Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid thua liền 2 vòng, bị Barca bỏ cách bao nhiêu?

1 tuần sau cú ngã ê mặt trước Osasuna, Real Madrid giờ đã dâng thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga cho Barcelona khi để bị đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà bởi Getafe. Trong một trận đấu có tới 12 thẻ được rút ra, Martin Satriano đã mang về 3 điểm cho Getafe sau một cú vô-lê trời giáng đánh bại Courtois ở cuối hiệp 1.

BXH top 10 La Liga sau vòng 26

2 vòng thua liên tiếp đã khiến Real Madrid lúc này kém Barcelona tới 4 điểm trên BXH. Sau vòng đấu này, Real Madrid sẽ còn 2 vòng nữa gặp Celta Vigo và Elche trước khi đá derby Madrid (23/3), còn Barcelona sẽ gặp những Athletic Bilbao và Sevilla ở 2 vòng tiếp theo.

Khó khăn đang đè nặng lên Real khi trận sắp tới họ gặp phải một Celta đang cạnh tranh cho vé dự cúp châu Âu mùa sau, còn Elche trong thế thiếu người đã cầm hòa Real Madrid 2-2 ở lượt đi. Đây là lúc thực sự phiền toái cho Real bởi họ cũng đang chuẩn bị cho chiến dịch Cúp C1 với đối thủ quen thuộc Man City.