan.

Giới tính VĐV là vấn đề nổi cộm cả tuần qua, nhất là sau khi FIVB xác định tuyển U21 Việt Nam có một cầu thủ không hợp lệ. Qua đó, FIVB xử tuyển U21 Việt Nam thua trắng 0-3 cả 4 trận, đẩy đội xuống nhóm tranh hạng 17-24 thay vì được lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất giải này.

Người hâm mộ vẫn đang chờ hướng xử lý của VFV trong việc chứng minh sự trung thực, trong sạch của đội tuyển U21, lấy lại thanh danh cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở lần đầu tham dự đấu trường thế giới. Đội xem chuyến du đấu tại Thái Lan là cơ hội học hỏi, rèn luyện thêm bản lĩnh, kinh nghiệm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 cuối năm nay.