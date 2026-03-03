Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid thua liền 2 vòng, bị Barca bỏ cách bao nhiêu?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid thua liền 2 vòng, bị Barca bỏ cách bao nhiêu?

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Real Madrid đã thua liên tiếp 2 vòng và bị Barcelona tạo ra khoảng cách đáng kể trong cuộc đua vô địch.

  

1 tuần sau cú ngã ê mặt trước Osasuna, Real Madrid giờ đã dâng thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga cho Barcelona khi để bị đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà bởi Getafe. Trong một trận đấu có tới 12 thẻ được rút ra, Martin Satriano đã mang về 3 điểm cho Getafe sau một cú vô-lê trời giáng đánh bại Courtois ở cuối hiệp 1.

BXH top 10 La Liga sau vòng 26

BXH top 10 La Liga sau vòng 26

2 vòng thua liên tiếp đã khiến Real Madrid lúc này kém Barcelona tới 4 điểm trên BXH. Sau vòng đấu này, Real Madrid sẽ còn 2 vòng nữa gặp Celta Vigo và Elche trước khi đá derby Madrid (23/3), còn Barcelona sẽ gặp những Athletic Bilbao và Sevilla ở 2 vòng tiếp theo.

Khó khăn đang đè nặng lên Real khi trận sắp tới họ gặp phải một Celta đang cạnh tranh cho vé dự cúp châu Âu mùa sau, còn Elche trong thế thiếu người đã cầm hòa Real Madrid 2-2 ở lượt đi. Đây là lúc thực sự phiền toái cho Real bởi họ cũng đang chuẩn bị cho chiến dịch Cúp C1 với đối thủ quen thuộc Man City.

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Getafe: 2 thẻ đỏ liên tiếp cuối trận (La Liga) (Hết giờ)

(Vòng 26 La Liga) Trọng tài rút liên tiếp 2 thẻ đỏ trong những phút cuối trận chia đều cho mỗi đội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 04:20 AM (GMT+7)
Bày tỏ ý kiến của bạn trên Mạng xã hội 24h
Fan Real đâu rồi, có lo lắng khi đội nhà thua liền 2 trận không? Chia sẻ cảm xúc của bạn! 5
Xem các ý kiến khác Gửi ý kiến
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN