Barcelona tái đấu Atletico: Lịch sử ngược dòng đáng lo, thống kê thê thảm

Thách thức cho Barcelona là rất lớn trước trận lượt về tứ kết Cúp C1. Họ đã bị dẫn 0-2, họ đã mất thêm Pau Cubarsi vì án treo giò bên cạnh Raphinha vì chấn thương, và họ phải đá lượt về tại Wanda Metropolitano. Trong khi Atletico cho nghỉ tất cả các trụ cột ở La Liga cuối tuần qua, Barca vẫn phải tung các ngôi sao đá chính vào để củng cố lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga.

Barcelona thua 0-2 ngay trên sân nhà và phải tìm cách ngược dòng tại sân khách

Trong lịch sử đây không phải lần đầu tiên Barcelona bị dẫn 2 bàn sau lượt đi ở một cặp đấu knock-out. Họ đã từng vượt qua được tình cảnh như vậy, nhưng không nhiều lần, và riêng từ vòng tứ kết trở đi là chỉ 1 lần. Dưới đây là lịch sử những lần Barca bị dẫn 2 bàn trở lên sau lượt đi các vòng knock-out.

Các cặp knock-out Cúp C1 mà Barcelona bị dẫn trước +2 bàn sau lượt đi Bán kết 1959/60: 1-3 trước Real Madrid -> Thua tổng tỷ số 2-6. Bán kết 1985/86: 0-3 trước IFK Goteborg -> Hòa tổng tỷ số 3-3, thắng loạt 11m 5-4. Vòng 1 1993/94: 1-3 trước Dynamo Kiev -> Thắng tổng tỷ số 5-4. Tứ kết 1999/2000: 1-3 trước Chelsea -> Thắng tổng tỷ số 6-4. Bán kết 1999/2000: 1-4 trước Valencia -> Thua tổng tỷ số 3-5. Bán kết 2001/02: 0-2 trước Real Madrid -> Thua tổng tỷ số 1-3. Bán kết 2009/10: 1-3 trước Inter Milan -> Thua tổng tỷ số 2-3. Vòng 1/8 2012/13: 0-2 trước AC Milan -> Thắng tổng tỷ số 4-2. Bán kết 2012/13: 0-4 trước Bayern Munich -> Thua tổng tỷ số 0-7. Vòng 1/8 2016/17: 0-4 trước PSG -> Thắng tổng tỷ số 6-5. Tứ kết 20116/17: 0-3 trước Juventus -> Thua tổng tỷ số 0-3. Vòng 1/8 2020/21: 1-4 trước PSG -> Thua tổng tỷ số 2-5.

Như vậy duy nhất Chelsea là đội đã thua Barcelona sau khi dẫn trước ở lượt đi tứ kết mùa 1999/2000, hơn nữa Chelsea đã dẫn trước ở lượt đi Stamford Bridge nhưng phải đá lượt về tại Nou Camp. Lần này tình thế lại khác, Barca đã thua 2 bàn ngay trên sân nhà và bây giờ phải ngược dòng trên sân khách.

Lần gần nhất bị dẫn +2 bàn sau lượt đi trên sân nhà, Barca đã không vượt qua được PSG ở mùa 2020/21

Thực tế Barca chưa từng thành công trong việc ngược dòng trên sân khách ở lượt về, cả 5 lần được liệt kê ở trên họ đều ngược dòng ở lượt về trên sân nhà Nou Camp. Khi bị đặt vào tình thế giống như hiện nay, họ đã bị loại 2 lần (Real Madrid mùa 2001/02, PSG mùa 2020/21).

Atletico Madrid do đó đang rất sáng cửa đi tiếp. Không chỉ lịch sử ngược dòng nghèo nàn của Barcelona, riêng với Atletico Madrid họ chưa từng thua Barca trong các cặp đấu knock-out ở Champions League. 2 lần gần nhất hai đội gặp nhau là các mùa 2013/14 & 2015/16, và cả 2 mùa Atletico đều vào chung kết.